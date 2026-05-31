Τρόμος για οικογένεια στη Θεσσαλονίκη – Άνδρας με αλυσοπρίονο και μαχαίρι φώναζε έξω από το σπίτι τους

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε γειτονιά στη περιοχή του Δρυμού στη Θεσσαλονίκη όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε κρατώντας αλυσοπρίονο και μαχαίρι φωνάζοντας έξω από ένα σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θέα του άνδρα με το αλυσοπρίονο η μητέρα με τα ανήλικα παιδιά της κλειδώθηκαν στο σπίτι ενώ περίοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Φώναζε κρατώντας αλυσοπρίονο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φαίνεται πως έψαχνε τον σύζυγό της γυναίκας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εντόπισαν τον δράστη.

Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, προσήχθη από την ΕΛ.ΑΣ. και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.

Η Αστυνομία ερευνά τους λόγους που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή του την ενέργεια.