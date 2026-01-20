newspaper
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 20:22

Στρασβούργο: Διαδήλωση αγροτών έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο - κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Η αστυνομία εκτιμά πως ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

Spotlight

Κρατώντας σημαίες και αναμμένα καπνογόνα, χιλιάδες αγρότες διαδήλωσαν την Τρίτη έξω από την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, παραμονή της ψηφοφορίας με αντικείμενο την προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Γάλλοι, Ιταλοί, Βέλγοι, ακόμη και Πολωνοί αγρότες, συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι έξω από το Ευρωκοινοβούλιο, κάποιοι με τα τρακτέρ τους. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, ήταν περίπου 5.500 άνθρωποι.

Το απόγευμα το κλίμα ήταν τεταμένο, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν μπουκάλια και φρούτα στις αστυνομικές δυνάμεις, που απάντησαν με δακρυγόνα.

Ο βασικός στόχος τους: η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπέγραψε το Σάββατο στην Παραγουάη την αμφιλεγόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις τέσσερις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη). Οι αγρότες την αποδοκίμασαν, ενώ κάποιοι μετέφεραν ένα φέρετρο που είχε γραμμένο το όνομά της.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάς εγκατέλειψε», τόνισε η Copa-Cogeca, η οργάνωση που εκπροσωπεί τις κυριότερες συνδικαλιστικές ενώσεις αγροτών.

«Είμαστε πολλοί σήμερα, επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για έναν γεωργικό τομέα που θα παράγει στην Ευρώπη», είπε στο πλήθος ο Αρνό Ρουσό, ο πρόεδρος της FNSEA, του μεγαλύτερου γαλλικού αγροτικού συνδικάτου.

Αύριο η κρίσιμη απόφαση για την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να αποφανθούν οι ευρωβουλευτές επί της συμφωνίας με τη Mercosur, όμως αύριο, Τετάρτη, καλούνται να αποφασίσουν εάν θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJUE) το οποίο θα εξετάσει εάν είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Εάν το δικαστήριο αποφανθεί αρνητικά, η συμφωνία δεν θα τεθεί σε ισχύ, παρά μόνο εάν τροποποιηθεί.

«Αυτή η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσφέρει ευκαιρίες στην Ιταλία και να μειώσει τους δασμούς, όμως θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων», είπε ο 23χρονος Νικολό Κολιοτάσις, αμπελουργός από τη Βενετία και μέλος του Coldiretti, του ιταλικού γεωργικού συνδικάτου.

Η εμπορική συμφωνία θα σημάνει την εισαγωγή στην Ευρώπη τροφίμων που παράγονται «με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με περισσότερα φυτοφάρμακα και χωρίς τους ίδιους κανόνες», τόνισε από την πλευρά του ο Μπατίστ Μαρί, γεωργός από το Μαρν.

Οι αγρότες σκοπεύουν να παραμείνουν στο Στρασβούργο μέχρι την Τετάρτη. «Θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους», δήλωσε  ο Πιερίκ Ορέλ, πρόεδρος του κινήματος Νέων Γεωργών.

Με τη συμφωνία δημιουργείται μία από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, με συνολικά 700 εκατομμύρια καταναλωτές. Η ΕΕ θα είναι σε θέση να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη στη Λατινική Αμερική, ενώ θα διευκολυνθεί η εισαγωγή βόειου κρέατος, ζάχαρης, ρυζιού, μελιού και σόγιας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

Αγορές: Στο κόκκινο με το βλέμμα στο Νταβός

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

8 επικοινωνιακές συνήθειες που πρέπει να αφήσετε πίσω σας

Business
ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

ΕΧΑΕ: Νέα διοίκηση εξέλεξε η Γενική Συνέλευση – Τα μέλη που την απαρτίζουν

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της ΕΕ και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής
Κόσμος 20.01.26

Δασμοί Τραμπ: Το «μεγάλο μπαζούκα» της Ευρώπης και ο κίνδυνος της αμοιβαίας εμπορικής καταστροφής

Η Ευρώπη θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει έναν ισχυρό αλλά μη δοκιμασμένο νόμο εν μέσω της πίεσης για τη Γροιλανδία – αλλά θα μπορούσε επίσης να βγει χαμένη από έναν εμπορικό πόλεμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα
Blue Monday 20.01.26

Μισείς την δουλειά σου; Γιατί μία παρορμητική παραίτηση τον Ιανουάριο ίσως να μην είναι η καλύτερη ιδέα

Η επιστροφή στη δουλειά τον Ιανουάριο είναι δύσκολη, αλλά το να τα παρατήσεις παρορμητικά δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση. Υπάρχουν απλές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να πάρεις ψύχραιμες αποφάσεις

Σύνταξη
Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» – Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»
Η ομιλία του 20.01.26

Μακρόν: «Προτιμάμε τον σεβασμό από τους νταήδες» - Η Ευρώπη να εξετάσει τη χρήση του «εμπορικού μπαζούκα»

Ως έμμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ ακούστηκε η δήλωση του Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός - Δεν προβλέπεται να γίνει Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη, όπως είχε προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος

Σύνταξη
Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία
Κόσμος 20.01.26

Τουρκία: Συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλοκούρδους διαδηλωτές και την αστυνομία στα σύνορα με τη Συρία

Οι διαδηλωτές συγκεντρωθεί στα σύνορα με την Συρία, έπειτα από κάλεσμα του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, για να διαδηλώσουν κατά της επίθεσης του συριακού στρατού, που υποστηρίζεται από την Τουρκία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας
Οικονομικές Ειδήσεις 20.01.26

Ασφαλιστικές εισφορές: Τι αλλάζει για ελεύθερους επαγγελματίες – Πότε λήγει η προθεσμία επιλογής κατηγορίας

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2026 καλούνται οι μη μισθωτοί να «κλειδώσουν» το ύψος των εισφορών τους για τις ασφαλιστικές εισφορές της νέας χρονιάς

Σύνταξη
Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 
«Ανοίξτε σαμπάνιες» 20.01.26

Ακόμη ένα cancel: To Νetflix «κόβει» τη Μέγκαν Μαρκλ – «Απελπισμένη προσπάθεια αυτοπροβολής» 

Η πολυσυζητημένη τηλεοπτική παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ στον τομέα του lifestyle φαίνεται πως ολοκληρώνει άδοξα τον κύκλο της, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Netflix να μην ανανεώνει τη σειρά With Love, Meghan για τρίτη σεζόν

Σύνταξη
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»
Κόσμος 20.01.26

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας καλεί τους Ευρωπαίους να επιβληθούν στον «αδύναμο» Τραμπ – «Ρίξτε του γροθιά»

«Φτάνουν οι ευγένειες. Σταματήστε να προσπαθείτε να τον κατευνάσετε. Πολεμήστε τη φωτιά με τη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημοκρατικός κυβερνήτης για τον Τραμπ

Σύνταξη
Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης
«Θεωρητικό σχέδιο..΄.» 20.01.26

Καναδάς: Ο στρατός εξετάζει το ενδεχόμενο αμερικανικής εισβολής – Ετοιμάζει σχέδιο αντίδρασης

Ο Τραμπ υποστηρίζει ο Καναδάς είναι ευάλωτος απέναντι στους αντιπάλους των ΗΠΑ. Ο ακροδεξιός Στιβ Μπάνον, πρώην σύμβουλος και στενός του σύμμαχος, δήλωσε ότι ο Καναδάς γίνεται «εχθρικός» προς τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…
Κόσμος 20.01.26

Το Ιράν απειλεί με τζιχάντ ΗΠΑ, Ισραήλ και τρεις ευρωπαϊκές χώρες εάν…

Το Ιράν γνωστοποίησε τις «κόκκινες γραμμές» του σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ και θα συμπεριλαμβάνει την Γαλλία, την Γερμανία και την Μεγάλη Βρετανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 20.01.26

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν
Η συνέχεια 20.01.26

Η πρώτη ανδρική συλλογή Armani χωρίς τον Giorgio – Το «greige» φεύγει, τα 80s επιστρέφουν

Ο κόσμος της μόδας παίρνει μια πρώτη γεύση από την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει o ιταλικός οίκος μόδας Armani μετά τον Giorgio. Ο νέος διευθυντής ανδρικής μόδας Leo Dell’Orco φαίνεται να έχει εγκαταλείψει το «greige» και να αγκαλιάζει την ιστορία της μάρκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις
Ελλάδα 20.01.26

Συναγερμός για την κακοκαιρία: Σε αυξημένη επιφυλακή Δήμοι, Πυροσβεστική, ΕΜΑΚ και Ένοπλες Δυνάμεις

«Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια όλων μας», τόνισε ο αρμόδιος υπουργός μετά την ολοκλήρωση της διυπουργικής.

Σύνταξη
Συρία: Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα
Νέα εκεχειρία 20.01.26

Ο Αλ Σάρα έδωσε τέσσερις ημέρες στους Κούρδους να «ενσωματωθούν πρακτικά» στους θεσμούς στη Χασάκα της Συρίας

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Τομ Μπάρακ καλεί τους Κούρδους να αποδεχθούν την πρόταση του de facto προέδρου της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 20.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Πυροδοτεί τη «βόμβα» – «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ
Οικονομία 20.01.26

Πυροδοτεί τη «βόμβα» το ευρωκοινοβούλιο - «Παγώνει» την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα ανασταλεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πηγές κοντά στην επιτροπή διεθνούς εμπορίου. «Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα...» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Όχι στο διάλογο της κυβέρνησης για το αγροτικό – Θα καταθέσουμε δική μας πρόταση, λέει ο Ανδρουλάκης

Προσχηματικό χαρακτηρίζουν τον διάλογο της κυβέρνησης για τον πρωτογενή τομέα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Ποια στάση θα κρατήσει στη Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς
Αναστολή δρομολογίων 20.01.26

Ισπανία: Στα εργαστήρια συντήρησης αναζητούν τα αίτια της τραγωδίας – Απορρίπτεται σενάριο δολιοφθοράς

Οι ερευνητές στην Ισπανία εξετάζουν τη συντήρηση γραμμών και τρένων για να διευκρινίσουν τα αίτια του δυστυχήματος. Τα τρένα θα παραμείνουν εκεί έως ότου ολοκληρωθεί η αστυνομική και εισαγγελική έρευνα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γροιλανδία: MAGA, αλλά όχι του Τραμπ – Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε
Ισχυρό μήνυμα 20.01.26

MAGA της Γροιλανδίας, όχι του Τραμπ - Το κόκκινο καπελάκι της αντίστασης στον Αμερικανό πρόεδρο, ξεπούλησε

Το καπελάκι της αντίστασης στον Ντόναλντ Τραμπ έγινε ανάρπαστο - Γράφει πάνω «Make America Go Away», μια παράφραση του γνωστού σλόγκαν του Αμερικανού προέδρου

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο
Ελλάδα 20.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι 130 χλμ/ώρα «σφυροκοπούν» την Πάτρα – Bίντεο από τη γέφυρα στο Ρίο – Αντίριο

Από τις οκτώ περιοχές που έχουν καταγράψει τις ταχύτερες ριπές ανέμων από τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι τέσσερις βρίσκονται στην Αχαΐα, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Σύνταξη
«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!
Πολιτική 20.01.26

«Ξορκίζει» το Μαξίμου την Καρυστιανού, αλλά οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση!

Το Μαξίμου και η ΝΔ φαίνεται πως υποκρίνονται όταν τοποθετούν απέναντί τους την Καρυστιανού, καθώς οι ευρωβουλευτές του κόμματος έχουν ψηφίσει κατά του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους – «Δεν φεύγουμε»
Οι πρώτες αποφάσεις 20.01.26

Παραμένουν οι αγρότες των Μαλγάρων στο μπλόκο, χωρίς να κλείνουν δρόμους - «Δεν φεύγουμε»

Την απόφαση να παραμείνουν με τα τρακτέρ τους στους δρόμους, χωρίς όμως να τους κλείνουν έλαβαν ομόφωνα οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, στη σύσκεψη που είχαν ένα 24ωρο μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο