Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη 13-12: Μεγάλη νίκη και προβάδισμα τίτλου για τις «ερυθρόλευκες»

Προβάδισμα τίτλου πήρε ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών! Στο τρίτο ματς της σειράς των τελικών της Waterpolo League, στο Παπαστράτειο το απόγευμα της Κυριακής (31/5), οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν σπουδαία εμφάνιση και πέτυχαν μια ακόμη μεγάλη νίκη (13-12) επί της Βουλιαγμένης, κάνοντας το 2-1 μετά από ένα σπουδαίο παιχνίδι υψηλότατου επιπέδου ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες.

Έτσι, η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από το 16ο πρωτάθλημα Ελλάδας της ιστορίας της, ένας τίτλος που θα σημάνει φυσικά το θρυλικό νταμπλ -μετά την κατάκτηση και του Κυπέλλου- αλλά και την επιστροφή του παντοκράτορα και στο πόλο γυναικών, Ολυμπιακού, στην κορυφή του σπορ, μετά το περσινό… διάλειμμα.

Ο τέταρτος πλέον τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 2/6 στις 17:00, στην έδρα της Βουλιαγμένης και ο πέμπτος -αν χρειαστεί- στην έδρα του Ολυμπιακού, την Πέμπτη 4/6 στις 19:30. Όλα αυτά, ενώ φυσικά οι «ερυθρόλευκες» έχουν μπροστά τους και μια ακόμη ιστορική πρόκληση, το Final Four του Champions League, με τον πρώτο ημιτελικό με τη Ματαρό να απέχει πια λίγες μέρες, στις 10/6.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα, με δύο γρήγορα γκολ της Σάντα και πολύ καλές άμυνες, για να φτάσει στο 3-0, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να σκοράρει σε παίκτρια παραπάνω. Οι φιλοξενούμενες, όμως, χρειάστηκαν ακριβώς 100 δευτερόλεπτα για να εξουδετερώσουν το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα, με τη Μουλχάουτσεν να ευστοχεί σε πέναλτι (για το οποίο υπήρξε ανεπιτυχές challenge από τον Γιώργο Ντόσκα), την Ξενάκη να βρίσκει στόχο από την περιφέρεια και ξανά τη Μουλχάουτσεν να ισοφαρίζει στην κόντρα.

Οι δύο τερματοφύλακες πιστώθηκαν από μία καλή επέμβαση σε παίκτρια λιγότερο και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε 3-3. Οι γηπεδούχες ξαναπήραν τον έλεγχο του αγώνα στη δεύτερη περίοδο και, με νέο σερί 3-0, πήραν νέο προβάδισμα τριών γκολ (6-3), χάρη σε τέρματα από Τορνάρου, Αντριους και Τριχά με πέναλτι. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός είχε υπομονή και καλές επιλογές και εκτελέσεις στην παίκτρια παραπάνω διατηρώντας έτσι σταθερά το προβάδισμα που είχε στο σκορ, κλείνοντας το ημίχρονο με 8-5.

Με ένα γκολ της Κουρέτα στην κόντρα από ασίστ της Σάντα, η πειραϊκή ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στο +4 (9-5) στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Ακόμη κι όταν η Κοτσιώνη απέκρουσε σε κόρνερ πέναλτι της Σιούτη, η ίδια παίκτρια σκόραρε στην εξέλιξη της φάσης, διατηρώντας και το ψυχολογικό πλεονέκτημα για τον Ολυμπιακό.

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου, δύο διαδοχικά τέρματα της Βουλιαγμένης από Γιάουστρα και Φουράκη, έριξαν μετά από ώρα τη διαφορά στα δύο γκολ (11-9), όμως μία κακή εκτίμηση της Κοτσιώνη σε σουτ της Νίνου έδωσε νέα ανάσα στον Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα του τελευταίου οκταλέπτου. Οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν ως το τέλος για την ανατροπή, αλλά ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο, έβγαλε τις άμυνες που έπρεπε, με τη Φουντωτού να διαμορφώνει απλά το τελικό 13-12 στο τελευταίο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 5-2, 3-4, 2-3

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 2, Σάντα 2, Τριχά 2, Αντριους 1, Σιούτη 1, Δρακωτού, Νίνου 1, Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Διρχαλίδου

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Ξενάκη 1, Φουντωτού 4, Κρασσά 1, Γιάουστρα 2, Δεσπ. Ανδρεάδη, Μουλχάουτσεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς

Διαιτητές: Σταυρίδης, Βασιλείου