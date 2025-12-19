newspaper
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αγρότες: Με νέα μπλόκα απαντούν στις απειλές και τον προσχηματικό διάλογο της κυβέρνησης – Έκλεισαν τα Μάλγαρα
Agro-in 19 Δεκεμβρίου 2025 | 17:25

Αγρότες: Με νέα μπλόκα απαντούν στις απειλές και τον προσχηματικό διάλογο της κυβέρνησης – Έκλεισαν τα Μάλγαρα

Οι αγρότες δεν υποχωρούν και συνεχίζουν τα μπλόκα - Κλιμακώνουν τον αγώνα τους, κλείνοντας και παρακαμπτήριους οδούς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Spotlight

Οι αγρότες, με νέα μπλόκα, προχωρούν σε κλιμάκωση του αγώνα τους, όπως αποφάσισαν χθες στην πανελλαδική συνέλευση που έγινε στις Σέρρες.

Δεν υποχωρούν παρά τις απειλές και το κάλεσμα σε προσχηματικό διάλογο από τη μεριά της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Η κυβέρνηση κυκλοφόρησε ανακοίνωση στην οποία υποστηρίζει ότι 16+4 αιτήματα των αγροτών υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης, ενώ άλλα επτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Στιγμιότυπο από την πανελλαδική συνέλευση των εκπροσώπων των αγροτών στις Σέρρες στις 18 Δεκεμβρίου.

Κλειστή η εθνική οδός στα Μάλγαρα και από τα δύο ρεύματα

Σε αποκλεισμό του ρεύματος προς τη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν στις 12:30 το μεσημέρι της Παρασκευής, παραγωγοί στο μπλόκο των Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, ενώ το αντίθετο ρεύμα παραμένει κλειστό για 19η ημέρα.

Για σήμερα, οι παραγωγοί στο σημείο έχουν αποφασίσει να επιτρέπεται η διέλευση σε δικηγόρους και μάρτυρες που συμμετέχουν στη δίκη για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου που μίλησε στο thestival.gr, από σήμερα και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου, καθημερινά θα πραγματοποιούνται γενικές συνελεύσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα και, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την αποσυμφόρηση ή τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, θα ανοίγει προσωρινά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Συμβολικός αποκλεισμός στον κόμβο του Δερβενίου

Σε συμβολικό αποκλεισμό διάρκειας μίας ώρας, από τη μία το μεσημέρι, προχωρούν και σήμερα οι παραγωγοί στον κόμβο του Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Με απόφαση γενικής συνέλευσης, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν το Σαββατοκύριακο, κατά τις ώρες από τις 12 το μεσημέρι και για τρεις ώρες, να μεταβούν στα διόδια Ωραιοκάστρου στην εξωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες και θα διανέμουν στους διερχόμενους τοπικά προϊόντα, όπως καρύδια και μέλι.

Σε αποκλεισμό δύο ωρών θα προχωρήσουν και σήμερα οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, από τις 17:00 το απόγευμα, και στα δύο ρεύματα επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Το σημείο έχει ενισχυθεί από αγρότες από διάφορες περιοχές της Πέλλας.

Την ίδια ώρα, τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παραταγμένα στα Πράσινα Φανάρια, ενώ λίγα μέτρα πιο μπροστά, αστυνομικά οχήματα έχουν παραταχθεί οριζόντια στο οδόστρωμα, αποκλείοντας τυχόν προσπάθεια των παραγωγών να μεταβούν στον κόμβο του αεροδρομίου «Μακεδονία».

Στο μεταξύ, συνεχίζει να ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στον νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Ισχυρό μπλόκο στα Σιάτιστα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Το Σάββατο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και τα διόδια για τους ταξιδιώτες που αναμένεται να είναι περισσότεροι λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ για να κλείσει και η παρακαμπτήριος στον κόμβο Πλατυκάμπου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ για να κλείσει και η παρακαμπτήριος στον κόμβο Πλατυκάμπου στη Λάρισα.

Οι αγρότες θα κλείσουν την παρακαμπτήριο τουλάχιστον μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.

Οι αγρότες από τον Μπράλο απέκλεισαν παρακαμπτήριο

Στη Στερεά Ελλάδα οι αγρότες από το μπλόκο του Μπράλου απέκλεισαν την παρακαμπτήριο στο 175ο χιλιόμετρο που οδηγεί από τη Λαμία προς τις Θήβα και Λιβαδειά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, στις 18:00 και για τρεις ώρες οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας θα κλείσουν τόσο την υψηλή γέφυρα όσο και την παλαιά γέφυρα με αποτέλεσμα να αποκοπεί η Εύβοια από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα είναι κλειστό από την 1η Δεκεμβρίου και θα παραμείνει έτσι επ’ αόριστον.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη, με έκρηξη τζίρου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Ηρεμία στις γιορτές: Πώς να διαχειριστείτε τα συναισθηματικά ups and downs

Economy
Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

Ελληνική οικονομία: Βελτίωσε στο 2% την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η DBRS

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Στριμωγμένη 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»
Agro-in 16.12.25

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες, πυρετός συσκέψεων για τις επόμενες κινήσεις – «Θα αποφασίσουμε συλλογικά»

Μέχρι την Πέμπτη το αργότερο οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, συνεκτιμώντας τη χθεσινή λιτή δήλωση Τσιάρα - Σημειώνοντας πως οι προτάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν πιο συγκεκριμένες ξεκαθαρίζουν πως δεν σταματούν τις κινητοποιήσεις και ότι η απόφαση για συμμετοχή σε διάλογο θα είναι συλλογική

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
Agro-in 16.12.25

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα
Agro-in 15.12.25

Έτοιμοι για γιορτές στα μπλόκα οι αγρότες, εντείνουν την πίεση στο Μαξίμου – Με τα τρακτέρ στα δικαστήρια Λάρισας σήμερα

Οι αγρότες έστειλαν στο Μέγαρο Μαξίμου τη λίστα με τα αιτήματά τους, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις - Απορρίπτουν τον «προσχηματικό διάλογο» στον οποίο τους καλεί η κυβέρνηση, η οποία θορυβημένη συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό καταφεύγοντας σε απειλές και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μπλόκα: Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου – Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων
Ο κύβος ερρίφθη 14.12.25

Νέα εβδομάδα, νέες δράσεις ανεβάζουν τον «πυρετό» στο Μαξίμου - Η λίστα με τα αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων

Χιονοστιβάδα εξελίξεων μετά την «πόρτα» αγροτών και κτηνοτρόφων στο κάλεσμα του πρωθυπουργού. Γιορτές στα μπλόκα, έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος της κοινωνίας, προετοιμάζει ο κόσμος του πρωτογενή τομέα παραγωγής. Αμηχανία στην κυβέρνηση μετά το «όχι» και μπόλικος… κοινωνικός αυτοματισμός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Η λίστα 14.12.25

Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Σύνταξη
Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Agro-in 14.12.25

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ
Επικαιρότητα 19.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη ισχυρή επιβεβαίωση πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της ΝΔ

«Ο Μ. Χιλετζάκης», που προφυλακίσθηκε, «γνωστός και ως 'πρωτοπαλίκαρο' του Λ. Αυγενάκη, τον περασμένο Μάιο αποθέωνε σε δημόσια εκδήλωση την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026
Έκτακτη ανάγκη 19.12.25

Αδιέξοδο στο γαλλικό κοινοβούλιο – Η Γαλλία χάνει την προθεσμία για τον προϋπολογισμό του 2026

Μπροστά σε αδιέξοδο είναι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας. Βουλή και Γερουσία δεν κατέληξαν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, την ώρα που η κεντρική τράπεζα προειδοποιεί για αύξηση του ελλείμματος.

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς
Σημάδι αδυναμίας 19.12.25

Τομά Πικετί: Αυτό που πραγματικά φοβούνται ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του είναι η άνοδος της Αριστεράς

Ο Τομά Πικετί βλέπει πίσω από τη βίαιη ατζέντα του Αμερικανού προέδρου την παρακμή των ΗΠΑ. Ο Γάλλος οικονομολόγος εξηγεί γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του φοβάται τις αριστερές δυνάμεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»
inTickets 19.12.25

Τα ριζίτικα, τα βυζαντινά, τα λαϊκά: Ο Νίκος Ξυλούρης θα είναι για πάντα ο «Αρχάγγελος της Κρήτης»

Ο Νίκος Ξυλούρης «ζωντανεύει» στη σκηνή μέσα από την παράσταση «Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη. Μια σκηνική κατάθεση μνήμης, όπου η φωνή του Ψαρονίκου στέκεται ακόμη όρθια απέναντι στον φόβο και τη λήθη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.12.25

Τον Δένδια στοχοποίησε ο Καιρίδης – Τα «καρφιά» για την απουσία του από την Επιτροπή Άμυνας και η «πληρωμένη» απάντηση Δαβάκη

«Λυπάμαι για τη θρυαλλίδα που δημιούργησε η στάση σας», απάντησε ενοχλημένος ο υφ. Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, στον Δημήτρη Καιρίδη - Τι αναφέρουν πηγές του ΥΕΘΑ στο in για την απουσία του Ν. Δένδια

Σύνταξη
Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator
Παρακολουθήσεις με Predator 19.12.25

Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator

Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομα του επονομαζόμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, σε μια κίνηση που αναμένεται να φωτίσει πτυχή της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ
«Θράσος» 19.12.25

ΠΑΣΟΚ στο Μαξίμου: Η κρίση αξιοπιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υπογραφή ΝΔ – Χωρίς κάθαρση και σχέδιο η μεταφορά στην ΑΑΔΕ

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε «την υποκρισία και την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να βαφτίσει 'μεταρρύθμιση' μια πρόχειρη διοικητική μεταφορά, με μοναδικό στόχο τη διαχείριση των εντυπώσεων»

Σύνταξη
Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά
On Field 19.12.25

Νίκες και ήττες της διαιτησίας επί Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά διανύει τον δεύτερο χρόνο της θητείας του ως αρχιδιαιτητής και υπήρξαν εξελίξεις, με φόντο τις FIFA, UEFA τόσο θετικές όσο και αρνητικές

Βάιος Μπαλάφας
Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»
«Έχουν κοινά» 19.12.25

Αναίτια επίθεση του Ράσελ Μπραντ στην Κέιτι Πέρι: «Εντάξει ο Ορλάντο Μπλουμ, αλλά ο Τζάστιν Τριντό είναι μαριονέτα»

Ο Ράσελ Μπράντ, ο οποίος νωρίτερα φέτος κατηγορήθηκε από τέσσερις γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση, επέκρινε δημοσίως την σχέση της πρώην συζύγου του, Κέιτι Πέρι.

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύνταξη
Κικίλιας: Επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια
Ναυπήγηση πλοίων 19.12.25

Κικίλιας: Επενδύσεις στην ελληνική ναυτιλία με στόχο την ανάπτυξη και την ασφάλεια

Τι είπε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε εκδήλωση για τη σύμβαση κατασκευής δύο ρυμουλκών πλοίων στα ναυπηγεία της ONEX Shipyards & Technologies Group

Σύνταξη
Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη
Κόσμος 19.12.25

Ταϊβάν: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από άνδρα που κρατούσε μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε σε αστυνομική καταδίωξη

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο, ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του
«Πολιτική ΕΕ» 19.12.25

ΚΚΕ: Ο διπλασιασμός των παγίων στα τιμολόγια του νερού, προπομπός νέων αυξήσεων στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησής του

«Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίζει ως 'αμελητέες' τις συγκεκριμένες αυξήσεις που, μαζί με τη γενικευμένη ακρίβεια, εξανεμίζουν τα όποια 'μέτρα στήριξης'», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο