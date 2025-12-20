newspaper
19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους
Κόσμος 20 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους

Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Από την Ελλάδα έως τη Γαλλία και το Βέλγιο, ζητούν να ακουστούν τα προβλήματά τους. Και να δοθούν λύσεις που θα τους λαμβάνουν υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι αγρότες της Ευρώπης βρίσκονται μπροστά σε ακόμη έναν αγώνα για την επιβίωσή τους. Κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε πολλές χώρες της ΕΕ, με τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα, στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, και αλλού, να ζητούν λύσεις στα χρόνια προβλήματά τους. Τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με το κόστος παραγωγής, όσο και με αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και τους επηρεάζουν, χωρίς όπως υποστηρίζουν να έχουν προηγουμένως ρωτηθεί.

Στις Βρυξέλλες

Την Πέμπτη, εν μέσω κινητοποιήσεων, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur αναβάλλεται προσωρινά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούσε η συμφωνία αυτή, η οποία ανοίγει την ευρωπαϊκή αγορά, μεταξύ άλλων, στα αγροτικά προϊόντα από χώρες της Λατινικής Αμερικής, να έχει υπογραφεί το Σάββατο.

Βρυξέλλες, αγροτικές κινητοποιήσεις

«Το δικό μας τέλος, η δική σας πείνα», γράφει το πανό στις Βρυξέλλες. «Σταματήστε τη Mercosur. Ούρσουλα είμαστε εδώ!»

Ωστόσο, Γαλλία και Ιταλία έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στην υπογραφή αυτής της συμφωνίας, καθώς οι αγρότες τους διαδηλώνουν. Το ίδιο και οι Βέλγοι αγρότες, που μαζί με Γάλλους συναδέλφους τους, απέκλεισαν το «Ευρωπαϊκό Τετράγωνο» στις Βρυξέλλες, διαδηλώνοντας. Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, είχε παροτρύνει τον πρόεδρο της Βραζιλίας να υποστηρίξει την αναβολή υπογραφής της συμφωνίας.

Οι Βέλγοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, που πέταξαν κοπριά μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο και χρησιμοποίησαν μήλα για πολεμοφόδια, φώναζαν: «Φον ντερ Λάιεν πήγαινε σπίτι σου», «Οι Βρυξέλλες σκοτώνουν τους αγρότες», «Οδηγείς στη λιμοκτονία αυτούς που σε ταΐζουν». Ο Φλοριάν Πονσελέ, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νέων Αγροτών της Βαλλονίας, πιστεύει ότι ο γεωργικός τομέας «σίγουρα θα πρέπει να υψώσει τη φωνή του» εάν τελικά υπογραφεί η συνθήκη. «Όλες οι συνθήκες γενικά» ενέχουν κινδύνους για τους νέους αγρότες, υποστηρίζει στη Monde.

Εκπρόσωποί τους, δήλωσαν στα βελγικά ΜΜΕ ότι «η ΕΕ στρέφεται ενάντια στον αγροτικό κόσμο. Ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Ενώσεων της Γαλλίας (FNSEA), Λικ Σμεσάρ, ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει στην κινητοποίηση της Πέμπτης. Μαζί του ήταν 5.000 αγρότες. Κατηγόρησε την ΕΕ ότι γίνεται «αντιαγροτική». «Βαρεθήκαμε να μας ανταλλάσσουν με γερμανικά αυτοκίνητα», είπε. «Πρέπει να σταματήσουν οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών που ανταλλάσσουν αγροτικά προϊόντα με κάτι άλλο».

Στη Γαλλία

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται και στη Γαλλία. Αυτές θυμίζουν περισσότερο εκείνες των Ελλήνων αγροτών. Με κλειστές οδικές αρτηρίες και τρακτέρ στους δρόμους.

Μιλώντας στην εφημερίδα «Le Monde», αγρότες και κτηνοτρόφοι από τη Λιλ, επισήμαναν τους φόβους τους.

Ο κτηνοτρόφος Ζαν-Μισέλ Λεπάζ έχει 65 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Τις βόσκει στα 72 εκτάρια βοσκότοπου που διαθέτει. «Διατροφή εξ ολοκλήρου από χόρτο που μας επιτρέπει να παράγουμε καλό γάλα. Και φτιάχνουμε τυρί και βούτυρο». Ακολουθώντας τους κανόνες της βιολογικής κτηνοτροφίας, φοβάται μην εμφανιστεί οζώδης δερματίτιδα, όπως αλλού. «Σφάζουν ολόκληρο το κοπάδι για ένα άρρωστο ζώο. Που μπορεί να θεραπευθεί! Είναι τρελό!» λέει.

Το αγροτικό μπλόκο στον Προμαχώνα, Ελλαδα

Ο επίσης κτηνοτρόφος Ζαν Αντουάν ωρύεται: «Θέλουμε να μπορούμε να εμβολιάζουμε τα ζώα μας μαζικά. Αλλά δεν μπορούμε καν να κάνουμε εμβόλια. Γιατί;» «Οι αγρότες φροντίζουν τα ζώα τους, τα αγαπούν. Μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι όταν βλέπεις ολόκληρο το κοπάδι σου να σφάζεται;» Αντί να σφάζει, απαιτεί «το δικαίωμα να φροντίζουμε τα ζώα μας».

Όσο για τη Mercosur, λέει: «Μας σκοτώνουν. Κι όμως δεν υπάρχει χώρα χωρίς αγρότες».

Στην κινητοποίηση της Λιόν, η Σοφί Ντισάν, αναφέρει: «Νιώθω ότι η παγκόσμια οικονομία κυβερνά τη ζωή μας. Δεν θα έπρεπε να είναι και το αντίστροφο;» η ίδια παράγει βιολογικό κρέας και τυρί και φοβάται για το μέλλον της. «Δεν καταλαβαίνω πλέον τους ανθρώπους που αγοράζουν προϊόντα από την άλλη άκρη του κόσμου, ούτε εκείνους που αμφιβάλλουν για την κλιματική αλλαγή», λέει.

Μια άνιση συμφωνία

Βασικό επιχείρημα των αγροτοκτηνοτρόφων είναι ότι, μέσω της συμφωνίας με τη Mercosur, την οικονομική ένωση της Λατινικής Αμερικής, είναι να ανοίξουν οι αγορές εκεί για τα γερμανικά βιομηχανικά προϊόντα. Και παράλληλα, τα φθηνά αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα από τη Βραζιλία και την Αργεντινή (όπως το βοδινό κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, σόγια κ.λπ.) θα κατακλύσουν τις ευρωπαϊκές αγορές.

Οι αγρότες επισημαίνουν επίσης την έλλειψη αμοιβαιότητας στους κανόνες. Στην Ευρώπη οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρούς κανονισμούς για τα φυτοφάρμακα, την καλή διαβίωση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Πρόκειται για κανόνες που αυξάνουν το κόστος παραγωγής, αλλά εγγυώνται υψηλά πρότυπα.

Πολλά προϊόντα της Mercosur παράγονται με πολύ χαμηλότερες προδιαγραφές, με εντατικά μοντέλα καλλιέργειας και πρακτικές που θα απαγορεύονταν στην ΕΕ.

Η ΚΑΠ

Δεν είναι μόνο η Mercosur, όμως. Στη Γαλλία, η κινητοποιήσει εντάθηκαν και εξαιτίας της οζώδους δερματοπάθειας των βοοειδών. Αλλά και της αλλαγής της ΚΑΠ (ενσωματώνεται στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ), αλλά και στον φόρο στα λιπάσματα, που θα αυξήσει κι άλλο το κόστος παραγωγής.

Με την ενσωμάτωση της ΚΑΠ στην Περιφερειακή Πολιτική και Πολιτική Συνοχής, οι αγρότες της Ευρώπης –όχι μόνο της Γαλλίας-, φοβούνται ότι θα μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις κατά 20% έως το 2027.

Ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Σιταριού και Άλλων Δημητριακών της Γαλλίας, Ερίκ Τερουέν, επισήμανε στην Monde: «Ο τομέας μας βρίσκεται στο κόκκινο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και ο Γάλλος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ, μας παρουσίασε αύξηση 25% στους φόρους λιπασμάτων, αντί για 35%, ως δεδομένο. Αυτό αντιπροσωπεύει το 21% του κόστους μας».

«Με τη Mercosur, θέλουν να κάνουν τη γεωργία διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι άσεμνο. Θέλουν επίσης να μεταρρυθμίσουν την ΚΑΠ και να μειώσουν τον προϋπολογισμό της σε μια εποχή που όλες οι χώρες θέλουν να διασφαλίσουν την επισιτιστική τους κυριαρχία», λέει από την πλευρά του ο Ερβέ Λαπί, γενικός γραμματέας της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Ενώσεων (FNSEA).

«Θα μείνουμε εδώ»

Στο μπλόκο της Λιλ, οι αγρότες έχουν στήσει χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Μπερτράν Λου, αντιπρόεδρος του Γεωργικού Επιμελητηρίου στην Οτ Γκαρόν, λέει στη Monde: «Θα μείνουμε εδώ μέχρι να λάβουμε απαντήσεις στα αιτήματά μας σχετικά με την οζώδη δερματοπάθεια. Αλλά και για την τιμή των λιπασμάτων, την πρόσβαση στα αποθέματα νερού, όλα όσα αφορούν ολόκληρο το επάγγελμα».

Βίοι παράλληλοι

Όλα τα παραπάνω θυμίζουν πολύ τους Έλληνες αγρότες και τα αιτήματά τους. Ακόμη και το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αυτό που πυροδότησε με μεγαλύτερη οργή τον αγώνα τους. Έχοντας πληγεί και από φυσικές καταστροφές, αλλά και από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν κλείσει κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Προμαχώνας, Ελλάδα

Μεταξύ των άλλων αιτημάτων τους, που αφορούν πληρωμές, υποδομές, κόστος παραγωγής και ελέγχους, ώστε να πιστοποιείται ποιοι είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, είναι και παρόμοια με των Ευρωπαίων συναδέλφων τους.

Όπως:

  • Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
  • Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ.
  • Ζητούν εμβολιασμό των ζώων για την ευλογιά, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.

Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζητούν να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους. Και να υπάρξει εξυγίανση του οργανισμού.

Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη
«Χειμώνας δυσαρέσκειας» 20.12.25

Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη

Αλυσιδωτά, μαζικές διαδηλώσεις σε χώρες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη αντανακλούν την κλιμακούμενη αγανάκτηση για τη διαφθορά και τις αντιληπτές απειλές για τους δημοκρατικούς θεσμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν
Αποκαλύψεις 20.12.25

Στη φόρα μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν στην εγκληματική δράση του Τζέφρι Επσταϊν θα αποκαλυφθούν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τμήμα του φακέλου αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύνταξη
Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ρωσία 20.12.25

Στις ΗΠΑ ταξιδεύει ο Ντμίτριεφ για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα
Ζήτημα αρχής 19.12.25

Σουηδία: «Μη αποδεκτή» η μήνυση του Τζούλιαν Ασάνζ στο Ίδρυμα Νόμπελ – Δεν θα διενεργήσει έρευνα

Ο Τζούλιαν Ασάνζ υπέβαλε μήνυση, κρίνοντας ότι η απονομή Νόμπελ Ειρήνης στη Ματσάδο είναι αντίθετη με τους όρους του Άλφρεντ Νόμπελ. Διότι η βραβευθείσα στηρίζει εχθρικές ενέργειες κατά του Μαδούρο.

Σύνταξη
Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα
Εισαγγελική έρευνα 19.12.25

Γαλλία: Κουκουλοφόροι απήγαγαν ζευγάρι –Το ανάγκασαν να τους μεταφέρει 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

Ακόμη μία απαγωγή για κρυπτονομίσματα στη Γαλλία. Τα θύματα δέχθηκαν επίθεση μέσα στο σπίτι τους και υποχρεώθηκαν, έπειτα από βιαιοπραγίες, να μεταφέρουν τα περιουσιακά στοιχεία στους δράστες.

Σύνταξη
Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό

Κρίση με αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και υποκλοπές βυθίζουν την κυβέρνηση σε νέο κύκλο φθοράς. Πώς το Μαξίμου έχει χάσει πια το προνόμιο του καθορισμού της ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Τα πλασματικά έτη 20.12.25

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο
Όταν έχεις στόχο 20.12.25

Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο

Η Ρώμη διαθέτει πλέον δύο νέους σταθμούς, τον Colosseo/Fori Imperiali και τον Porta Metronia, οι οποίοι φιλοξενούν ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο πλαίσιο της κατασκευής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αγρότες: «Όλη η Ελλάδα είναι έξω, εγώ δεν θα συνεχίσω;»
Μήνυμα συμπαράστασης 20.12.25

«Όλη η Ελλάδα είναι έξω, εγώ δεν θα συνεχίσω;» - Το μήνυμα του αγρότη από την Αμοργό που έγινε viral

«ΤΑ ΝΕΑ» μίλησαν με τον αγρότη Βαγγέλη Βλαβιανό που έγινε viral όταν έστησε μόνος του μπλόκο στην Αιγιάλη της Αμοργού - Το μήνυμα συμπαράστασης προς τους αγρότες στα μπλόκα

Γιώργος Σχοινάς
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Χρέος και παραγωγικότητα 20.12.25

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
