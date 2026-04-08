«Ketamine Queen»: 15 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Τζάσβιν Σάνγκα 08 Απριλίου 2026, 21:58

«Ketamine Queen»: 15 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκιση για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού Μάθιου Πέρι

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Σε ποινή 15 ετών καταδικάστηκε στο Λος Άντζελες η 42χρονη Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», για τη διακίνηση ναρκωτικών που συνδέθηκε με τον θάνατο του ηθοποιού των Friends, Μάθιου Πέρι, σύμφωνα με το BBC.

Η ίδια είχε ομολογήσει την ενοχή της τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποδεχόμενη πέντε κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και τη διακίνηση κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη. Οι εισαγγελικές αρχές περιέγραψαν τη δράση της ως οργανωμένη επιχείρηση, με το σπίτι της να λειτουργεί ουσιαστικά ως κέντρο διακίνησης, που στήριζε έναν πολυτελή τρόπο ζωής.

Ο θάνατος του Μάθιου Πέρι και ο ρόλος της κεταμίνης

Ο Μάθιου Πέρι, που επί χρόνια έδινε μάχη με τις εξαρτήσεις, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 2023. Οι έρευνες έδειξαν ότι αιτία θανάτου ήταν οι οξείες επιδράσεις της κεταμίνης — ενός αναισθητικού με παραισθησιογόνες ιδιότητες, το οποίο κανονικά χορηγείται μόνο υπό ιατρική επίβλεψη.

«Ανεπανόρθωτη ζημιά» – Η παρέμβαση της οικογένειας

Λίγο πριν την ανακοίνωση της ποινής, η μητριά του ηθοποιού, Ντέμπι Πέρι, ζήτησε από το δικαστήριο την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.

Σε γραπτή της δήλωση, έκανε λόγο για «ανεπανόρθωτη» ζημιά, τονίζοντας: «Εσύ το προκάλεσες αυτό… Επέλεξες συνειδητά έναν τρόπο να βγάλεις χρήματα που πληγώνει τους ανθρώπους. Σας παρακαλώ, επιβάλετε τη μέγιστη ποινή ώστε να μη βιώσουν άλλες οικογένειες αυτό που ζούμε εμείς».

Το «δίκτυο» και τα ευρήματα των αρχών

Κατά την έρευνα στο σπίτι της, οι αρχές εντόπισαν δεκάδες φιαλίδια κεταμίνης, ενώ κατηγόρησαν τη Σάνγκα ότι προμήθευε την ουσία από κέντρο διακίνησης στο North Hollywood ήδη από το 2019. Μαζί βρέθηκαν χιλιάδες χάπια με ουσίες όπως μεθαμφεταμίνη, κοκαΐνη και ισχυρά ηρεμιστικά.

Αρχικά είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, όμως λίγο πριν τη δίκη άλλαξε στάση και προχώρησε σε ομολογία. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, παραδέχθηκε επίσης ότι είχε πουλήσει κεταμίνη σε άνδρα ονόματι Κόντι ΜακΛόρι το 2019, ο οποίος πέθανε λίγες ώρες αργότερα από υπερβολική δόση.

Η ίδια αντιμετώπιζε ποινή έως και 65 ετών, ενώ βρισκόταν ήδη προφυλακισμένη από τον Αύγουστο του 2024.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση

Η Σάνγκα είναι μία από τους πέντε κατηγορούμενους που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προμήθευαν κεταμίνη στον Πέρι εκμεταλλευόμενοι τον εθισμό του.

Μεταξύ αυτών:

  • Ο γιατρός Σαλβαδόρ Πλασένσια καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση.
  • Ο επίσης γιατρός Μαρκ Τσάβες έλαβε ποινή κατ’ οίκον περιορισμού οκτώ μηνών και τριετή επιτήρηση, έχοντας παραδεχθεί ότι προμήθευσε την ουσία μέσω παράνομης συνταγογράφησης.
  • Ο βοηθός του ηθοποιού, Κένεθ Ιουαμάσα, που συμμετείχε στην προμήθεια και χορήγηση της κεταμίνης, αναμένεται να καταδικαστεί προσεχώς.
  • Ο Έρικ Φλέμινγκ, που προμήθευσε τον Πέρι με κεταμίνη από τη Σάνγκα, θα καταδικαστεί τον Ιούνιο.

Παρά τις επιστολές υποστήριξης που κατατέθηκαν από συγγενείς και φίλους της, και το αίτημα των συνηγόρων της για επιείκεια λόγω έλλειψης προηγούμενου ποινικού μητρώου, το δικαστήριο προχώρησε σε βαριά καταδίκη, στέλνοντας σαφές μήνυμα για τη διακίνηση ουσιών που συνδέεται με θανατηφόρα περιστατικά.

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Fed: Σενάρια πολέμου και αυξήσεις επιτοκίων – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Προειδοποίηση Ιράν στις ΗΠΑ: Διαλέξτε ανάμεσα στον πόλεμο ή την εκεχειρία

Προειδοποίηση Ιράν στις ΗΠΑ: Διαλέξτε ανάμεσα στον πόλεμο ή την εκεχειρία

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»
Ο προικοθήρας 08.04.26

Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκλονιστική Μαρία Κίτσου: Ξυλοδαρμός, ινομυαλγία, κακοποίηση και δάκρυα λύτρωσης – «Είμαι επιζήσασα»

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε τις σκοτεινές πτυχές της παιδικής της ηλικίας, μιλώντας ανοιχτά για τη βία και την κακοποίηση που υπέστη από τον πατέρα της

Σύνταξη
Καθισμένοι σε ένα κρεβάτι ξενοδοχείου – Νέες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με ανήλικους

Μια συγκλονιστική συλλογή από φωτογραφίες που δεν έχουν ξαναδημοσιευτεί δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον μαζί με «ταλαιπωρημένα» φερόμενα νεαρά θύματα, πυροδοτώντας μια νέα, εκρηκτική αγωγή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εκείνη η αχαρακτήριστη ενδυματολογική επιλογή της Μελάνια Τραμπ – Τι λένε Μέριλ Στριπ και Άννα Γουίντουρ

Η Μελάνια Τραμπ φόρεσε ένα χακί parka που έγραφε «I Really Don’t Care, Do U?» κατά την επίσκεψή της στο παιδικό καταφύγιο Upbring New Hope στο Μακάλεν του Τέξας, τον Ιούνιο του 2018.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιατί η Νικόλ Έγκερτ εγκατέλειψε το Baywatch όταν ήταν η κορυφαία σειρά του πλανήτη - «Ήταν μια τρελή ιδέα που είχα στα 20 μου»

Έγινε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της μικρής οθόνης στα 20 της, έχοντας έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Baywatch. Ωστόσο η Νικόλ Έγκερτ αποφάσισε να πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά

Σύνταξη
Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος – Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό ευγνωμονούν το κάρμα

Η Κέιτι Πέρι δημοσιεύει νέα φωτογραφία του Τζάστιν Τριντό σε παιχνιδιάρικη ανάρτηση στο Instagram: «Δεν ήξερα ότι το κάρμα μπορεί να σε ανταμείψει σε τέτοιο βαθμό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται - 50 χρόνια μετά, η κοινή μάχη με τον καρκίνο και ο φεμινισμός

Οι πρωταγωνίστριες του δεύτερου καστ «Άγγελοι του Τσάρλι» ξανασυναντιούνται για μια εκδήλωση με αφορμή την 50ή επέτειο της τηλεοπτικής σειράς, στο Λος Άντζελες. Τι έχει συμβεί στη ζωή τους;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές» μετά το κύμα μίσους που δέχτηκε

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πλούτος χωρίς κόπο: «Η Νίκολα Πελτζ εξασφάλισε τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για μια ζωή»

Η δημόσια ρήξη του Μπρούκλιν Μπέκαμ με τους γονείς του δεν είναι οικογενειακή κόντρα αλλά μια στρατηγική επιλογή που του εξασφάλισε τα μυθικά πλούτη των Πελτζ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σοκάρει το βίντεο με την επίθεση τριών ληστών σε 65χρονο έξω από το σπίτι του – Δραπέτες φυλακών οι τρεις κακοποιοί

Οι δράστες έστησαν καρτέρι έξω από το σπίτι του 65χρονου στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας τον ξυλοκόπησαν και τον έσυραν προκειμένου να τους υποδείξει που έχει χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
Ηχηρή παρέμβαση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος στη «γαλάζια» προσπάθεια σπίλωσης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

«Η αμφισβήτηση της αμεροληψίας εισαγγελικών αρχών χωρίς τεκμηριωμένη βάση πλήττει την εισαγγελική ανεξαρτησία και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη», τονίζει η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος (ΕΕΕ).

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Αν επιτρέψουμε στη Ράγιο να πιάσει τον ρυθμό της τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα»

Όσα δήλωσαν ο Μάρκο Νίκολιτς και Ορμπελίν Πινέδα για την πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Βαγιεκάνο. Όσα πρέπει να κάνει η Ένωση ώστε να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού.

Σύνταξη
Μαζικές απαγορεύσεις στα social media ανηλίκων – Οι ειδικοί προειδοποιούν για λάθος στρατηγική

Η Ελλάδα ανακοίνωσε επίσης την Τετάρτη απαγόρευση πρόσβασης στα social media σε ανήλικους κάτω των 15 ετών.  Η ρύθμιση θα έρθει εντός του καλοκαιριού του 2026 και θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ανήσυχος για όσα συμβαίνουν στον Λίβανο ο Μητσοτάκης – «Όχι διόδια στα στενά του Ορμούζ»

Τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα στενά του Ορμούζ είπε πως «μας απασχολεί ιδιαιτέρως καθώς είμαστε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο».

Σύνταξη
Συμφωνία ενίσχυσης της συνεργασίας τους υπέγραψαν Ουγγαρία-Ρωσία λίγο πριν από τις εκλογές

Λίγο καιρό πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία, η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, κατέληξε σε συμφωνία συνεργασίας με τη Ρωσία, όπως αποκαλύπτει το Politico. Η αντίδραση της ΕΕ.

Σύνταξη
«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια» απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη που μιλά για «κλαδικές και πρασινοφρουρούς»

Σε υψηλούς τόνους απαντά το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη με την αντιπαράθεση κυβέρνησης - αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα ρουσφέτια να «χτυπάει κόκκινο».

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι

Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει η ΕΕ - Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Σύνταξη
Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port

Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

Σύνταξη
«Φτωχός συγγενής» ο Μητσοτάκης στις διεθνείς εξελίξεις – Μπήκε σφήνα σε κοινή δήλωση Ευρωπαίων για το Ιράν

Με «νύχια και με δόντια» προσπαθούν στην κυβέρνηση να πείσουν πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί «ισχυρό παίκτη» στο διεθνές στερέωμα όμως μερικές «ανορθογραφίες» (;) δείχνουν, δυστυχώς, πως μάλλον έχει καταλήξει να είναι ο «φτωχός συγγενής» της ευρωπαϊκής οικογένειας.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

