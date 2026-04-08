«Ketamine Queen»: 15 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Σε ποινή 15 ετών καταδικάστηκε στο Λος Άντζελες η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», για τη διακίνηση ναρκωτικών που συνδέθηκε με τον θάνατο του ηθοποιού των Friends, Μάθιου Πέρι, σύμφωνα με το BBC.

Η ίδια είχε ομολογήσει την ενοχή της τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποδεχόμενη πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τη διακίνηση κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη. Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν τη δράση της ως οργανωμένη επιχείρηση, με το σπίτι της να λειτουργεί ουσιαστικά ως κέντρο διακίνησης, που στήριζε έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι και ο ρόλος της κεταμίνης

Ο Μάθιου Πέρι, που επί χρόνια έδινε μάχη με τις εξαρτήσεις, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023. Οι έρευνες έδειξαν ότι αιτία θανάτου ήταν οι οξείες επιδράσεις της κεταμίνης — ενός αναισθητικού με παραισθησιογόνες ιδιότητες, το οποίο κανονικά χορηγείται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη.

«Ανεπανόρθωτη ζημιά» – Η παρέμβαση της οικογένειας

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, η μητριά του ηθοποιού, Ντέμπι Πέρι, ζήτησε από το δικαστήριο την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.

Σε γραπτή της δήλωση, έκανε λόγο για «ανεπανόρθωτη» ζημιά, τονίζοντας: «Εσύ το προκάλεσες αυτό… Επέλεξες συνειδητά έναν τρόπο να βγάλεις χρήματα που πληγώνει τους ανθρώπους. Σας παρακαλώ, επιβάλετε τη μέγιστη ποινή ώστε να μη βιώσουν άλλες οικογένειες αυτό που ζούμε εμείς».

Το «δίκτυο» και τα ευρήματα των αρχών

Κατά την έρευνα στο σπίτι της, οι αρχές εντόπισαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης, ενώ κατηγόρησαν τη Σάνγκα ότι προμήθευε την ουσία από κέντρο διακίνησης στο North Hollywood ήδη από το 2019. Μαζί βρέθηκαν χιλιάδες χάπια με ουσίες όπως μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και ισχυρά ηρεμιστικά.

Αρχικά είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, όμως λίγο πριν τη δίκη άλλαξε στάση και προχώρησε σε ομολογία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, παραδέχθηκε επίσης ότι είχε πουλήσει κεταμίνη σε άνδρα ονόματι Κόντι ΜακΛόρι το 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση.

Η ίδια αντιμετώπιζε ποινή έως και 65 ετών, ενώ βρισκόταν ήδη προφυλακισμένη από τον Αύγουστο του 2024.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση

Η Σάνγκα είναι μία από τους πέντε κατηγορούμενους που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμήθευαν κεταμίνη στον Πέρι εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του.

Μεταξύ αυτών:

Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση.

Ο επίσης γιατρός Μαρκ Τσάβες έλαβε ποινή κατ’ οίκον περιορισμού οκτώ μηνών και τριετή επιτήρηση, έχοντας παραδεχθεί ότι προμήθευσε την ουσία μέσω παράνομης συνταγογράφησης.

Ο βοηθός του ηθοποιού, Κένεθ Ιουαμάσα, που συμμετείχε στην προμήθεια και χορήγηση της κεταμίνης, αναμένεται να καταδικαστεί προσεχώς.

Ο Έρικ Φλέμινγκ, που προμήθευσε τον Πέρι με κεταμίνη από τη Σάνγκα, θα καταδικαστεί τον Ιούνιο.

Παρά τις επιστολές υποστήριξης που κατατέθηκαν από συγγενείς και φίλους της, και το αίτημα των συνηγόρων της για επιείκεια λόγω έλλειψης προηγούμενου ποινικού μητρώου, το δικαστήριο προχώρησε σε βαριά καταδίκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη διακίνηση ουσιών που συνδέεται με θανατηφόρα περιστατικά.