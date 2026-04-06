Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06 Απριλίου 2026, 05:56

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά την απροθυμία πολλών παραδοσιακών συμμάχων των ΗΠΑ να εμπλακούν στον πόλεμο κατά του Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί για άλλη μια φορά να αποσύρει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.  

«Δεν στάθηκαν φίλοι όταν τους χρειαζόμασταν», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters την 1η Απριλίου.  

«Ποτέ δεν τους ζητήσαμε πολλά… η σχέση είναι μονόδρομος». 

Το κόστος της συμμαχίας 

Βεβαίως, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ επιβάλλει κάποιο κόστος στις ΗΠΑ, όπως γράφει ο Άντριου Γκάουθορπ, καθηγητής Ιστορίας και Διεθνών Σπουδών, σε άρθρο του στο The Conversation.

Η Ουάσιγκτον καταβάλλει περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ) ετησίως σε άμεσες δαπάνες για τη λειτουργία του οργανισμού, καθώς και περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αποτροπής.  

Η πρωτοβουλία αυτή προβλέπει την εκ περιτροπής αποστολή και απόσυρση αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη με σκοπό την αποτροπή ρωσικής επιθετικότητας. 

Υπάρχουν επίσης άλλες αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν μόνιμα στη Γερμανία και σε διάφορες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιταλίας.  

Για μια παγκόσμια υπερδύναμη που βρίσκει όλο και πιο δύσκολο να διατηρήσει μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία σε κάθε περιοχή του κόσμου, αυτά τα κόστη δεν είναι αμελητέα – ειδικά όταν κάποια από αυτά θα μπορούσαν να αναληφθούν από τις ίδιες τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες. 

Ωστόσο, ταυτόχρονα, είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί η πεποίθηση του Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ είναι «σχέση-μονόδρομος».  

Οι ΗΠΑ αποκομίζουν πολλά οφέλη από την ύπαρξη του ΝΑΤΟ, το οποίο γενιές Αμερικανών στρατηγικών, στρατιωτικών και διπλωματών έχουν θεωρήσει ότι αξίζει τον κόπο. 

Η ιστορία γέννησε το NATO 

Μετά τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι πρόεδροι των ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν απαράδεκτο να επιτρέψουν στην Ευρώπη να κυριαρχείται είτε από επαναλαμβανόμενους κύκλους συγκρούσεων είτε από μια μεμονωμένη εχθρική δύναμη.  

Η αμερικανική οικονομία δεν θα μπορούσε να ευημερήσει χωρίς το διατλαντικό εμπόριο και τις επενδύσεις, και οι ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να είναι ασφαλείς αν ένα από τα μεγάλα κέντρα παγκόσμιου πλούτου και δύναμης βρισκόταν σε εχθρικά χέρια. 

Το ΝΑΤΟ, που ιδρύθηκε το 1949, προοριζόταν να αποτελέσει μια σταθεροποιητική δύναμη που θα απέτρεπε αυτά τα αποτελέσματα.  

Πρωταρχικός σκοπός του είναι η αποτροπή επιθετικών ενεργειών εναντίον οποιουδήποτε από τα 32 κράτη μέλη του, με το Άρθρο 5 της Συμμαχίας να ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. 

Η σταθερότητα της Ευρώπης και η οικονομία των ΗΠΑ 

Ο κόσμος έχει αλλάξει από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, αλλά η σημασία της ευρωπαϊκής σταθερότητας για την αμερικανική οικονομία παραμένει.  

Η Ευρώπη αποτελεί βασική αγορά για πολλές αμερικανικές εταιρείες.  

Το 2024, οι ΗΠΑ εξήγαγαν σχεδόν 295 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπηρεσίες και 414 δισεκατομμύρια δολάρια σε αγαθά προς την ΕΕ – αριθμοί που συνολικά ισοδυναμούν με περίπου το 80% του συνολικού αμερικανικού αμυντικού προϋπολογισμού εκείνης της χρονιάς. 

