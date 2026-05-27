Ανδρουλάκης: Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαΐου 2026, 19:46

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την Αυτοδιοίκηση - Έκανε επίθεση στη ΝΔ - «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή», τόνισε - Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Στην εκδήλωση-συζήτηση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για την Αυτοδιοίκηση στο Λεκανοπέδιο Αττικής, με θέμα «Πολιτική αλλαγή με την Αυτοδιοίκηση πρωταγωνιστή: Όχι στον στραγγαλισμό των Δήμων και των Περιφερειών», μίλησε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η πιο κρίσιμη λέξη της επόμενης μέρας είναι μία: μαζί»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε αρχικά ότι «η εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες της δημοκρατίας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Σήμερα, όμως, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να απαξιώνει συστηματικά τον θεσμό.

Επιχειρεί να μετατρέψει την Αυτοδιοίκηση σε μακρύ χέρι ενός ηθικά χρεοκοπημένου επιτελικού κράτους.

Απέναντί μας βρίσκεται ένα συγκεντρωτικό, αδιαφανές και αλαζονικό σύστημα εξουσίας, με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου και τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Το όραμα που ΠΑΣΟΚ θα γίνει πράξη με τους δημοκράτες σε όλη την Ελλάδα, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αρνούμαστε να δεχτούμε μια Αυτοδιοίκηση – παραμάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου», υπογράμμισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για σταθερότητα. Ο ίδιος αναρωτήθηκε για ποιον.

«Για τον εργαζόμενο που βλέπει τις όποιες αυξήσεις στον μισθό του να εξαφανίζονται από τη φορολογική επιβάρυνση και την ακρίβεια, χωρίς να του μένει ούτε ένα ευρώ στην τσέπη;

Σταθερότητα για ποιον; Για τον τίμιο αγρότη που περιμένει τις πληρωμές του, την ώρα που ο ΟΠΕΚΕΠΕ λεηλατήθηκε από ένα γαλάζιο σύστημα πελατειακών εξυπηρετήσεων και διαφθοράς;

Σταθερότητα για ποιον; Για τον δανειολήπτη και τον μικρομεσαίο επιχειρηματία που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον βάλτο του ιδιωτικού χρέους και στην ασφυκτική πίεση των funds;», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίθεση στη ΝΔ – «Θεωρεί τη λογοδοσία απειλή»

«Από ψευτοδιλήμματα χόρτασαν οι πολίτες. Ο ελληνικός λαός έχει επιλογή. Έχει προοπτική. Και αυτή η προοπτική είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη», σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Όταν ένα κράτος λειτουργεί χωρίς κανόνες, δεν προστατεύει ποτέ τον αδύναμο», σημείωσε, κάνοντας επίθεση στη ΝΔ που «θεωρεί τη λογοδοσία απειλή και όχι αυτονόητη δημοκρατική υποχρέωση».

«Γι’ αυτό μπλοκάρουν κάθε ουσιαστική διερεύνηση οικονομικών και πολιτικών σκανδάλων», σημείωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ως εδώ, κύριοι της ΝΔ. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο να μιλούν στο όνομά της».

«Η πιο κρίσιμη λέξη της επόμενης μέρας είναι μία: μαζί», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι: «Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο».

«Δεν ανήκει σε κανέναν κακό αντιγραφέα. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Έχει ανάγκη από πειστικό σχέδιο που δίνει διέξοδο στα προβλήματά της», υπογράμμισε.

«Μια μεγάλη οπισθοδρόμηση»

«Με την πρόταση αυτού του νέου Κώδικα, η κυβέρνηση δεν επιχειρεί μια μεγάλη μεταρρύθμιση, αλλά μια μεγάλη οπισθοδρόμηση», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Πώς μπορεί να υπάρξει ισχυρή Αυτοδιοίκηση χωρίς οικονομική αυτοτέλεια; Πώς μπορεί να υπάρξει πραγματική αποκέντρωση όταν το κράτος μεταφέρει αρμοδιότητες αλλά όχι τους αναγκαίους πόρους; Πώς μπορεί να υπάρξει τοπική δημοκρατία όταν ακόμη και για το προσωπικό των Δήμων θα το αποφασίζουν τα υπουργικά γραφεία της Αθήνας;», αναρωτήθηκε.

«Σαν να μην έφτανε αυτό, η κυβέρνηση φέρνει και ένα εκλογικό σύστημα που αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών», τόνισε.

Η ΝΔ θέλει «δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ για «παρασκηνιακές συναλλαγές και συμφωνίες της δεύτερης Κυριακής από την πρώτη κάλπη».

Πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε πρόταση για δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας των ΟΤΑ και αναφέρθηκε στους έξι άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αυτοί είναι:

  1. Θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της Αυτοδιοίκησης
  2. Οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση
  3. Διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες
  4. Μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση
  5. Πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και ενεργειακή δημοκρατία
  6. Δημοκρατία, συμμετοχή και κοινωνικό κράτος κοντά στον πολίτη

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ακόμη ότι: «Η χώρα δεν αντέχει άλλη παρακμή και στασιμότητα στο όνομα μιας δήθεν σταθερότητας. Δεν αντέχει άλλο, ένα κράτος που λειτουργεί για τους λίγους, για τους ισχυρούς, για τους κολλητούς και τα καρτέλ».

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα», τόνισε.

Τη μάχη, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, «θα τη δώσουμε μαζί. Μαζί με τους ανθρώπους της εργασίας. Μαζί με τη νέα γενιά. Μαζί με την Αυτοδιοίκηση που διεκδικεί ξανά αυτονομία και δύναμη.

Μαζί με κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη που δεν συμβιβάζεται με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών».

Στην συζήτηση που ακολουθεί και την οποία θα συντονίσει ο γραμματέας του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τριαντάφυλλος, θα μιλήσουν ο Χάρης Δούκας, δήμαρχος Αθηναίων και επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα» στην ΚΕΔΕ, ο Γιάννης Σγουρός, πρώην περιφερειάρχης Αττικής, επικεφαλής της παράταξης «Αττική Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση», ο Ανδρέας Ευθυμίου, δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» στην Π.Ε.Δ.Α., ο Παναγιώτης Δουδωνής, βουλευτής και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εσωτερικών και ο Κώστας Σκανδαλίδης, συντονιστής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ.

