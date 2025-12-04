«Αυτά τα άπληστα τσακάλια»: Η οργισμένη επιστολή της μητέρας του Μάθιου Πέρι για τον γιατρό που τον είχε αποκαλέσει «ηλίθιο»

Τον Ιούλιο, το περιοδικό People ανέφερε ότι ο Δρ Σαλβαδόρ Πλασένσια, γνωστός ως Dr.P. είχε επίσημα ομολογήσει την ενοχή του για τη χορήγηση κεταμίνης στον Πέρι πριν από τον θάνατό του. Ο Πλασένσια — ένας από τους πέντε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ποινικές κατηγορίες για τον θάνατο του Πέρι — συνήψε συμφωνία αποδοχής ενοχής τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, οι νέες επιστολές των θυμάτων υποβλήθηκαν στο δικαστήριο πριν από την έκδοση της ποινής του Πλασένσια την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου.

«Όλα καταρρέουν»

«Πώς μετράτε τον πόνο; Μπορείτε να δώσετε μια λογική εξήγηση; Το να χάνεις τα πάντα; Ναι, αυτό», γράφει η επιστολή που συνέταξαν η μητέρα του Πέρι, Σούζαν Μόρισον, και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον.

«Ήταν μια ζωή τόσο συνυφασμένη με τη δική μας, δεμένη με κολλητική ταινία και σύρμα, με οτιδήποτε μπορούσε να εμποδίσει αυτό το μεγάλο, τρομερό πράγμα… να σκοτώσει τον πρωτότοκο γιο μας και μαζί του τις καρδιές μας» συνεχίζει η επιστολή.

«Και τότε αυτά τα άπληστα τσακάλια βγαίνουν από το σκοτάδι και όλες οι προσπάθειες πάνε χαμένες. Όλα καταρρέουν».

Η δήλωση συνεχίζει χαρακτηρίζοντας τον Πλασένσια «από τους πιο ένοχους όλων» και αναφέρει ότι ο πόνος τους είναι «βαθύ πηγάδι» χωρίς ορατό πάτο.

«Και ήθελε, χρειαζόταν, άξιζε… μια τρίτη πράξη. Ήταν στα σχέδια. Και τότε, ήρθαν αυτά τα τσακάλια»

«Οι αγώνες του Μάθιου»

Σύμφωνα με την συμφωνία αποδοχής ενοχής του Πλασένσια, αυτός διένειμε 20 φιαλίδια κεταμίνης, παστίλιες κεταμίνης και σύριγγες στον Πέρι και στον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Κένεθ Ιβαμάσα, μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου του 2023 και 12 Οκτωβρίου του 2023, όπως είχε προηγουμένως αναφερθεί από το ABC News.

Ο Πέρι πέθανε στις 28 Οκτωβρίου του 2023 από οξείες επιδράσεις της κεταμίνης, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως πνιγμός, στεφανιαία νόσος και επιδράσεις της βουπρενορφίνης, ενός φαρμάκου που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της διαταραχής χρήσης οπιοειδών, σύμφωνα με την αυτοψία του.

«Η ιστορία του συγκίνησε τόσους πολλούς ανθρώπους», συνεχίζει η επιστολή της μητέρας και του πατριού του ηθοποιού της σειράς Friends, σύμφωνα με το Rolling Stone. «Και ήθελε, χρειαζόταν, άξιζε… μια τρίτη πράξη. Ήταν στα σχέδια. Και τότε, ήρθαν αυτά τα τσακάλια».

«Κανείς που ζει και είναι σε επαφή με τον κόσμο δεν θα μπορούσε να αγνοεί τους αγώνες του Μάθιου. Αλλά αυτός ο γιατρός συνωμότησε για να παραβιάσει τους πιο σημαντικούς όρκους του, επανειλημμένα, κρυφά μέσα στη νύχτα για να συναντήσει το θύμα του μυστικά», προσθέτει.

«Για τι, για μερικές χιλιάδες δολάρια; Για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητα του γιου μας… και να καυχηθεί, όπως έκανε, με εκείνη την αποκαλυπτική ερώτηση “αναρωτιέμαι πόσα θα πληρώσει αυτός ο ηλίθιος. Ας το μάθουμε”. Μερικά πράγματα είναι πολύ δύσκολο να τα καταλάβει κανείς».

«Ένας ζεστός, στοργικός άνθρωπος»

Ο πατέρας και η μητριά του Πέρι, Τζον και Ντέμπι Πέρι, μοιράστηκαν επίσης τη θλίψη τους στην επιστολή τους για τον αντίκτυπο του θύματος. Γράφοντας ότι ο Πλασένσια «δεν άξιζε να ακούσει» τα συναισθήματά τους, ο Τζον και η Ντέμπι χαρακτήρισαν τον ηθοποιό «έναν ζεστό, στοργικό άνθρωπο που θα ήταν το στήριγμά μας καθώς γερνούσαμε. Έναν θείο για τα εγγόνια μας και το βουνό στο οποίο θα μπορούσαν να στραφούν τα αδέλφια του. Τον επόμενο πατριάρχη μας».

«Η ανάρρωση του Μάθιου εξαρτιόταν από το να πεις ΟΧΙ», συνεχίζουν, απευθυνόμενοι απευθείας στον Πλασένσια.

«Τα κίνητρά σου; Δεν μπορώ να τα φανταστώ. Ένας γιατρός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθά τους ανθρώπους; Τι σκεφτόσουν; Πόσο καιρό πιστεύεις ότι θα μπορούσες να χορηγείς αμέτρητες δόσεις στον Μάθιου χωρίς να ακολουθήσει τελικά ο θάνατός του; Σε ένοιαζε; Σκεφτήκες; Πόσους ακόμα ανθρώπους έχεις βλάψει χωρίς να το γνωρίζουμε;», συνεχίζει η επιστολή, προσθέτοντας:

«Ζητάμε από το δικαστήριο να σου δώσει αρκετό χρόνο για να σκεφτείς τις πράξεις σου, παρατείνοντας την ποινή σου πέραν του υποχρεωτικού χρόνου».

Το People είχε προηγουμένως αναφέρει ότι ο Πλασένσια θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έως και 40 χρόνια φυλάκισης για τις τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης.

Η εκμετάλλευση του Πέρι

Τον Αύγουστο του 2024, ο Πλασένσια και τέσσερα άλλα άτομα συνελήφθησαν με κατηγορίες που σχετίζονταν με το θάνατο του ηθοποιού.

Η Τζάσβιν Σάνγκα — γνωστή ως «Η βασίλισσα της κεταμίνης» από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς — κατηγορήθηκε για διάφορα αδικήματα που σχετίζονταν με την υποτιθέμενη διανομή κεταμίνης. Τον Αύγουστο του 2025, η Σάνγκα συμφώνησε σε μια συμφωνία αποδοχής ενοχής σε σχέση με το θάνατο του Πέρι και ομολόγησε την ενοχή της στις 3 Σεπτεμβρίου.

Η Σάνγκα ομολόγησε μία κατηγορία για τη διατήρηση χώρου όπου διακινούνταν ναρκωτικά, τρεις κατηγορίες για διανομή κεταμίνης και μία κατηγορία για διανομή κεταμίνης που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρή σωματική βλάβη, όπως είχε προηγουμένως αναφέρει το Associated Press. Η έκδοση της ποινής της έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου.

Οι άλλοι κατηγορούμενοι — ο βοηθός του Πέρι, Ιβαμάσα, ο Δρ Μαρκ Τσάβες και ο φερόμενος ως έμπορος ναρκωτικών Έρικ Φλέμινγκ — ομολόγησαν όλοι την ενοχή τους τον Αύγουστο του 2024. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι οι πέντε κατηγορούμενοι «εκμεταλλεύτηκαν» τον Πέρι για δικό τους κέρδος.

*Με στοιχεία από people.com