Παρέχοντας στις ευρωπαϊκές χώρες σταθερές εγγυήσεις ασφάλειας, το ΝΑΤΟ παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της σταθερότητας που στηρίζει αυτή την οικονομική σχέση.  

Αποτρέπει τη Ρωσία από στρατιωτικές εισβολές στην Ανατολική Ευρώπη και τις Βαλτικές χώρες και συμβάλλει στην αποτροπή της καταστροφικής κατάρρευσης σε ευρωπαϊκό πόλεμο που συνέβαινε τόσο συχνά στους αιώνες πριν από την ίδρυση της Συμμαχίας. 

Οι αμερικανικές εγγυήσεις άμυνας σημαίνουν επίσης ότι οι περισσότεροι ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν αισθάνονται την ανάγκη να αναπτύξουν το δικό τους οπλοστάσιο πυρηνικών όπλων – ένα βήμα που θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν επικίνδυνο αγώνα εξοπλισμών. 

Υπεράσπιση των συμφερόντων των ΗΠΑ 

Αυτά τα οφέλη μπορεί να φαίνονται άυλα, επειδή αφορούν κυρίως πράγματα που, από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, δεν έχουν συμβεί.  

Ταυτόχρονα, όμως, η Συμμαχία παρέχει και πολλά άμεσα, απτά οφέλη στις ΗΠΑ. 

Για παράδειγμα, το ΝΑΤΟ παρέχει στις ΗΠΑ τα μέσα για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους σε άλλες περιοχές του κόσμου. 

Μέσω της συμμαχίας, οι ΗΠΑ έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο στρατηγικά τοποθετημένων ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων βάσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προβολή ισχύος στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κεντρική Ασία.  

Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει τη RAF Fairford στο Ηνωμένο Βασίλειο για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις στην τρέχουσα σύγκρουση στο Ιράν. 

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ συχνά συνεισφέρουν δυνατότητες και σε στρατιωτικές αποστολές των ΗΠΑ, ή εκτελούν καθήκοντα που θα έπρεπε να εκτελέσουν οι ΗΠΑ αν δεν τα έκαναν οι Ευρωπαίοι.  

Δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες του ΝΑΤΟ πολέμησαν στο Αφγανιστάν, για παράδειγμα, με περισσότερους από 1.000 από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους. 

Ναύτες του ΝΑΤΟ περιπολούν επίσης στον Ατλαντικό Ωκεανό, διατηρώντας τη ροή του εμπορίου. 

Οι εταίροι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ενισχύουν επίσης τη συμβολή τους στην ασφάλεια της Αρκτικής, μια βασική απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ.  

Επιπλέον, πολλά μέλη του ΝΑΤΟ διαθέτουν εξειδικευμένες δυνατότητες στον κυβερνοπόλεμο ή στη συλλογή πληροφοριών, τις οποίες οι ΗΠΑ θα δυσκολευόταν να αναπαράγουν. 

Το ΝΑΤΟ παρέχει ένα ενοποιημένο και διαρκές πλαίσιο στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτή η συνεργασία.  

Διπλωματική ευκολία

Οι ΗΠΑ δεν χρειάζεται να επαναδιαπραγματεύονται συνεχώς τις αμυντικές τους σχέσεις με καθένα από τα 31 άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ. Αντίθετα, όλα τα μέλη της Συμμαχίας επενδύουν σε εξοπλισμό και δυνατότητες που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα κοινό σχέδιο μάχης. 

Τέλος, το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως εφαλτήριο για μια ενοποιημένη διπλωματία. 

Χώρες που είναι ευθυγραμμισμένες στις αμυντικές τους πολιτικές είναι πιθανό να είναι ευθυγραμμισμένες και διπλωματικά. 

