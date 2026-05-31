Έφυγε από τη ζωή ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη

«Θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει» αναφέρει σε μήνυμα της η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη, της άτυχης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της στα τέλη του 2022, αποχαιρετώντας τον άντρα που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της κόρης της.

Μετά τον θάνατο της Έμμας, η οικογένεια είχε πάρει την απόφαση να δωρίσει τα όργανά της, παραδίδοντας μαθήματα ανθρωπιάς.

Το συγκινητικό μήνυμα

Το ήπαρ της Έμμας είχε λάβει ο κύριος Γιάννης, ο οποίος τώρα, τρία χρόνια μετά, έφυγε και εκείνος από τη ζωή.

Η κυρία Καμπάκη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα τρυφερό και συγκινητικό μήνυμα. Η ίδια δεν δημοσιοποίησε τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου που έλαβε το ήπαρ της Έμμας Καρυωτάκη όμως αναδημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα το οποίο της είχε στείλει εκείνος μετά τη δωρεά.

Η ανάρτηση της μητέρας της Έμμας:

«Σήμερα είναι μια μέρα πόνου… Σήμερα αποχαιρετώ έναν Άνθρωπο που μπορεί να μην πρόλαβα να τον αγκαλιάσω ποτέ και να κλάψω στην αγκαλιά του, μπορεί να τον γνώριζα λίγο και μόνο από το τηλέφωνο, είχε όμως πάνω του κάτι δικό μου, κάτι πολύτιμο και αυτό τον έκανε ξεχωριστό… τον έκανε οικογένεια!

Καλό ταξίδι στο φως αγαπημένε μου κύριε Γιάννη… εκεί εκτός από τους αγαπημένους σου θα σε περιμένει και μια άγνωστη αλλά γνωστή ψυχή να σε προϋπαντήσει.

Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή δύναμη στην οικογένεια του, στα παιδιά του που με τόσο κόπο μεγάλωσε σχεδόν μόνος του και στη μανούλα του!»