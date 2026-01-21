Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Τα επόμενα βήματά τους εξετάζουν οι αγρότες, σημειώνοντας ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί αλλά με άλλη μορφή, καθώς ήδη, σε πολλά μπλόκα η αποχώρηση των τρακτέρ ξεκίνησε.

Οι αγρότες τονίζοντας ότι όσα μέτρα έχει αποσπάσει μέχρι σήμερα ο αγροτικός κόσμος αποτελούν αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε μέσα από τα μπλόκα και τις μαζικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, θα συνεχίσουν με δράσεις μέσα σε πόλεις, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ενώ σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα.

«Στο μπλόκο της Νίκαιας, οι αγρότες αποφασίσαμε, μετά από 52 μέρες αγώνα, αξιοπρέπειας και επιβίωσης και αναγνωρίζοντας ότι ένας αγώνας έχει αρχή, μέση και τέλος, να φύγουν την Παρασκευή τα μπλόκα από τον δρόμο», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Θα περάσουμε μια βόλτα μέσα από το κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ, έτσι ώστε να δείξουμε πρώτον ότι ο αγώνας συνεχίζεται και δεύτερον για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό μας, καθώς αντιλήφθηκε ότι τα προβλήματα του πρωτογενή τομέα είναι προβλήματα όλης της κοινωνίας», συμπλήρωσε.

«Εξετάζουμε συλλαλητήριο στην Αθήνα»

Ο Σ. Αλειφτήρας ξεκαθάρισε ότι οι αγρότες θα συνεχίσουν τις δράσεις με άλλες μορφές αγώνα, όπως είναι τα συλλαλητήρια. «Θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στον διάλογο, αν μας καλέσει η κυβέρνηση. Θέλουμε να βρούμε λύσεις επί των αιτημάτων που έχουμε δώσει στην κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις. Σε περίπου δεκαπέντε ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική για να αξιολογηθεί αυτός ο αγώνας και αν έχουν γίνει λάθη στη διαχείρισή του και αναμένεται να πέσουν στο τραπέζι και προτάσεις για συλλαλητήριο, ίσως στην Αθήνα ή σε μεγάλες άλλες πόλεις με τα τρακτέρ μας και με λεωφορεία.»

«Θέλουμε σαφείς απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα», τόνισε και πρόσθεσε: «Όλα αυτά για τα οποία έχει δεσμευτεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλουμε να γίνουν σύντομα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 6 και 8 μήνες ή τα χρήματα από την αναπλήρωση εισοδήματος να δοθούν μετά από ένα χρόνο».

Καταλήγοντας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας επεσήμανε ότι «αυτός ο αγώνας άφησε πολύ σημαντική παρακαταθήκη, πρώτον την ενότητα του αγροτικού κινήματος και δεύτερον τα νέα παιδιά τα οποία συμμετείχαν σε όλες τις κινητοποιήσεις και μάλιστα είχαν και πρωταγωνιστικό ρόλο και έδειξαν με τον πιο γλαφυρό τρόπο στην κυβέρνηση ότι θέλουν να παραμείνουν στην ύπαιθρο, να επενδύσουν και να παράγουν φτηνά, ποιοτικά προϊόντα για όλους τους Έλληνες πολίτες».

Μάλγαρα: Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Στο μεταξύ, δεκαήμερη προθεσμία προκειμένου να παραλάβουν και να μελετήσουν τη σχετική δικογραφία ζήτησαν και έλαβαν οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές από το μπλόκο των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης και Κώστας Ρούζιος, οι οποίοι κλήθηκαν για ανωμοτί καταθέσεις στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει παραγγείλει ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης για παρακώλυση συγκοινωνιών από τα μπλόκα.

Οι δύο αγροτοσυνδικαλιστές παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί μαζί με νομικό σύμβουλο στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμου Θεσσαλονίκης στα Μάλγαρα, έχοντας στο πλευρό τους αγρότες της περιοχής, που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο σε ένδειξη αλληλεγγύης, όπως μεταδίδει η voria.gr

«Αυτό γίνεται μάλλον προς εκφοβισμό καθαρά. Γιατί ήρθε την τελευταία ημέρα και δεν το έστειλαν από την αρχή;» διερωτήθηκε σε δηλώσεις του ο κ. Ανεστίδης, σχολιάζοντας πως «το τι γίνεται, τι μαγειρεύουν, τι κάνουν και τι άλλο θα επιδιώξουν εναντίον μας θα τα δούμε στο μέλλον». Επικαλούμενος μάλιστα πληροφορίες από συναδέλφους του ανέφερε ότι έχουν σχηματιστεί περί τις 5-6 ακόμη σχετικές δικογραφίες για άλλα μπλόκα.

«Το είχαμε δει από την αρχή αυτό, με τα άλλα παρόμοια πράγματα που έκαναν, με δεσμεύσεις λογαριασμών σε συναδέλφους. Το περιμέναμε, δεν ήταν ότι δεν το περιμέναμε» δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Ρούζιος.