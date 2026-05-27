Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, Κένεθ Ιουαμάσα, κατηγορείται ότι αμέσως μετά τη μοιραία υπερβολική δόση του πρωταγωνιστή των Friends στο τζακούζι του τον Οκτώβριο του 2023, επιχείρησε να σβήσει κάθε ίχνος.

Οι εισαγγελείς αποκαλύπτουν ότι ο βοηθός όχι μόνο έκανε ο ίδιος τις θανατηφόρες ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό την ημέρα του θανάτου του, αλλά στη συνέχεια διέταξε την καταστροφή φιαλιδίων, την καταστροφή ενοχοποιητικών εγγράφων και να παραπλανήσει τις αρχές.

Οι νέες κατηγορίες εναντίον του Ιουαμάσα, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας λίγο πριν από την προγραμματισμένη καταδίκη του, αποδομούν πλήρως τον ισχυρισμό του ότι ήταν απλώς ένας υπάλληλος που εκτελούσε τις εντολές του αφεντικού του.

Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, ο Ιουαμάσα ανέλαβε δράση αμέσως μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Μάθιου Πέρι ήταν νεκρός.

Ο Κένεθ Ιουαμάσα κατηγορείται ότι συγκάλυψε και διέταξε να καταστραφούν ενοχοποιητικά στοιχεία για τον τραγικό θάνατο του Μάθιου Πέρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, ο βοηθός έκανε αρκετές ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό την ημέρα του θανάτου του.

Όταν ο Πέρι έπαθε ανακοπή, ο Ιουαμάσα επικοινώνησε με τον μεσάζοντα Έρικ Φλέμινγκ και, όπως παραδέχτηκε αργότερα, «καθάρισε τη σκηνή».

Ο βοηθός ζήτησε από ένα άτομο με τα αρχικά B.M. να «εξαφανίσει τις σύριγγες και τα άδεια μπουκάλια, άλλαξε τους κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές συσκευές του ηθοποιού και διέγραψε κάθε ψηφιακή συνομιλία».

Επιπλέον, ο βοηθός του Πέρι κατέστρεψε κάθε παράνομη συνταγογράφηση, καθώς και ένα χειρόγραφο σημείωμα που υποδείκνυε τον Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια ως τον βασικό προμηθευτή της κεταμίνης.

Όταν ανακρίθηκε, προσπάθησε να ρίξει το φταίξιμο στον ίδιο τον Πέρι, ισχυριζόμενος ψευδώς ότι ο ηθοποιός έκρυβε μόνος του τα μπουκάλια.

Η προδοσία της εμπιστοσύνης

Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος έδινε για χρόνια μάχη με την εξάρτηση, είχε ξεκινήσει θεραπεία έγχυσης κεταμίνης για την αντιμετώπιση του άγχους και της κατάθλιψης, όμως γρήγορα εθίστηκε στην ουσία και άρχισε να αναζητά μη ελεγχόμενες, ανεπίσημες δόσεις.

Ο Ιουαμάσα, ο οποίος είχε ήδη δηλώσει ένοχος το 2024 για μία κατηγορία συνωμοσίας με σκοπό τη διανομή κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο, βρίσκεται αντιμέτωπος με επιβολή πλέον με ποινή φυλάκισης 41 μηνών.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν πως ο βοηθός του Πέρι «κακοποίησε βάναυσα την εμπιστοσύνη του ηθοποιού και της οικογένειάς του, οι οποίοι πίστευαν ότι ο ρόλος του ήταν να προστατεύει τον Πέρι και να τον βοηθά να παραμείνει καθαρός»

«Τον άφησε στο τζακούζι να πεθάνει»

Παράλληλα οι αδερφές του Μάθιου Πέρι, Κέιτλιν και Μάντλιν Μόρισον, κατηγορούν ευθέως τον προσωπικό βοηθό του εκλιπόντος σταρ, Κένεθ Ιουαμάσα, ότι τον άφησε αβοήθητο στο τζακούζι να πεθάνει.

