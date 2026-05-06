Δίδαξαν με το παράδειγμα τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού

Με έντονο το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού (Παπαστράτειος) υλοποίησαν δράση συγκέντρωσης τροφίμων, τα οποία προσέφεραν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Βύρωνα.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Βύρωνα, που είχε ως στόχο τη στήριξη συμπολιτών μας σε ανάγκη, ανέδειξε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο την ευαισθησία και την ενσυναίσθηση των παιδιών.

Η παράδοση των τροφίμων πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, προσδίδοντας ιδιαίτερη αξία και συμβολισμό στη δράση τους. Κατά την επίσκεψή τους, οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους κοινωνικούς λειτουργούς της δομής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το σημαντικό έργο που επιτελείται.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, καλλιεργήθηκαν το πνεύμα συνεργασίας, η κοινωνική υπευθυνότητα και η έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

«Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στην προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού Έργων του Δήμου Βύρωνα Μαρία Μίχου, για την πρωτοβουλία και την οργάνωση της δράσης, καθώς και στις καθηγήτριες Θεοδώρα Δάμη Θεοδώρα, Μίνα Χιόνη και Βασιλική Τζάνη για τη σημαντική συμβολή τους», επισημαίνει ο δήμος Βύρωνα.