Ανεστίδης στο in μετά τη δικαίωση: Ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο γιατί έδειξα τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ

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Με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης αθωώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για δήθεν παράνομη λήψη επιδοτήσεων.

Σχολιάζοντας στο in την απόφαση, ο κ. Ανεστίδης ανέφερε τα εξής:

«Στις 14:00 έμαθα ότι είχε εκδοθεί σε βάρος μου ένταλμα σύλληψης. Η ψυχή μου πήγε στην Κούλουρη, δεν ήξερα τι να κάνω. Στις 14:30 με κάλεσε ο δικηγόρο μου και μου ανακοίνωσε την απόφαση. Ο δικηγόρος μου μού είπε πως η απόφαση είναι καταιγιστική.

Τα αναίρεσαν όλα. Χάρηκα. Δικαιώθηκα. Τελικά ήταν ένα καλοστημένο σχέδιο εις βάρος μου, ένα πληρωμένο συμβόλαιο επειδή έδειξα τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξέθεσα δύο υπουργούς. Εξέθεσα το κόμμα που εγώ ο ίδιος υποστήριζα, τη Νέα Δημοκρατία.

Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικαστές και δικαστίνες που συνεχίζουν να υπηρετούν το λειτούργημα τους στο έπακρο. Η κ. Κυβέλου, στο Εφετείο, το απέδειξε.

Έλεγαν για εμένα πως δεν αποδεικνύεται το ιδιοκτησιακό μου καθεστώς. Τα χωράφια μου είναι ιδιόκτητα, πλην δύο που είναι νοικιασμένα. Δεν ξέρω εγώ τι έχω; Ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φοβηθούν και άλλοι. Ήθελαν να σπάσουν το κίνημα το αγροτών.

Τώρα θα ζητήσουμε με τον δικηγόρο μου να δούμε ποιοι υπέγραψαν αυτό το αίσχος. Θα το μελετήσουμε και θα κινηθούμε αναλόγως».

Θυμίζουμε πως οι αρχές και η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας έκριναν ότι οι δηλώσεις του προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καθόλα νόμιμες και αφορούσαν πραγματικές καλλιέργειες.

Ως αποτέλεσμα, διατάχθηκε η άμεση αποδέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών του. Ο ίδιος, νιώθοντας απόλυτα δικαιωμένος, προαναγγέλλει την κατάθεση μηνύσεων κατά όσων τον ενέπλεξαν αδίκως.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος είχε στοχοποιηθεί και η εν λόγω υπόθεση είχε εργαλειοποιηθεί τον περασμένο Ιανουάριο, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από την κρίσιμη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό.