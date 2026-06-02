Συνταγματική αναθεώρηση: Κατέθεσε τις προτάσεις της η ΝΔ – Προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης για ποινική δίωξη υπουργών και ιδιωτικά πανεπιστήμια

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Τις προτάσεις για την επικείμενη Συνταγματική αναθεώρηση κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης η ΝΔ, ανοίγοντας την αυλαία της επίμαχης διαδικασίας στη βουλή.

Οι προτάσεις της πλειοψηφίας αγγίζουν μια ευρεία γκάμα αλλαγών σε 30 άρθρα του Συντάγματος, ωστόσο η πολιτική κατάσταση και το κλίμα δυσπιστίας μεταξύ των κομμάτων δεν αφήνουν περιθώρια συναίνεσης για ουσιαστικές αλλαγές, μετατρέποντας τη διαδικασία αναθεώρησης περισσότερο σε ένα διευρυμένο ευχολόγιο παρεμβάσεων στον Συνταγματικό χάρτη της χώρας.

Υπενθυμίζεται πως είτε στην παρούσα ( προτείνουσα) είτε στην επόμενη ( αναθεωρητική) βουλή, οι προτάσεις των κομμάτων θα πρέπει να λάβουν διευρυμένη πλειοψηφία 180 θετικών ψήφων για να γίνουν αποδεκτές.

Στο πυρήνα τους πάντως αποτελούν μια προσπάθεια αναδρομικής νομιμοποίησης των θεσμικών ακροβασιών που έχει κάνει η κυβέρνηση στη διαχείριση ποινικών υποθέσεων υπουργών, της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Διαβάστε εδώ τις προτάσεις της ΝΔ

Ποινική ευθύνη υπουργών

Σε ό,τι αφορά το άρθρο 86 και την ποινική ευθύνη υπουργών, καταργείται το «αμελλητί» ( η υποχρέωση του δικαστικού λειτουργού να στέλνει τη δικογραφία στη βουλή χωρίς προηγουμένως να διεξάγει έρευνα) και υιοθετείται ένα υβριδικό σύστημα του λεγόμενου μοντέλου Τριαντοπουλου, καθώς η βουλή παύει να συστήνει προκαταρκτική επιτροπή ( την εξέταση διεξάγει η Εισαγγελία Εφετών μετά από πρόταση δίωξης της εισαγγελίας του ΑΠ), με την Ολομέλεια να αποφαίνεται μόνο αν επιτρέπει την δίωξη με ψηφοφορία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί πως στην πρόταση της η πλειοψηφία αναφέρει “ονομαστική” ψηφοφορία και όχι μυστική, δηλαδή δημοσιοποιεί την ψήφο του εκάστοτε βουλευτή (με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει) και βάζει τέλος στις κάλπες.

Για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης κεντρικό ρόλο έχει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μεταξύ των αρχαιοτέρων δικαστών, από κατάλογο τριών δικαστών για κάθε θέση που προτείνονται από τις οικείες ολομέλειες. Μένει να φανούν οι λεπτομέρειες της πρότασης που δεν φαίνεται ακόμα να έχουν εξειδικευτεί, όπως και και για τις ανεξάρτητες αρχές. Στο δε άρθρο 16 παύει το δημόσιο να είναι ο αποκλειστικός φορέας παροχής ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης καθώς η δυνατότητα αυτή παρέχεται σε νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή μη κρατικό/μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής.

Στις προτάσεις της πλειοψηφίας συμπεριλαμβάνεται η προοπτική 6ετους θητείας του προέδρου της Δημοκρατίας, δυνατότητα του εκλέγεσθαι στα 21 έτη ( είναι 25), μια μορφή ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή ( χωρίς να είναι ακόμα αποσαφηνισμένο), αλλά και μια μορφή δημοσιονομικού κανόνα για ισορροπημένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, προβλέπεται αξιολόγηση στο δημόσιο με την πρόβλεψη ακόμα και απολύσεων, ρύθμιση που ουσιαστικά σπάει τη μονιμότητα.

Μέσα στο πλέγμα των προτάσεων υπάρχουν και αυτές που έχουν ιδεολογικά χαρακτηριστικά όπως η προστασία της σημαίας, ο περιορισμός στη δυνατότητα των δημοψηφισμάτων και η κατάργηση της δυνατότητας παροχής αμνηστείας για πολιτικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, στη Διάσκεψη των Προέδρων, πιθανότατα την Τετάρτη, αναμένεται να ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών της συνταγματικής αναθεώρησης. Στη συνέχεια θα αποσταλεί σχετική επιστολή στα κόμματα, καλώντας τα να ορίσουν τους εκπροσώπους τους, αναλογικά με τη δύναμή τους, στη διακομματική επιτροπή που θα αναλάβει να επεξεργαστεί τις προτάσεις αναθεώρησης.

Αφού δοθεί προθεσμία 3 ημερών για τον ορισμό των μελών της επιτροπής, η Ολομέλεια της Βουλής θα κληθεί να εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα και να δώσει τυπικά το «πράσινο φως» για την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας, καθορίζοντας παράλληλα και τον χρόνο εργασιών της επιτροπής.