Ιταλία: Αρνήθηκε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν νατοϊκή βάση στη Σικελία
Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Ιταλία αρνήθηκε την παραχώρηση βάσης στις ΗΠΑ χωρίς όμως να το κάνει γνωστό
Η Ιταλία αρνήθηκε την άδεια προσγείωσης αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Sigonella στη Σικελία πριν πετάξουν προς τη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Τρίτη μια πηγή κοντά στο θέμα, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα εφημερίδας.
Η εφημερίδα Corriere della Sera ανέφερε ότι «ορισμένα αμερικανικά βομβαρδιστικά» επρόκειτο να προσγειωθούν στη βάση στην ανατολική Σικελία πριν κατευθυνθούν προς τη Μέση Ανατολή, και πως «η είδηση κρατήθηκε μυστική»
Η εφημερίδα τονίζει πως η συγκεκριμένη βάση είναι η πιο καλά εξοπλισμένη σε επίπεδο logistics για την υποστήριξη των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν και αποτελεί το κύριο hub της Αμερικανικής αεροπορίας.
Η πηγή, η οποία δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης και αρνήθηκε να κατονομαστεί, δεν διευκρίνισε επίσης πόσα αεροσκάφη εμπλέκονταν ή πότε η Ρώμη αρνήθηκε να δώσει τη σχετική άδεια.
Κανένα σχόλιο από την Ιταλία
Η Corriere della Sera πρόσθεσε ότι η άδεια δεν δόθηκε, καθώς οι ΗΠΑ δεν είχαν υποβάλει σχετικό αίτημα και δεν είχαν συμβουλευτεί τη στρατιωτική ηγεσία της Ιταλίας, όπως απαιτείται από τις συνθήκες που διέπουν τη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη χώρα.
Την είδηση αναμεταδίδει το Reuters που αναφέρει ότι το ιταλικό υπουργείο Άμυνας δεν έκανε κάποιο σχόλιο.
Τα κεντροαριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν την κυβέρνηση να μην επιτρέψει τη χρήση βάσεων στην Ιταλία από τις ΗΠΑ για να αποφευχθεί η εμπλοκή στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.
Η κυβέρνηση της ακροδεξιάς πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει κοινοβουλευτική άδεια σε περίπτωση που υποβληθούν τέτοια αιτήματα από τις ΗΠΑ.
„Italien hat den Vereinigten Staaten vor einigen Tagen die Erlaubnis verweigert, den Luftwaffenstützpunkt Sigonella auf Sizilien zu nutzen, sagten informierte Quellen am Dienstag und bestätigten damit einen Bericht der Zeitung „Il Corriere della Sera“.
Die Ablehnung durch… pic.twitter.com/Cvx7yQPVgr
— henning rosenbusch (@rosenbusch_) March 31, 2026
