Σήμερα καταθέτει η ΝΔ την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Ο Μητσοτάκης της συγκάλυψης μιλάει για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών

Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει σήμερα, Τρίτη την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρωθυπουργός υποστηρίζει πως η «γαλάζια» πρόταση θα αποτελέσει έναν «οδικό χάρτη, που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα», ενώ επαναλαμβάνει τα περί αντιμετώπισης χρόνιων παθογενειών – μία προσφιλή στον ίδιο λέξη, στην οποία αποδίδει κάθε σκάνδαλο που βαρύνει τα στελέχη του κόμματός του αλλά και την κυβέρνησή του.

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, τη στιγμή που ο ίδιος και η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή έχουν επανειλημμένα φροντίσει να μην αποδοθούν ευθύνες στα «γαλάζια» εκείνα στελέχη – αλλά και στο Μαξίμου – για μία σειρά σκανδάλων, όπως τα Τέμπη, οι υποκλοπές και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικό είναι, μάλιστα, ότι ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να ανακοινώσει την κατάθεση από τη ΝΔ της πρότασης για την συνταγματική αναθεώρηση την ίδια ημέρα που η δήλωση του Ταλ Ντίλιαν, του ιδρυτή της Intellexa που εμπορεύεται το Predator, εκθέτει για μία ακόμη φορά την κυβέρνησή του, καθώς επανέλαβε ότι «πωλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς», ενώ διευκρίνισε ότι «ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους».

Ολόκληρη η ανάρτηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα.

Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία: από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του.

Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις ώριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της Επιστολικής Ψήφου σ’ όλους τους εκλογείς. Ενώ μεριμνά για το μέλλον και λαμβάνει μέτρα για την κλιματική κρίση, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας. Και θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ατομικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Στόχος μας είναι το 2030 – χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, τελικά, την καθημερινότητα όλων μας.