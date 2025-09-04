Τσάρλι Σιν: Το μήνυμα που έστειλε στον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο Two and a Half Men

Ο Τσάρλι Σιν, στα 60 του και ύστερα από οκτώ χρόνια νηφαλιότητας, αποφάσισε να στείλει ένα δημόσιο μήνυμα ευγνωμοσύνης στον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο Two and a Half Men, Τζον Κράιερ. Η αφορμή ήταν η συμμετοχή του στο εξώφυλλο του περιοδικού People, η προβολή του νέου ντοκιμαντέρ aka Charlie Sheen αλλά και η αυτοβιογραφία του The Book of Sheen, που κυκλοφορεί στις 9 Σεπτεμβρίου.

Παρότι δεν κατάφερε να επικοινωνήσει απευθείας με τον Τζον Κράιερ, επειδή δεν είχε τον σωστό αριθμό τηλεφώνου, ο Τσάρλι Σιν βρήκε τρόπο να στείλει το μήνυμά του. Μέσω του σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ, έστειλε μια συγκινητική δήλωση: «Σε ευχαριστώ για όσα πρόσφερες. Λυπάμαι που δεν μιλήσαμε προσωπικά. Ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα». Με το γνώριμο χιούμορ του ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι ίσως έστελνε τα SMS σε λάθος αριθμό και προέτρεψε τον Κράιερ να του στείλει σε προσωπικό μήνυμα το νέο του τηλέφωνο. Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία απάντηση.

«Σε ευχαριστώ για όσα πρόσφερες.»

«Ήταν σαν μια συνεδρία ψυχοθεραπείας»

Ο Σιν τόνισε ότι τα λόγια του Κράιερ για τις μάχες του με την αυτοεκτίμηση λειτούργησαν σαν καμπανάκι αφύπνισης. «Ήταν σαν μια συνεδρία ψυχοθεραπείας», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι άγγιξαν μια βαθιά του αλήθεια: ότι συχνά πίστευε πως δεν άξιζε ούτε την επιτυχία ούτε τα προνόμια που είχε κερδίσει. Αυτή η παρατήρηση, όπως είπε, τον ανάγκασε να σταθεί αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό.

Παρά τη θορυβώδη αποχώρησή του από το σίριαλ και τη ρήξη με τον δημιουργό Τσακ Λορ, ο Σιν έχει πλέον αποκαταστήσει τις σχέσεις τους και έχουν συνεργαστεί ξανά. Σήμερα δηλώνει μετανιωμένος για τα λάθη του παρελθόντος και αποφασισμένος να διατηρήσει την καθαρή πορεία του, αποδεικνύοντας σε όλους – και ειδικά στον Κράιερ – ότι έχει αλλάξει πραγματικά.