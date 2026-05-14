«Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό κι έναν υπεύθυνο που θέλω να ρωτήσω πόσο χρεώθηκε το κάθε “σ’ αγαπώ”- να δω εάν με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω», τραγουδάει η Κατερίνα Λιόλιου κι ενίοτε κι εμείς δυνατά ή από μέσα μας, στα live και στα σπίτια μας, στους πρώην και τους νυν μας.

Το ίδιο φαίνεται να έπαθε και «ολάνθιστος» Ασιάτης που έγινε viral να τραγουδά τον «Λογαριασμό» της Κατερίνας Λιόλιου – με την απαραίτητη μετάφραση «Can I have the bill please» να συνοδεύει το βίντεο.

«Μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό κι ένα σφηνάκι τελευταίο πριν πληρώσω, αφού δεν βγαίνουν τα ψιλά για “σ’ αγαπώ” – μήπως τα θέλει κάποιος να του συμπληρώσω, να του τα δώσω», τραγουδά ο μακρινός φαν της Κατερίνας Λιόλιου και φυσικά η ανάρτηση έφτασε και στη χώρα μας, με το βίντεο να συνοδεύεται από το σχόλιο «Εξάγουμε πολιτισμό».

Δεν έχει σύνορα ο καημός

Κι αν κάποτε η ελληνική μουσική ταξίδευε με ένα μπουζούκι, βαλίτσες και κασέτες, τώρα κάνει τον γύρο του κόσμου με TikTok, υπότιτλους και ανθρώπους που μπορεί να μην ξέρουν λέξη ελληνικά, αλλά ξέρουν πολύ καλά πότε ένας στίχος πονάει.

Το πιο απολαυστικό, βέβαια, είναι ότι ο «Λογαριασμός» δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις για να γίνει κατανοητός. Ένας έρωτας που κόστισε, μια καρδιά που ζητά αποδείξεις και ένας τελευταίος απολογισμός πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους είναι πράγματα πολύ σύνορα δεν γνωρίζουν. Άλλος το λέει στα ελληνικά, άλλος το τραγουδά φωνητικά όπως μπορεί, αλλά όλοι καταλαβαίνουν το νόημα: όταν τελειώνει μια ιστορία, κάποιος πάντα θέλει να μάθει ποιος πλήρωσε τα περισσότερα.

Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε χαμό στα social media. Άλλοι στάθηκαν στην προφορά, άλλοι στο πάθος της ερμηνείας, ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που παραδέχτηκαν ότι το τραγούδι έχει τέτοια ένταση που μπορεί να σε κάνει να τραγουδήσεις ακόμη κι αν δεν καταλαβαίνεις ακριβώς τι λες.

Και κάπως έτσι, ο «Λογαριασμός» πέρασε από τα ελληνικά μαγαζιά και τα story του Σαββατόβραδου σε ένα διεθνές μικρό viral στιγμιότυπο. Γιατί, τελικά, τα «σ’ αγαπώ» μπορεί να μην μεταφράζονται πάντα εύκολα, αλλά ο καημός τους βρίσκει τρόπο.