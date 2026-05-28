Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να γονατίσουν το Ιράν
Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έστειλε νέο μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο
- Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
- Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό του Ισραήλ να καταλάβει το 70% της Γάζας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να «γονατίσουν τη χώρα» μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες και το Ιράν, που είναι οι πιο σοβαρές αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός στις 8 Απριλίου.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τότε που τραυματίστηκε
«Το τυφλό σχέδιο του εχθρού, μετά τον πόλεμο που επιβλήθηκε, τις οικονομικές πιέσεις, τις πολιτικές επιθέσεις και την προπαγάνδα, είναι να δημιουργήσει διχασμό και καταστροφή ώστε να αντισταθμίσει τις στρατιωτικές ήττες του και να γονατίσει το έθνος», ανέφερε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
Στο μήνυμα αυτό, που μεταδόθηκε με την ευκαιρία της επετείου του ιρανικού κοινοβουλίου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κάλεσε γι’ άλλη μια φορά σε εθνική ενότητα και «συνοχή» των Ιρανών.
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου
Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, 56 ετών, διαδέχθηκε τον πατέρα του Αλί Χαμενεϊ που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων στις 28 Φεβρουαρίου, τα οποία προκάλεσαν αντίποινα της Τεχεράνης σε όλη την περιοχή.
Ο ίδιος, που τραυματίστηκε στη διάρκεια αυτών των πληγμάτων, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε.
Υπέστη «επιφανειακά τραύματα στο πρόσωπο, στο κεφάλι και στα πόδια», δήλωσε τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Υγείας.
Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στις 13 Απριλίου ότι «έχει τραυματιστεί και πιθανότατα έχει παραμορφωθεί».
- Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
- Ολυμπιακός: Δείτε τη… μαγεία στο ΣΕΦ, μεγάλη ερυθρόλευκη γιορτή για την κατάκτηση της Euroleague(pics)
- ‘Εκλεψαν την παράσταση τα μπλουζάκια της ευρωκούπας των Φουρνιέ και Τζόσεφ (pics)
- Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια
- Ντελίριο στο ΣΕΦ για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
- Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να γονατίσουν το Ιράν
- Πατήσια: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις