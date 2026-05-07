Live η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ
Σε μία κρίσιμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πολιτική συγκυρία, συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τον πρωθυπουργό να επιχειρεί να κατευνάσει τις έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις στους χειρισμούς του Μαξίμου για μία σειρά θεμάτων
Εκρηκτικό είναι το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, η οποία συνεδριάσει σήμερα, με τον πρόεδρο του κόμματος και πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να επιδιώκει με την ομιλία του να κατευνάσει την εκτεταμένη δυσαρέσκεια, χρησιμοποιώντας την συνταγματική αναθεώρηση για να κρύψει τα εσωκομματικά – και όχι μόνο – προβλήματα κάτω «από το χαλάκι».
Όπως είχε γράψει το in, το κοινό άρθρο των 5 «γαλάζιων» βουλευτών στα «Νέα», με την σφοδρή κριτική στο μοντέλο της επταετούς διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη, προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και κινητικότητα στο Μαξίμου, το οποίο αιφνιδιάστηκε από την ανοιχτή επιστολή, μία εβδομάδα πριν από την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.
Να σημειωθεί ότι στον κατάλογο των ομιλητών έχουν εγγραφεί για να μιλήσουν περίπου 45 βουλευτές της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και από την πλευρά των «5» (Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Ιωάννης Παππάς, Αθανάσιος Ζεμπίλης). Στους ομιλητές αναμένεται επίσης να βρεθούν και βουλευτές των οποίων ήρθη η ασυλία λόγω εμπλοκής τους στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι χειρισμοί του Μαξίμου στο συγκεκριμένο ζήτημα έχουν προκαλέσει οργή στους κόλπους της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Δείτε live την ομιλία Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ
