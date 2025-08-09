Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η Σάμι Σιν, κόρη των ηθοποιών Ντενίζ Ρίτσαρντς και Τσάρλι Σιν, μοιράστηκε πρόσφατα μια ανησυχητική εμπειρία στο TikTok, υποστηρίζοντας ότι απέφυγε οριακά μια πιθανή απόπειρα σεξουαλικής διακίνησης με στόχο την ίδια, ενώ βρισκόταν έξω με φίλους.

Στο βίντεο, που δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το 20χρονο μοντέλο και influencer δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη αργά το βράδυ μιας Δευτέρας, αφού έφευγε με τις φίλες της από ένα εστιατόριο γύρω στα μεσάνυχτα.

Σπρέι πιπεριού

Έντονο αίσθημα φόβου

Ενώ έβγαζαν φωτογραφίες στο πάρκινγκ, η Σιν είπε ότι ένας άνδρας τις πλησίασε ζητώντας τους χρήματα. Παρά το γεγονός ότι του είπε ότι δεν είχε μετρητά, ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας γινόταν όλο και πιο επίμονος, προτείνοντας μάλιστα την πληρωμή μέσω εφαρμογών όπως το Zelle ή το Venmo.

Λίγο μετά από αυτή τη συνάντηση, η Σιν είπε ότι ένας δεύτερος άνδρας εμφανίστηκε, προκαλώντας της έντονο αίσθημα φόβου. «Μόλις είδα αυτόν τον άνδρα, ένιωσα το χειρότερο συναίσθημα στο στομάχι μου», θυμήθηκε, προσθέτοντας ότι άρχισε να τη ρωτάει αν μιλάει ισπανικά και να λέει άλλα πράγματα που δεν μπορούσε να καταλάβει.

Καθώς ο άντρας έβαλε το χέρι στην πίσω τσέπη του, η Σιν είπε ότι έβγαλε το σπρέι πιπεριού, με αποτέλεσμα να τον εμποδίσει για λίγο. Εκείνη τη στιγμή, εκείνη και η φίλη της έτρεξαν στο αυτοκίνητό τους και κλείδωσαν τις πόρτες.

Παροτρύνει τους ακόλουθούς της να παραμένουν σε εγρήγορση

Μόλις μπήκαν με ασφάλεια μέσα στο όχημα, η Σιν είπε ότι εξέτασαν τις φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί νωρίτερα και παρατήρησαν ότι ο πρώτος άνδρας τις παρακολουθούσε όλη την ώρα, πίσω από την πλάτη τους.

Συμπεριέλαβε μια εικόνα του στο TikTok της και χρησιμοποίησε τη στιγμή για να παροτρύνει τους ακόλουθούς της να παραμένουν σε εγρήγορση και να εμπιστεύονται το ένστικτό τους.

«Συνήθως έχω μεγάλη επίγνωση του περιβάλλοντός μου, ωστόσο δεν πρόσεξα αυτόν τον άνδρα», είπε. «Ακόμα κι αν ήταν ακίνδυνος, είναι καλύτερα να είσαι ασφαλής παρά να λυπάσαι μετά».

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω μιας ταραχώδους περιόδου για τη μητέρα της Σάμι Σιν, τη Ντενίζ Ρίτσαρντς, η οποία αυτή τη στιγμή εμπλέκεται σε ένα πολυσυζητημένο διαζύγιο και μια δικαστική διαμάχη με τον εν διαστάσει σύζυγό της, Άαρον Φάιπερς.

*Με στοιχεία από tribune.com.pk