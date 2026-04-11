Μεσολόγγι: Νεαρός διαρρήκτης εισέβαλε σε δύο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα – Ξυλοκόπησε τον έναν ένοικο

Νεαρός διαρρήκτης αναζητείται στο Μεσολόγγι καθώς χθες, Μεγάλη Παρασκευή 11 Απριλίου, εισέβαλε σε δύο σπίτια μέσα σε λίγη ώρα.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, αποπειράθηκε να διαρρήξει οικία ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον 66χρονο της και δεν ολοκλήρωσε την πράξη του.

Όταν ο 66χρονος προσπάθησε να τον σταματήσει τότε ο νεαρός διαρρήκτης του επιτέθηκε προκαλώντας του σωματικές βλάβες και εξαφανίστηκε.

Η δράση του δεν σταμάτησε εκεί καθώς, μία ώρα αργότερα, ο νεαρός Ρομά μπήκε σε σπίτι 66χρονης και έκλεψε χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 30 χιλιάδων ευρώ.

Ο νεαρός αναζητείται για κλοπή, απόπειρα κλοπής και πρόκληση σωματικών βλαβών.