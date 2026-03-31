Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 10:25

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ λόγω της στάσης των «συμμάχων» στον πόλεμο στο Ιράν

Δυσαρεστημένες οι ΗΠΑ από τη στάση των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ στον πόλεμο στο Ιράν με τον Μάρκο Ρούμπιο να στρέφει τα βέλη του κατά της Ισπανίας

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέκρινε την Ισπανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ για περιορισμένη υποστήριξη στον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να επανεξετάσει τη συμμαχία μετά το πέρας της σύγκρουσης.

Ο Ρούμπιο δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπίστωσαν ότι η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ το οποίο είναι δεσμευμένες να υπερασπισθούν, τους αρνήθηκε να χρησιμοποιήσουν τον εναέριο χώρο της και καυχήθηκε γι’ αυτό, σύμφωνα με το κείμενο σχολίων του στο Αλ Τζαζίρα που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Δευτέρα, από το υπουργείο του. Δήλωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον συνάντησε αντίσταση για να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία και αλλού.

«Μας αρνούνται δικαιώματα σε βάσεις»

Το ΝΑΤΟ είναι χρήσιμο για τις Ηνωμένες Πολιτείες επειδή επιτρέπει να σταθμεύουν στο εξωτερικό στρατεύματα και εξοπλισμός, δήλωσε ο Ρούμπιο. «Όμως αν το ΝΑΤΟ είναι μόνο για να υπερασπιζόμαστε εμείς την Ευρώπη αν δεχθούν επίθεση, αλλά μετά να μας αρνούνται δικαιώματα σε βάσεις όταν τις έχουμε ανάγκη, αυτό δεν είναι μια πολύ καλή διευθέτηση».

«Είναι δύσκολο να παραμείνουμε δεσμευμένοι και να λέμε ότι αυτό είναι καλό για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι όλο αυτό θα πρέπει να επανεξετασθεί», πρόσθεσε ο Ρούμπιο, υπογραμμίζοντας ότι το ΝΑΤΟ «δεν μπορεί να είναι δρόμος μιας μόνο κατεύθυνσης».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να το διορθώσουμε. Θα έχουμε το χρόνο να το αντιμετωπίσουμε μετά».

Η Ισπανία έκλεισε πρόσφατα τον εναέριο χώρο της για τις πτήσεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν και είχε νωρίτερα εμποδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποήσουν για επιχειρήσεις τις βάσεις Ρότα και Μορόν στην Ανδαλουσία. Τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών εξασφαλίζουν η Ισπανία και οι ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ γι’ αυτό που θεωρεί ανεπαρκή υποστήριξη στη σύγκρουση. Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας δεν εφαρμόζεται στον πόλεμο αυτό, που εξαπολύθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

