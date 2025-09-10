magazin
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
10 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Έχουν περάσει οκτώ χρόνια από τότε που εμφανίστηκε για τελευταία φορά τόσο στη μικρή όσο και στη μεγάλη οθόνη. Όσα χρόνια δηλαδή, δηλώνει «καθαρός» από τις ουσίες και το αλκοόλ. Ωστόσο, πλέον, ήρθε η στιγμή ο Τσάρλι Σιν να σπάσει τη σιωπή του.

Και τον κάνει με έναν εκκωφαντικό τρόπο, με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen, το οποίο κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη στο Netflix. Δύο βιογραφικά εγχειρήματα, μέσα από τα οποία, ο 60χρονος σταρ του Χόλιγουντ δεν προσπαθεί να απολογηθεί αλλά να πει την ιστορία του.

Ήδη, εδώ και μέρες, έχουν αρχίσει να διαρρέουν διάφορες διάφορα περιστατικά από την πολυτάραχη ζωή του Τσάρλι Σιν – από τα άγρια πάρτι και τους εθισμούς μέχρι την περίοδο της πτώσης και το σεξ με άνδρες. Περιστατικά για τα οποία είχαμε διαβάσει ή είχαμε ακούσει από τρίτους, ωστόσο ποτέ με τη φωνή του ίδιου.

Ο γνωστός ηθοποιός δεν διστάζει να πει ότι «πάντα ήμουν καλός φίλος με τους ντίλερ μου. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται αστείο να κάνεις παρέα ή να πηγαίνεις σε πάρτι μαζί τους. Αλλά υπήρχε μια σύνδεση και στο τέλος έχεις και καλύτερη τιμή στις δόσεις».

Πάντως, παρά το γεγονός ότι έχει δοκιμάσει ότι ουσία κυκλοφορεί στην αγορά, τόνισε πως ποτέ στη ζωή του δεν πήρε κεταμίνη – το ναρκωτικό που σκότωσε τον καλό του φίλο Μάθιου Πέρι το 2023.

«Ο Ματ κι εγώ μοιραζόμασταν μια βαθύτερη αλήθεια που είχε δει ο ένας στον άλλο. Ήμασταν και οι δύο ‘βετεράνοι του ανείπωτου’ όπως έλεγε ο Μπόμπι Ντι Τζέι» γράφει, εννοώντας ως Μπόμπι Ντι Τζέι τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζιούνορ, έναν ακόμα σταρ του Χόλιγουντ που τον πήρε η κάτω βόλτα αλλά κατάφερε να επιστρέψει.

Η χαμένη παρθενιά

Στα απομνημονεύματά του αποκαλύπτει και την πρώτη φορά που έκανε σεξ. Ήταν μόλις 15 ετών, με μια συνοδό στο Λας Βέγκας και για να πληρώσει «δανείστηκε» την πιστωτική κάρτα του πατέρα του, Μάρτιν Σιν.

«Ήταν μια θεά κοκκινομάλλα. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι υπήρχαν τέτοια επίπεδα σωματικής… γενναιοδωρίας» γράφει ο Τσάρλι Σιν. Μάλιστα η συνοδος όταν έμαθε ποιανού γιος είναι, του ζήτησε να ξυπνήσει τον Μάρτιν ώστε να της δώσει ένα αυτόγραφο.

Πάντως ο μεγάλος Σιν δεν χάρηκε ιδιαίτερα με αυτή την κίνηση του γιου του. «Όταν έμαθε τι είχα κάνει, περάσαμε δύο ώρες κηρύγματος για τη διαφορά ανάμεσα στο σεξ και τον έρωτα».

// Φωτογραφίες: Alyssa Kazew / Interview magazine 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

Μακροζωία: Εσύ τι ώρα τρως το πρωινό σου;

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

