Στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός η Σάκκαρη (2-1)
Η Ελληνίδα τενίστρια γύρισε από το 6-7, 0-3 και πήρε μια σπουδαία νίκη – πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός.
Πρόκριση με ανατροπή για τη Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια μπορεί να βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, όταν η αντίπαλό της, Κλερ Λιου, προηγήθηκε με σετ και μπρέικ (σ.σ 6-7, 0-3), αλλά δεν τα παράτησε.
Έμεινε ψύχραιμή, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με συνεχόμενα γκέιμς έφτασε στην ολική ανατροπή (6-7, 6-3, 6-3) και πέρασε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, όπου θα αντιμετωπίσει την Μάγια Τσβαλίνσκα.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Η Λιου ξεκίνησε καλύτερα και έκανε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ, αλλά η Σάκκαρη απάντησε με το ίδιο… νόμισμα και ισοφάρισε σε 1-1. Στη συνέχεια οι δύο τενίστες πήγαιναν χέρι – χέρι στο σκορ (3-3, 4-4, 5-5, 6-6) και οδηγήθηκαν στο τάι μπρέικ. Εκεί η Μαρία προηγήθηκε με 5-3, αλλά η Λιου ισοφάρισε σε 5-5 και λίγο αργότερα πήρε το σετ με 9-7.
Στο δεύτερο σετ η Λιου προηγήθηκε με 3-0 και όλα έδειχναν ότι θα φτάσει στη νίκη, αλλά σε εκείνο το σημείο η Σάκκαρη ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Πήρε τρία σερί γκέιμς για το 3-3 με τρία ακόμα σερί έφτασε στο 6-3, με το οποίο έκανε το 1-1 στο ματς.
Με την ψυχολογία στα ύψη, η Μαρία προηγήθηκε με 4-1 στο τρίτο σετ και έβαλε τις βάσεις για τη νίκη, με την Σάκκαρη να φτάνει στο 6-3 και στο 2-1, που της έδωσε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Πολωνή, Μάγια Τσβαλίνσκα, που ξεκίνησε από τα προκριματικά και στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Ελίς Μέρτενς με 2-0 σετ.
