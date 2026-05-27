Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους

Εξέλιξη για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σημειώθηκε στην περιοχή της Βόρειας Κυνουρίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, είχε αποφασίσει ομόφωνα, με την υπ΄ αριθμ. 146/2025 απόφαση, να ζητήσει τη δημιουργία Τομέα Υγείας και Πρόνοιας στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) Άστρους, μετά από σχετική εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, Παναγιώτη Καμπουρολιά.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε, στις 9 Μαρτίου 2026, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στη συνεδρίαση συμμετείχε ως μέλος ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας, Γιώργος Καμπύλης, ενώ συντονιστής ήταν ο κ. Ιωάννης Κατσίρης, Διευθυντής της Σ.Α.Ε.Κ. Τρίπολης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «το Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα θετική εισήγηση – γνωμοδότηση προς το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), αναφορικά με την προσθήκη του συγκεκριμένου Τομέα στο ΕΠΑΛ Άστρους.

Η θετική αυτή εισήγηση αποτέλεσε το καθοριστικό βήμα της διαδικασίας. Βάσει αυτής της γνωμοδότησης, προχώρησε η έκδοση της σχετικής απόφασης, με την οποία δημιουργείται ο τομέας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη λειτουργία του και την υποδοχή των πρώτων μαθητών.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου Τομέα έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εκπαιδευτική χάρτα της περιοχής και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να σπουδάσουν ένα αντικείμενο με εξαιρετικά υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας».

«Ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους»

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η επανίδρυση του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας στο ΕΠΑ.Λ. Άστρους αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για την εκπαίδευση στον Δήμο μας. Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Κώστα Βλάση, τον κ. Ιωάννη Κατσίρη, όλα τα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. Πελοποννήσου για τη θετική τους εισήγηση, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Συγχαρητήρια στον Διευθυντή του σχολείου κ. Βασίλη Κολοβό, ο οποίος δεν επαναπαύεται και καταβάλλει καθημερινά προσπάθειες για την αναβάθμιση της σχολικής μονάδας. Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους».