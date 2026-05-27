magazin
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 18:18
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Go Fun 27 Μαΐου 2026, 17:50

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, Κένεθ Ιουαμάσα, κατηγορείται ότι αμέσως μετά τη μοιραία υπερβολική δόση του πρωταγωνιστή των Friends στο τζακούζι του τον Οκτώβριο του 2023, επιχείρησε να σβήσει κάθε ίχνος.

Οι εισαγγελείς αποκαλύπτουν ότι ο βοηθός όχι μόνο έκανε ο ίδιος τις θανατηφόρες ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό την ημέρα του θανάτου του, αλλά στη συνέχεια διέταξε την καταστροφή φιαλιδίων, την καταστροφή ενοχοποιητικών εγγράφων και να παραπλανήσει τις αρχές.

Οι νέες κατηγορίες εναντίον του Ιουαμάσα, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγο πριν από την προγραμματισμένη καταδίκη του, αποδομούν πλήρως τον ισχυρισμό του ότι ήταν απλώς ένας υπάλληλος που εκτελούσε τις εντολές του αφεντικού του.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο Ιουαμάσα ανέλαβε δράση αμέσως μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν νεκρός.

Ο Κένεθ Ιουαμάσα κατηγορείται ότι συγκάλυψε και διέταξε να καταστραφούν ενοχοποιητικά στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο βοηθός έκανε αρκετές ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό την ημέρα του θανάτου του.

Όταν ο Πέρι έπαθε ανακοπή, ο Ιουαμάσα επικοινώνησε με τον μεσάζοντα Έρικ Φλέμινγκ και, όπως παραδέχτηκε αργότερα, «καθάρισε τη σκηνή».

Ο βοηθός ζήτησε από ένα άτομο με τα αρχικά B.M. να «εξαφανίσει τις σύριγγες και τα άδεια μπουκάλια, άλλαξε τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές συσκευές του ηθοποιού και διέγραψε κάθε ψηφιακή συνομιλία».

Επιπλέον, ο βοηθός του Πέρι κατέστρεψε κάθε παράνομη συνταγογράφηση, καθώς και ένα χειρόγραφο σημείωμα που υποδείκνυε τον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια ως τον βασικό προμηθευτή της κεταμίνης.

Όταν ανακρίθηκε, προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στον ίδιο τον Πέρι, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι ο ηθοποιός έκρυβε μόνος του τα μπουκάλια.

Η προδοσία της εμπιστοσύνης

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έδινε για χρόνια μάχη με την εξάρτηση, είχε ξεκινήσει θεραπεία έγχυσης κεταμίνης για την αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης, όμως γρήγορα εθίστηκε στην ουσία και άρχισε να αναζητά μη ελεγχόμενες, ανεπίσημες δόσεις.

Ο Ιουαμάσα, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει ένοχος το 2024 για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, βρίσκεται αντιμέτωπος με επιβολή πλέον με ποινή φυλάκισης 41 μηνών.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν πως ο βοηθός του Πέρι «κακοποίησε βάναυσα την εμπιστοσύνη του ηθοποιού και της οικογένειάς του, οι οποίοι πίστευαν ότι ο ρόλος του ήταν να προστατεύει τον Πέρι και να τον βοηθά να παραμείνει καθαρός»

YouTube thumbnail

«Τον άφησε στο τζακούζι να πεθάνει»

Παράλληλα οι αδερφές του Μάθιου Πέρι, Κέιτλιν και Μάντλιν Μόρισον, κατηγορούν ευθέως τον προσωπικό βοηθό του εκλιπόντος σταρ, Κένεθ Ιουαμάσα, ότι τον άφησε αβοήθητο στο τζακούζι να πεθάνει.

Μέσα από επίσημες γραπτές καταθέσεις, η οικογένεια του πρωταγωνιστή των Friends περιγράφει το απόλυτο αίσθημα προδοσίας που ένιωσε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος που θεωρούσαν «οικογένεια» έκανε επανειλημμένα ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό χωρίς να διαθέτει την παραμικρή ιατρική εκπαίδευση.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ίδια ώρα που ο 60χρονος Ιουαμάσα αναμένεται να ακούσει την τελική ποινή φυλάκισής του από το ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Η δικαστική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία απέδειξε ότι ο Κένεθ Ιουαμάσα χορηγούσε κρυφά και επανειλημμένα μεγάλες δόσεις κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, διέλυσε κάθε αυταπάτη της οικογένειας για τις συνθήκες της 28ης Οκτωβρίου 2023.

«Ο Ιουαμάσα έκανε ένεση στον αδερφό μου με μια θανατηφόρα δόση κεταμίνης και τον άφησε σε ένα τζακούζι για να πεθάνει», έγραψε χαρακτηριστικά η 37χρονη Μάντλιν Μόρισον.

