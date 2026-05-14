Το colpo grosso των Ιταλών για να κυριαρχήσουν στο παγκόσμιο τένις (pics)

Το κύμα του Γιάνικ Σίνερ παρασέρνει τα πάντα στο διάβα του και οι Ιταλοί είναι αποφασισμένοι να το εκμεταλλευτούν στο έπακρο. Με κάθε τρόπο. Με κάθε μέσο. Επενδύοντας στη αναπτυσσόμενη δυναμική του 24χρονου πρωταθλητή και στο brand name που έχει δημιουργήσει ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο. Ένα σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την ιταλική ομοσπονδία τένις να επενδύει οικονομικά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και επικοινωνιακά, μέσω του προέδρου της, με στόχο η γειτονική μας χώρα να αναδειχθεί σε νέα υπερδύναμη του αθλήματος.

Ο πρόεδρος της FITP, Άντζελο Μπινάγκι, σε πρόσφατες δηλώσεις του τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των αθλητών και των αθλητριών στη διαμάχη που έχουν με τα τέσσερα Grand Slams, για τα έπαθλα, χαρακτηρίζοντας «ντροπιαστικό» το ποσοστό που καταλήγει στους συμμετέχοντες.

Μάλιστα, τα συνέκρινε με τα ATP και WTA tournaments, όπου οι παίκτες και οι παίκτριες λαμβάνουν σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο, σε σχέση με τα αντίστοιχα χρήματα που παίρνουν σε Αυστραλιανό Όπεν, Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον και US Open.

Σύμφωνα με τον Μπινάγκι, τα τέσσερα Grand Slams οικειοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, για να ενισχύουν οικονομικά τις εθνικές τους ομοσπονδίες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο αθέμιτο ανταγωνισμό απέναντι στις υπόλοιπες ομοσπονδίες. Την ίδια ώρα ο Μπινάγκι προτείνει το Masters της Ρώμης (σ.σ Internazionali BNL d’Italia) να γίνει Grand Slam, το 5ο του έτους, με τον ίδιο δηλώνει ανοιχτός στο ενδεχόμενο αλλαγής της επιφάνειας, αν δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί σε χώμα, λόγω του Ρολάν Γκαρός.

Επισημαίνει δε την άρτια διοργάνωση τόσο του 1000άρι τουρνουά της Ρώμης, όσο και των ATP Finals, που γίνονται τα τελευταία χρόνια Τορίνο, θέλοντας να δείξει ότι η ομοσπονδία του είναι έτοιμη να στηρίξει και να υλοποιήσει τη διεξαγωγή ενός Grand Slam.

Τη δεδομένη στιγμή φαντάζει, πάντως, πολύ δύσκολο να δούμε ένα τέτοιο τουρνουά στη γειτονική χώρα, για πολλούς λόγους, αφού εκτός από την Ιταλία, υπάρχει και η Σαουδική Αραβία, που πιέζει ασφυκτικά ATP και WTΑ για να δημιουργήσει ένα δικό της Grand Slam.

Εκτός από το επικοινωνιακό κομμάτι, η ιταλική ομοσπονδία τένις επενδύει εμπράκτως στη δημιουργία νέων πρωταθλητών και πρωταθλητριών, μέσω του προγράμματος «Racchette in Classe» (σ.σ ρακέτες στο σχολείο), το οποίο αφορά μαθητές και κοστολογείται στα 22 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθεί σε όλη την ιταλική επικράτεια.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η FITP, που έχει ως μεγάλο σύμμαχό της για την άρτια εφαρμογή του project το υπουργείο Παιδείας της χώρας, θέλει να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ και τις επιτυχίες του Γιάνικ Σίνερ, για να φέρει τα παιδιά κοντά στο τένις και να δημιουργήσει τους τα επόμενα αστέρια του αθλήματος.

Πέρσι, από το «Racchette in Classe» επωφελήθηκαν 619.000 μαθητές. Φέτος στόχος είναι να συμμετέχουν στο πρόγραμμα 1 εκατομμύρια μαθητές. Νούμερο, που θα μεγαλώνει συνεχώς όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα το πλάνο της FITP.

Ο Μπινάγκι τόνισε ότι μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος η ομοσπονδία επιστρέφει στην κοινωνία μέρος των εσόδων που έχει από τις μεγάλες διοργανώσεις που υλοποιεί σε Ρώμη και Τορίνο. «Μέσα από τις μεγάλες διοργανώσεις που φιλοξενούνται στην Ιταλία χρηματοδοτούμε τον αθλητισμό στα σχολεία και, μέσα στους επόμενους μήνες, και τον αθλητισμό στις ενορίες. Όποιος αγοράζει εισιτήριο για το Internazionali, ειδικά τις τελευταίες ημέρες όπου οι τιμές είναι υψηλότερες, δεν αγοράζει απλώς ένα εισιτήριο για ένα σπουδαίο θέαμα, αλλά ουσιαστικά “υιοθετεί” δύο ή τρία παιδιά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν κύκλο 15 μαθημάτων και να συμμετάσχουν σε δύο μικρά τουρνουά», ανέφερε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις.

Παράλληλα, η FITP «τρέχει» προγράμματα επιμόρφωσης για προπονητές τένις και καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα συνεργάζονται μεταξύ τους, με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων τους και τη καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών.

Η ομοσπονδία τένις επενδύει επίσης στον εκδοτικό όμιλο SAE, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα απέκτησε την εφημερίδα La Stampa, με τον Μπινάγκι να εξηγεί τους λόγους της επένδυσης, βάζοντας στο τραπέζι τρεις σημαντικούς λόγους για την είσοδο της FITP στα media.

«Το κάναμε για τρεις πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος, και σημαντικότερος, είναι η ευγνωμοσύνη. Χρωστάμε πολλά στην πόλη του Τορίνο και στην περιφέρεια του Πιεμόντε για τον τρόπο με τον οποίο μας υποστήριξαν όταν αναλάβαμε τη μεγάλη πρόκληση της διοργάνωσης των ATP Finals.

Ο δεύτερος λόγος είναι βιομηχανικός. Μέσω της Sportcast δημιουργήσαμε μία πραγματική media company και πιστεύω ότι μπορούν να αναπτυχθούν πολύ σημαντικές συνέργειες με τη SAE για την προώθηση του τένις και του padel, την ανάδειξη των μεγάλων διοργανώσεων και τη μεγαλύτερη προβολή των συλλόγων και των αθλητών μας.

Ο τρίτος λόγος αφορά το σχολείο. Επενδύουμε μόνοι μας στο εκπαιδευτικό σύστημα περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες ιταλικές ομοσπονδίες μαζί. Και η SAE επενδύει πολύ στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχει λοιπόν μία φυσική σύγκλιση που θα φέρει οφέλη και στις δύο πλευρές», κατέληξε.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο από την ιταλική ομοσπονδία, που βασίζεται σε συγκεκριμένους άξονες, για να αναπτυχθεί το άθλημα στη γειτονική χώρα και η Ιταλία ισότιμος συνομιλητής ή ακόμα και να ξεπεράσει Αυστραλία, Γαλλία, Μ. Βρετανία και ΗΠΑ, που κυριαρχούν τις τελευταίες δεκαετίας στο παγκόσμιο τένις.