Έτσι, οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα έτοιμο δίκτυο συμμάχων στο οποίο μπορούν να βασιστούν αν αυξηθούν οι εντάσεις με οποιαδήποτε χώρα εκτός ΝΑΤΟ. Και αν η κατάσταση επιδεινωθεί σε σημείο που να φαίνεται πιθανή η σύγκρουση, η συμμαχία παρέχει τη βάση για τον συντονισμό των αυξημένων αμυντικών δαπανών και, τελικά, της πολεμικής δράσης. 

Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα ακολουθήσει απαραίτητα τις ΗΠΑ σε κάθε σύγκρουση.  

Από αυτό ακριβώς προκύπτει και η ένταση στις σχέσεις: όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται πιο μονομερώς ή επιθετικά, οι σύμμαχοι δεν είναι δεδομένο ότι θα συναινέσουν. 

Είναι ο Τραμπ μόνο λόγια; 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για αποχώρηση αποκτούν περισσότερο πολιτικό βάρος παρά άμεση πρακτική διάσταση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει ουσιαστικά βήματα εξόδου—κάτι που, άλλωστε, απαιτεί και την έγκριση του Κογκρέσου. Παρ’ όλα αυτά, η ρητορική του, η αποστασιοποίηση από τη συμμαχία και κινήσεις που αμφισβητούν ακόμη και παραδοσιακούς συμμάχους δείχνουν μια χώρα που δεν βλέπει πλέον τον εαυτό της ως δεδομένο πυλώνα της συμμαχίας που η ίδια δημιούργησε. 

Ακόμη κι έτσι, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν οι ΗΠΑ θα φύγουν τυπικά από το ΝΑΤΟ, αλλά αν μπορούν να το αποδυναμώσουν στην πράξη χωρίς να αποχωρήσουν. Μια σταδιακή μείωση της δέσμευσης—στρατιωτικής, πολιτικής ή οικονομικής—θα μπορούσε να έχει παρόμοια αποτελέσματα, αφήνοντας τη συμμαχία πιο αδύναμη και τους συμμάχους πιο εκτεθειμένους. 

Τελικά, ίσως το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μια θεαματική αποχώρηση, αλλά μια αργή απομάκρυνση που θα αλλάξει εκ των έσω τον χαρακτήρα της συμμαχίας. 

 

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Αγορές: Τι φέρνει η συνέχιση του πολέμου

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit, ορατή η κρίση

Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
38 μέρες πολέμου 06.04.26

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
Κόσμος 05.04.26

Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες

Οι αρχές του Ισραήλ υποψιάζονται πως ο πύραυλος που έπεσε στη Χάιφα, δεν έχει εκραγεί και πως το κτίριο κατέρρευσε μονάχα από την πρόσκρουση. Εκκενώθηκαν διπλανά κτίρια

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
Turkstream - BalkanStream 05.04.26

Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου

Εκρηκτικά αμερικανικής κατασκευής βρέθηκαν κοντά σε έναν αγωγό ρωσικού φυσικού αερίου που εξυπηρετεί Σερβία και Ουγγαρία. Παρότι ενοχοποιείται η Ουκρανία, οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του
Κόσμος 05.04.26

Η Χαμάς απορρίπτει τις εκκλήσεις για αφοπλισμό της αν δεν τηρήσει το Ισραήλ τις δεσμεύσεις του

H Χαμάς ζητά από τους μεσολαβητές να λάβουν «σαφή και άμεση στάση, προκειμένου να υποχρεώσουν τον Ισραήλ να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εφαρμόσει τους όρους της συμφωνίας»

GlobalFirepower: Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 – Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά
GlobalFirepower 05.04.26

Οι μεγαλύτεροι στρατοί του κόσμου για το 2026 - Η χώρα έκπληξη που προηγείται με μεγάλη διαφορά

Η στρατιωτική ισχύς συνδέεται συχνά με προηγμένα όπλα και τεχνολογία, αλλά ο αριθμός των στρατιωτών εξακολουθεί να καθορίζει τις παγκόσμιες κατατάξεις. Η κατάταξη με βάση τα στοιχεία από το GlobalFirepower.

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