YouTube thumbnail

«Είναι δύσκολο να περιγράψω με λέξεις το αίσθημα της προδοσίας. Με πολλούς τρόπους, ένιωσα σαν ο αδερφός μου να πέθανε ξανά από την αρχή. Όλα όσα πίστευα για την ημέρα του θανάτου του—όλα όσα μας είπε ο Κένι—ήταν ένα ψέμα. Η ιδέα ότι κάποιος που ο αδερφός μου θεωρούσε οικογένεια θα μπορούσε να τον προδώσει με τόσο αδιανόητο τρόπο είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να συλλάβω».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 43χρονη Κέιτλιν Μόρισον, εστιάζοντας στις πράξεις του βοηθού αμέσως μετά τη χορήγηση της θανατηφόρας δόσης.

«Δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό του Κένι. Δεν θα μάθω ποτέ αν η φονική δόση ήταν φονική κατά λάθος. Αλλά ξέρω ότι όταν ο Κένι έφυγε από το σπίτι, έκανε ένα από τα δύο πράγματα: Είτε δραπέτευε από κάτι που ήξερε ότι είχε κάνει, είτε εγκατέλειπε εσκεμμένα ένα ευάλωτο άτομο σε μια επικίνδυνη κατάσταση».

Εγκληματικό δίκτυο

Ο θάνατος του 54χρονου ηθοποιού από κεταμίνη οδήγησε στην εξάρθρωση ενός ολόκληρου κυκλώματος που εκμεταλλευόταν συστηματικά τον εθισμό του.

Συνολικά πέντε άτομα έχουν πλέον δηλώσει ένοχα, ξεσκεπάζοντας τους σκοτεινούς μηχανισμούς πίσω από την τραγωδία.

Εκτός από τον προσωπικό βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα, ο οποίος είχε τον ρόλο του ανθρώπου που χορηγούσε τις ενέσεις χωρίς ιατρική εκπαίδευση, στο κύκλωμα συμμετείχαν δύο γιατροί.

Ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες παράνομης διανομής κεταμίνης, ενώ ο Δρ. Μάρκ Τσάβες παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στη συνωμοσία για την παροχή της ουσίας.

Την ίδια στιγμή, κομβικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο μεσάζοντας Έρικ Φλέμινγκ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για διανομή που οδήγησε σε θάνατο.

Το δίκτυο συμπληρώνει η διαβόητη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή στον υπόκοσμο του Χόλιγουντ και ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», η οποία δήλωσε ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες διανομής της ουσίας και για τη χρήση της κατοικίας της ως κέντρου διακίνησης ναρκωτικών.

Ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί σε διάφορες ποινές, από φυλάκιση έως κατ’ οίκον περιορισμό, ο Ιουαμάσα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την τελική ετυμηγορία του δικαστή, με τους εισαγγελείς να ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Business
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream magazin
Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου
Fizz 27.05.26

Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου - Τι απαντά στις κατηγορίες

Ο 43χρονος ζαχαροπλάστης Κώστας Παπαδόπουλος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14χρονο Ρομά που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα και ένα κινητό

Σύνταξη
Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ
Εκείνοι & εκείνοι 26.05.26

Ντον Τζούνιορ: Γάμος-αστραπή και ο εμφύλιος της δυναστείας στο φως – Ηχηρές απουσίες από Μελάνια, Μπάρον και Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια απροσδόκητα low-profile τελετή για τα δεδομένα της δυναστεία Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ παντρεύτηκε τη socialite Μπετίνα Άντερσον αλλά ο πρόεδρος δεν ήταν εκεί. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν
Άλφρεντ Χίτσκοκ 26.05.26

Η πιο σαδιστική σκηνή της ταινίας «Τα Πουλιά»: Το ψέμα που είπαν στην Τίπι Χέντρεν

Το νέο βιβλίο «A Century of Hitchcock» αποκαλύπτει λεπτομέρειες από τα παρασκήνια σχετικά με τη σκηνή της επίθεσης του σμήνους γλάρων και κοράκων, που τρομοκράτησε την ηθοποιό Τίπι Χέντρεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η 90χρονη Τζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»
Αντιμετώπιση 26.05.26

Η 90χρονηΤζούλι Άντριους μιλά για τη νόσο του Πάρκινσον: «Ξέρω πολύ καλά πόσο καταστροφική μπορεί να είναι»

«Είθε όλοι μας να γίνουμε ένας φάρος φωτός για να την σταματήσουμε. Μετράτε με ως ένα κόκκινο νήμα. Σας ευχαριστώ», κατέληξε η Άντριους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
«Σαρώνει» η επιδημία 27.05.26

Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Σύνταξη
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Βάιος Μπαλάφας
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Τα επιχειρήματα του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Ελλάδα 27.05.26

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ελλάδα 27.05.26

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύνταξη
Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σύνταξη
Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 27.05.26

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Σύνταξη
Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Σύνταξη
Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους
Αυτοδιοίκηση 27.05.26

Δρομολογείται επανίδρυση και λειτουργία του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας στο ΕΠΑΛ Άστρους

«Επενδύουμε έμπρακτα στη νέα γενιά, εξασφαλίζοντας ποιοτικές εκπαιδευτικές επιλογές δίπλα στο σπίτι τους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies