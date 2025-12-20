Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους

Οι αγρότες της Ευρώπης βρίσκονται μπροστά σε ακόμη έναν αγώνα για την επιβίωσή τους. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες της ΕΕ, με τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα, στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, και αλλού, να ζητούν λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους. Τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με το κόστος παραγωγής, όσο και με αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και τους επηρεάζουν, χωρίς όπως υποστηρίζουν να έχουν προηγουμένως ρωτηθεί.

Στις Βρυξέλλες

Την Πέμπτη, εν μέσω κινητοποιήσεων, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur αναβάλλεται προσωρινά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούσε η συμφωνία αυτή, η οποία ανοίγει την ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων, στα αγροτικά προϊόντα από χώρες της Λατινικής Αμερικής, να έχει υπογραφεί το Σάββατο.

Ωστόσο, Γαλλία και Ιταλία έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας, καθώς οι αγρότες τους διαδηλώνουν. Το ίδιο και οι Βέλγοι αγρότες, που μαζί με Γάλλους συναδέλφους τους, απέκλεισαν το «Ευρωπαϊκό Τετράγωνο» στις Βρυξέλλες, διαδηλώνοντας. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, είχε παροτρύνει τον πρόεδρο της Βραζιλίας να υποστηρίξει την αναβολή υπογραφής της συμφωνίας.

Οι Βέλγοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που πέταξαν κοπριά μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο και χρησιμοποίησαν μήλα για πολεμοφόδια, φώναζαν: «Φον ντερ Λάιεν πήγαινε σπίτι σου», «Οι Βρυξέλλες σκοτώνουν τους αγρότες», «Οδηγείς στη λιμοκτονία αυτούς που σε ταΐζουν». Ο Φλοριάν Πονσελέ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέων Αγροτών της Βαλλονίας, πιστεύει ότι ο γεωργικός τομέας «σίγουρα θα πρέπει να υψώσει τη φωνή του» εάν τελικά υπογραφεί η συνθήκη. «Όλες οι συνθήκες γενικά» ενέχουν κινδύνους για τους νέους αγρότες, υποστηρίζει στη Monde.

🚨🇪🇺🇧🇪 BREAKING: WAR IN BRUSSELS Thousands of FARMERS clash with police outside the EU Parliament. Tractors RAM police, water cannons fire, tensions EXPLODE. Farmers protest MERCOSUR, carbon taxes, and PAC cuts. THIS IS CHAOS in the heart of Europe.pic.twitter.com/8O0EvrzZ1q — Global Dissident (@GlobalDiss) December 18, 2025

Εκπρόσωποί τους, δήλωσαν στα βελγικά ΜΜΕ ότι «η ΕΕ στρέφεται ενάντια στον αγροτικό κόσμο. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Ενώσεων της Γαλλίας (FNSEA), Λικ Σμεσάρ, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην κινητοποίηση της Πέμπτης. Μαζί του ήταν 5.000 αγρότες. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι γίνεται «αντιαγροτική». «Βαρεθήκαμε να μας ανταλλάσσουν με γερμανικά αυτοκίνητα», είπε. «Πρέπει να σταματήσουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που ανταλλάσσουν αγροτικά προϊόντα με κάτι άλλο».

Στη Γαλλία

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και στη Γαλλία. Αυτές θυμίζουν περισσότερο εκείνες των Ελλήνων αγροτών. Με κλειστές οδικές αρτηρίες και τρακτέρ στους δρόμους.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Le Monde», αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Λιλ, επισήμαναν τους φόβους τους.

Ο κτηνοτρόφος Ζαν-Μισέλ Λεπάζ έχει 65 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Τις βόσκει στα 72 εκτάρια βοσκότοπου που διαθέτει. «Διατροφή εξ ολοκλήρου από χόρτο που μας επιτρέπει να παράγουμε καλό γάλα. Και φτιάχνουμε τυρί και βούτυρο». Ακολουθώντας τους κανόνες της βιολογικής κτηνοτροφίας, φοβάται μην εμφανιστεί οζώδης δερματίτιδα, όπως αλλού. «Σφάζουν ολόκληρο το κοπάδι για ένα άρρωστο ζώο. Που μπορεί να θεραπευθεί! Είναι τρελό!» λέει.

Ο επίσης κτηνοτρόφος Ζαν Αντουάν ωρύεται: «Θέλουμε να μπορούμε να εμβολιάζουμε τα ζώα μας μαζικά. Αλλά δεν μπορούμε καν να κάνουμε εμβόλια. Γιατί;» «Οι αγρότες φροντίζουν τα ζώα τους, τα αγαπούν. Μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι όταν βλέπεις ολόκληρο το κοπάδι σου να σφάζεται;» Αντί να σφάζει, απαιτεί «το δικαίωμα να φροντίζουμε τα ζώα μας».

Όσο για τη Mercosur, λέει: «Μας σκοτώνουν. Κι όμως δεν υπάρχει χώρα χωρίς αγρότες».

Στην κινητοποίηση της Λιόν, η Σοφί Ντισάν, αναφέρει: «Νιώθω ότι η παγκόσμια οικονομία κυβερνά τη ζωή μας. Δεν θα έπρεπε να είναι και το αντίστροφο;» η ίδια παράγει βιολογικό κρέας και τυρί και φοβάται για το μέλλον της. «Δεν καταλαβαίνω πλέον τους ανθρώπους που αγοράζουν προϊόντα από την άλλη άκρη του κόσμου, ούτε εκείνους που αμφιβάλλουν για την κλιματική αλλαγή», λέει.

Μια άνιση συμφωνία

Βασικό επιχείρημα των αγροτοκτηνοτρόφων είναι ότι, μέσω της συμφωνίας με τη Mercosur, την οικονομική ένωση της Λατινικής Αμερικής, είναι να ανοίξουν οι αγορές εκεί για τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα. Και παράλληλα, τα φθηνά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από τη Βραζιλία και την Αργεντινή (όπως το βοδινό κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, σόγια κ.λπ.) θα κατακλύσουν τις ευρωπαϊκές αγορές.

Brussels drowned in potatoes after farmers’ protests On December 18, around ten thousand people took to the streets of the city during the EU summit. Farmers pelted police with potatoes, eggs, and beets. The protest was directed against the EU’s trade agreement with Mercosur… pic.twitter.com/B528Frmhvo — NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2025

Οι αγρότες επισημαίνουν επίσης την έλλειψη αμοιβαιότητας στους κανόνες. Στην Ευρώπη οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανονισμούς για τα φυτοφάρμακα, την καλή διαβίωση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρόκειται για κανόνες που αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αλλά εγγυώνται υψηλά πρότυπα.

Πολλά προϊόντα της Mercosur παράγονται με πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές, με εντατικά μοντέλα καλλιέργειας και πρακτικές που θα απαγορεύονταν στην ΕΕ.

Η ΚΑΠ

Δεν είναι μόνο η Mercosur, όμως. Στη Γαλλία, η κινητοποιήσει εντάθηκαν και εξαιτίας της οζώδους δερματοπάθειας των βοοειδών. Αλλά και της αλλαγής της ΚΑΠ (ενσωματώνεται στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ), αλλά και στον φόρο στα λιπάσματα, που θα αυξήσει κι άλλο το κόστος παραγωγής.

FARMERS BLOCK ROADS, BURN TIRES IN BRUSSELS to protest EU free trade deal and CARBON TAXES Critics say the deeply-unpopular policies will damage food security and farmer livelihoods in markets#BrusselsFarmersProtest #Brussels pic.twitter.com/X1kricxwBn — Mjrocksss (@Mritunjayrocks) December 19, 2025

Με την ενσωμάτωση της ΚΑΠ στην Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής, οι αγρότες της Ευρώπης –όχι μόνο της Γαλλίας-, φοβούνται ότι θα μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις κατά 20% έως το 2027.

Ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Σιταριού και Άλλων Δημητριακών της Γαλλίας, Ερίκ Τερουέν, επισήμανε στην Monde: «Ο τομέας μας βρίσκεται στο κόκκινο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και ο Γάλλος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ, μας παρουσίασε αύξηση 25% στους φόρους λιπασμάτων, αντί για 35%, ως δεδομένο. Αυτό αντιπροσωπεύει το 21% του κόστους μας».

«Με τη Mercosur, θέλουν να κάνουν τη γεωργία διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι άσεμνο. Θέλουν επίσης να μεταρρυθμίσουν την ΚΑΠ και να μειώσουν τον προϋπολογισμό της σε μια εποχή που όλες οι χώρες θέλουν να διασφαλίσουν την επισιτιστική τους κυριαρχία», λέει από την πλευρά του ο Ερβέ Λαπί, γενικός γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Ενώσεων (FNSEA).

«Θα μείνουμε εδώ»

Στο μπλόκο της Λιλ, οι αγρότες έχουν στήσει χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Μπερτράν Λου, αντιπρόεδρος του Γεωργικού Επιμελητηρίου στην Οτ Γκαρόν, λέει στη Monde: «Θα μείνουμε εδώ μέχρι να λάβουμε απαντήσεις στα αιτήματά μας σχετικά με την οζώδη δερματοπάθεια. Αλλά και για την τιμή των λιπασμάτων, την πρόσβαση στα αποθέματα νερού, όλα όσα αφορούν ολόκληρο το επάγγελμα».

Βίοι παράλληλοι

Όλα τα παραπάνω θυμίζουν πολύ τους Έλληνες αγρότες και τα αιτήματά τους. Ακόμη και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αυτό που πυροδότησε με μεγαλύτερη οργή τον αγώνα τους. Έχοντας πληγεί και από φυσικές καταστροφές, αλλά και από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν κλείσει κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Μεταξύ των άλλων αιτημάτων τους, που αφορούν πληρωμές, υποδομές, κόστος παραγωγής και ελέγχους, ώστε να πιστοποιείται ποιοι είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, είναι και παρόμοια με των Ευρωπαίων συναδέλφων τους.

Όπως:

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ.

Ζητούν εμβολιασμό των ζώων για την ευλογιά, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. Και να υπάρξει εξυγίανση του οργανισμού.