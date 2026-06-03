Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει ξανά τα διεθνή ταξίδια, με σκοπό να δώσει ορισμένα μηνύματα στους συμμάχους των ΗΠΑ. Αρχικά στη Γαλλία για τη σύνοδο της G7 στις 15 Ιουνίου και μετά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ότι θα μεταβεί στη Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7. Η σύνοδος αυτή είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν.
Ωστόσο, στα σχέδιά του είναι να πάει τον Ιούλιο στην Άγκυρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Εκεί, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα «διορθώσει» ορισμένα πράγματα.
Πρώτα στο Εβιάν
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι θα αναχωρήσει για το Παρίσι αμέσως μετά τον αγώνα Μικτών Πολεμικών Τεχνών που θα δοθεί στον Λευκό Οίκο ανήμερα των γενεθλίων του, στις 14 Ιουνίου.
Ωστόσο, το σημαντικότερο ίσως ταξίδι είναι αυτό στην Τουρκία, τον επόμενο μήνα.
Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει και στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.
Κατά την ακρόασή του στο Κογκρέσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, είπε: «Ο ίδιος ο πρόεδρος θα παραστεί».
Marco Rubio:
Trump himself will be attending the next NATO meeting in Ankara, Türkiye. pic.twitter.com/orr3akn0HK
— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Και πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλά που «πρέπει να αλλάξουν ουσιωδώς».
Marco Rubio:
We are still in NATO, but NATO needs significant changes. pic.twitter.com/RcsALjgtUb
— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί εδώ και καιρό κριτική στο ΝΑΤΟ, αλλά έχει κλιμακώσει τη ρητορική του κυρίως με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.
Τον Απρίλιο, αποκάλεσε την 77χρονη συμμαχία «χάρτινη τίγρη» και άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποχώρησης. Αιτία, το γεγονός ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αγνόησαν την έκκλησή του για στρατιωτική βοήθεια, ώστε να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
«Νομίζω ότι η επόμενη συνάντηση του ΝΑΤΟ και της Τουρκίας τον Ιούλιο είναι ίσως η πιο σημαντική συνάντηση στην ιστορία του ΝΑΤΟ», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Επειδή υπάρχουν ορισμένα πράγματα εδώ που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν», πρόσθεσε.
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