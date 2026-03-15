Εξάρχεια: Διαρρήκτες άρπαξαν κοσμήματα αξίας άνω των 120.000 ευρώ – Συνελήφθησαν 2 άτομα, αναζητείται άλλο ένα

Εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. περίπτωση διακεκριμένης κλοπής από οικία στα Εξάρχεια .

Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, 2 άτομα, 38χρονη και 22χρονος, κατηγορούμενοι για διάπραξη διακεκριμένης κλοπής κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα με όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ.

Κοσμήματα μεγάλης αξίας

Στη δικογραφία έχει ταυτοποιηθεί και περιλαμβάνεται και έτερος δράστης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης (10-3-2026), οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άλλο ένα άτομο, διέρρηξαν κλειδαριά οικίας στην περιοχή των Εξαρχείων και αφαίρεσαν από το εσωτερικό της οικίας πλήθος κοσμημάτων αξίας άνω των -120.000- ευρώ.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους δράστες της διακεκριμένης κλοπής και απογευματινές ώρες της 11-3-2026 τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν.

Γνωστοί στις Αρχές

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.