Λάρισα: Τρόμος για έγκυο – Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της
Η έγκυος βρισκόταν στο διαμέρισμα μαζί με το παιδί της - Ο δράστης της ζήτησε «συγγνώμη» και έφυγε
- Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ και λοιπά καταστήματα του Αγίου Πνεύματος
- Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο - Συνελήφθησαν οι γονείς
- Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή - Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
- Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τον τρόμο έζησε μια έγκυος γυναίκα πριν από λίγες ημέρες στη Λάρισα όταν αντιλήφθηκε ξαφνικά την παρουσία ενός άγνωστου άνδρα μέσα στο διαμέρισμά της, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και το μικρό παιδί της. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, σε πολυκατοικία κοντά στο κέντρο της πόλης, κατά την απουσία του συζύγου της.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο διαρρήκτης, προσέγγισε το διαμέρισμα με ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο, καθώς για να φτάσει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα και όλα αυτά λίγο πριν τις 8 το πρωί. Μάλιστα χρησιμοποίησε και σχοινί για να μπορέσει να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και από την μπαλκονόπορτα εισήλθε εντός του συγκεκριμένου διαμερίσματος.
Η γυναίκα ξαφνικά τον είδε μπροστά της και έβαλε της φωνές, ο άνδρας που μάλλον δεν είχε υπολογίσει ότι το διαμέρισμα δεν ήταν άδειο, αιφνιδιάστηκε και εκείνος με τη σειρά του, άρχισε να ψελλίζει κάποιες λέξεις, όπως «συγνώμη» και τρέχοντας έφυγε από την πόρτα.
Η έγκυος ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, ενώ ενημέρωσε και τον σύζυγό της. Όπως αναφέρεται, βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, στο πλαίσιο των ερευνών για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.
- Λάρισα: Τρόμος για έγκυο – Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της
- Σπουδαίο επίτευγμα από τον Λουίς Ενρίκε: Μπήκε στο κλαμπ προπονητών με τα περισσότερα Champions League (vids)
- Περιπέτεια για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο – Ένιωσε αδιαθεσία την ώρα της Λειτουργίας στην Καλαμαριά
- Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
- Κάσος: Σεισμός 3,5 βαθμών Ρίχτερ το μεσημέρι της Κυριακής
- Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ελληνικό πόλο
- Η Τζένιφερ Λόπεζ τολμά ένα στράπλες φόρεμα Versace του 2004 και αφήνεται στην οπτική ψευδαίσθηση
- Θεσσαλονίκη: Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο – Συνελήφθησαν οι γονείς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις