Με άμεσες απειλές κατά του Ιράν και έμμεσες κατά των χωρών του ΝΑΤΟ ξεκίνησε την ημέρα του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγες ημέρες είχε εξαπολύσει νέα επίθεση κατά των νατοϊκών συμμάχων των ΗΠΑ για μη υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αποκαλώντας τους «δειλούς».

«Σοβαρευτείτε πριν να είναι αργά» λέει στο Ιράν ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι Ιρανοί διαπραγματεύονται «ικετεύουν» για μια συμφωνία αφού, όπως είπε, έχουν «στρατιωτικά αφανιστεί», απορρίπτοντας τη δημόσια θέση της Τεχεράνης ότι μόνο εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον.

«Καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα, προτού να είναι πολύ αργά, επειδή μόλις αυτό συνέβη, δεν θα υπάρξει ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, και δεν θα είναι όμορφο», έγραψε σε ανάρτησή του σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς διαπραγματεύσεις πολύ διαφορετικούς και «παράξενους».

Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν έχουν κάνει «απολύτως τίποτα» για να βοηθήσουν με τον Ιράν.

«Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε» λέει για τις χώρες του ΝΑΤΟ

«ΟΙ ΗΠΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ NATO, ΑΛΛΑ ‘ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΝ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του σήμερα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.