Μέσα από επίσημες γραπτές καταθέσεις, η οικογένεια του πρωταγωνιστή των Friends περιγράφει το απόλυτο αίσθημα προδοσίας που ένιωσε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο άνθρωπος που θεωρούσαν «οικογένεια» έκανε επανειλημμένα ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό χωρίς να διαθέτει την παραμικρή ιατρική εκπαίδευση.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται την ίδια ώρα που ο 60χρονος Ιουαμάσα αναμένεται να ακούσει την τελική ποινή φυλάκισής του από το ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Η δικαστική έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η οποία απέδειξε ότι ο Κένεθ Ιουαμάσα χορηγούσε κρυφά και επανειλημμένα μεγάλες δόσεις κεταμίνης στον Μάθιου Πέρι, διέλυσε κάθε αυταπάτη της οικογένειας για τις συνθήκες της 28ης Οκτωβρίου 2023.

«Ο Ιουαμάσα έκανε ένεση στον αδερφό μου με μια θανατηφόρα δόση κεταμίνης και τον άφησε σε ένα τζακούζι για να πεθάνει», έγραψε χαρακτηριστικά η 37χρονη Μάντλιν Μόρισον.

«Είναι δύσκολο να περιγράψω με λέξεις το αίσθημα της προδοσίας. Με πολλούς τρόπους, ένιωσα σαν ο αδερφός μου να πέθανε ξανά από την αρχή. Όλα όσα πίστευα για την ημέρα του θανάτου του—όλα όσα μας είπε ο Κένι—ήταν ένα ψέμα. Η ιδέα ότι κάποιος που ο αδερφός μου θεωρούσε οικογένεια θα μπορούσε να τον προδώσει με τόσο αδιανόητο τρόπο είναι κάτι που δεν θα μπορούσα ποτέ να συλλάβω».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η 43χρονη Κέιτλιν Μόρισον, εστιάζοντας στις πράξεις του βοηθού αμέσως μετά τη χορήγηση της θανατηφόρας δόσης.

«Δεν μπορώ να διαβάσω το μυαλό του Κένι. Δεν θα μάθω ποτέ αν η φονική δόση ήταν φονική κατά λάθος. Αλλά ξέρω ότι όταν ο Κένι έφυγε από το σπίτι, έκανε ένα από τα δύο πράγματα: Είτε δραπέτευε από κάτι που ήξερε ότι είχε κάνει, είτε εγκατέλειπε εσκεμμένα ένα ευάλωτο άτομο σε μια επικίνδυνη κατάσταση».

Εγκληματικό δίκτυο

Ο θάνατος του 54χρονου ηθοποιού από κεταμίνη οδήγησε στην εξάρθρωση ενός ολόκληρου κυκλώματος που εκμεταλλευόταν συστηματικά τον εθισμό του.

Συνολικά πέντε άτομα έχουν πλέον δηλώσει ένοχα, ξεσκεπάζοντας τους σκοτεινούς μηχανισμούς πίσω από την τραγωδία.

Εκτός από τον προσωπικό βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα, ο οποίος είχε τον ρόλο του ανθρώπου που χορηγούσε τις ενέσεις χωρίς ιατρική εκπαίδευση, στο κύκλωμα συμμετείχαν δύο γιατροί.

Ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες παράνομης διανομής κεταμίνης, ενώ ο Δρ. Μάρκ Τσάβες παραδέχτηκε τη συμμετοχή του στη συνωμοσία για την παροχή της ουσίας.

Την ίδια στιγμή, κομβικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο μεσάζοντας Έρικ Φλέμινγκ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για διανομή που οδήγησε σε θάνατο.

Το δίκτυο συμπληρώνει η διαβόητη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή στον υπόκοσμο του Χόλιγουντ και ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», η οποία δήλωσε ένοχη για πολλαπλές κατηγορίες διανομής της ουσίας και για τη χρήση της κατοικίας της ως κέντρου διακίνησης ναρκωτικών.

Ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι έχουν ήδη καταδικαστεί σε διάφορες ποινές, από φυλάκιση έως κατ’ οίκον περιορισμό, ο Ιουαμάσα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την τελική ετυμηγορία του δικαστή, με τους εισαγγελείς να ζητούν την παραδειγματική του τιμωρία.