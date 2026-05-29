Επιστροφή στις ρίζες για τον Βίκτορ Γκιόκερες
Ποδόσφαιρο 29 Μαΐου 2026, 19:20

Επιστροφή στις ρίζες για τον Βίκτορ Γκιόκερες

Ο Βίκτορ Γκιόκερες και η διαδρομή προς τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Βίκτορ Γκιόκερες δεν ανήκει στην κατηγορία των ποδοσφαιριστών που έφτασαν στην κορυφή μέσα από μια εκρηκτική και προδιαγεγραμμένη πορεία. Η δική του ιστορία είναι διαφορετική: είναι μια ιστορία επιμονής, αμφισβήτησης, δανεισμών, συνεχούς δουλειάς και τελικά δικαίωσης.

Από τα γήπεδα της δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας μέχρι τη δόξα της Πορτογαλίας και τώρα στον τελικό του Champions League με την Άρσεναλ, ο Σουηδός επιθετικός με ουγγρικές ρίζες βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του.

Και ίσως η μοίρα να έγραψε το πιο συμβολικό σενάριο απ’ όλα: ο τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, στην Puskás Aréna, στην πατρίδα των προγόνων του.

Οι ουγγρικές ρίζες και η Στοκχολμη

Ο Βίκτορ Έιναρ Γκιόκερες γεννήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στη Στοκχόλμη. Παρότι μεγάλωσε στη Σουηδία, το επίθετό του μαρτυρά την ουγγρική του καταγωγή. Ο παππούς του από την πλευρά του πατέρα του εγκατέλειψε την Ουγγαρία μετά την επανάσταση του 1956 και εγκαταστάθηκε στη Σουηδία, αναζητώντας μια νέα ζωή.

Ο ίδιος ο Γκιόκερες δεν έκρυψε ποτέ την καταγωγή του. Αν και είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί με την εθνική Ουγγαρίας, τελικά επέλεξε τη Σουηδία, τη χώρα όπου γεννήθηκε και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά. Παρ’ όλα αυτά, η σύνδεσή του με τις ουγγρικές ρίζες παρέμεινε ισχυρή.

Το γεγονός ότι θα αγωνιστεί στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη αποκτά έτσι έναν σχεδόν κινηματογραφικό συμβολισμό.

Τα πρώτα βήματα και η Μπρομαποϊκάρνα

Ο Γκιόκερες μεγάλωσε στο νότιο τμήμα της Στοκχόλμης και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία πέντε ετών στην IFK Aspudden-Tellus. Πολύ γρήγορα ξεχώρισε για την αποφασιστικότητα και τη νοοτροπία του και μεταπήδησε στην Μπρομαποϊκάρνα, μία από τις πιο γνωστές ακαδημίες της Σουηδίας.

Ο τότε πρόεδρος του συλλόγου, Μπιορν Τούρεσον, θυμόταν αργότερα:

«Μισούσε να χάνει. Από την πρώτη στιγμή φαινόταν ότι αντιμετώπιζε το ποδόσφαιρο πιο σοβαρά από σχεδόν όλα τα υπόλοιπα παιδιά».

Το 2015, σε ηλικία μόλις 17 ετών, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την ανδρική ομάδα της Μπρομαποϊκάρνα. Δύο χρόνια αργότερα, η Μπράιτον επένδυσε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για να τον αποκτήσει.

Τότε όμως ξεκίνησε η δύσκολη περίοδος της καριέρας του.

Η Αγγλία, οι δανεισμοί και η επιμονή

Παρά τη μεταγραφή του στην Μπράιτον, ο Γκιόκερες δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό στην Premier League. Αντίθετα, πέρασε από μια σειρά δανεισμών που δοκίμασαν τις αντοχές και τον χαρακτήρα του.

Αρχικά πήγε στη Ζανκτ Πάουλι στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ακολούθησαν η Σουόνσι και στη συνέχεια η Κόβεντρι Σίτι, η οποία τελικά τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή το 2021.

Στην Championship βρήκε επιτέλους σταθερότητα και χώρο να εξελιχθεί. Από το 2021 έως το 2023 σημείωσε 43 γκολ σε 116 αγώνες με την Κόβεντρι και οδήγησε την ομάδα μέχρι τον τελικό των play-offs ανόδου.

Εκείνη την περίοδο, όπως παραδέχθηκε αργότερα, ήταν γεμάτη αμφιβολίες αλλά και μαθήματα ζωής.

«Υπήρξαν στιγμές που ένιωθα μόνος και απογοητευμένος. Όμως έμαθα τι απαιτείται για να φτάσεις στο κορυφαίο επίπεδο», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο CNN.

Η απογείωση στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Οι εμφανίσεις του στην Κόβεντρι τράβηξαν την προσοχή του Ρούμπεν Αμορίμ και του Ούγκο Βιάνα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Το καλοκαίρι του 2023 ο πορτογαλικός σύλλογος πλήρωσε 20 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους για να τον αποκτήσει — ποσό ρεκόρ για τη Σπόρτινγκ εκείνη την εποχή.

Πολλοί αμφισβήτησαν αν ένας επιθετικός από τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας μπορούσε να πρωταγωνιστήσει σε ομάδα επιπέδου Champions League.

Ο Γκιόκερες απάντησε άμεσα.

Στο ντεμπούτο του απέναντι στη Βιζέλα σημείωσε δύο γκολ και από εκεί και πέρα δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Στην πρώτη του χρονιά πέτυχε 43 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και οδήγησε τη Σπόρτινγκ στην κατάκτηση του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Τη δεύτερη σεζόν ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακός.

Στο πρωτάθλημα σημείωσε 39 γκολ σε 33 αγώνες, ενώ συνολικά ολοκλήρωσε τη χρονιά με 63 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια, επίδοση που τον κατέστησε έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς στην Ευρώπη. Κατέκτησε το βραβείο Gerd Müller του France Football και έγινε μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Σπόρτινγκ που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Η μεγάλη στιγμή στην ευρωπαϊκή σκηνή ήρθε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, όταν πέτυχε χατ-τρικ στη νίκη της Σπόρτινγκ με 4-1, αναγκάζοντας όλη την Ευρώπη να ασχοληθεί μαζί του.

Η «μάσκα» και η προσωπικότητά του

Εκτός από τα γκολ, ο Γκιόκερες έγινε γνωστός και για τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του: σχηματίζει με τα δάχτυλά του μια «μάσκα» μπροστά στο πρόσωπό του.

Αργότερα αποκάλυψε ότι η έμπνευση προήλθε από την ταινία «The Dark Knight Rises» και τη φράση:

«Κανείς δεν νοιαζόταν για μένα μέχρι που φόρεσα τη μάσκα».

Ο πανηγυρισμός έγινε γρήγορα σήμα κατατεθέν του και αγαπήθηκε ιδιαίτερα από τους οπαδούς της Άρσεναλ.

Η μεταγραφή στην Άρσεναλ

Μέχρι το καλοκαίρι του 2025 ήταν πλέον σαφές ότι ο Γκιόκερες είχε ξεπεράσει το επίπεδο της πορτογαλικής λίγκας. Το μόνο ερώτημα ήταν ποια ομάδα θα τον αποκτούσε.

Ο ίδιος ήθελε μόνο την Άρσεναλ.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ ήταν δύσκολες και πολύμηνες, με εντάσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τελικά, οι «Κανονιέρηδες» πλήρωσαν 65,7 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους που έφταναν τα 10,3 εκατομμύρια, ποσό που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Σπόρτινγκ.

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τη μεταγραφή στις 26 Ιουλίου 2025 και έδωσε στον Γκιόκερες τη φανέλα με το ιστορικό νούμερο 14, το οποίο είχε φορέσει ο Τιερί Ανρί.

Οι πωλήσεις της φανέλας του εκτοξεύθηκαν άμεσα, ξεπερνώντας ακόμη και εκείνες των Μπουκάγιο Σάκα, Ντέκλαν Ράις και Μάρτιν Έντεγκααρντ.

Η δύσκολη αρχή και η έκρηξη

Η πρώτη του περίοδος στο Λονδίνο δεν ήταν εύκολη. Μέχρι τα μέσα της σεζόν είχε σημειώσει μόλις πέντε γκολ στην Premier League και δεχόταν έντονη κριτική από τα αγγλικά ΜΜΕ.

Όμως στα τέλη Ιανουαρίου ήρθε η αλλαγή.

Ο Γκιόκερες βρήκε ρυθμό, άρχισε να σκοράρει συνεχώς και έγινε καθοριστικός στην πορεία της Άρσεναλ προς τον τίτλο. Ιδιαίτερα αξέχαστη ήταν η εμφάνισή του απέναντι στην Τότεναμ, όταν σημείωσε δύο γκολ στη νίκη με 4-1.

Η Άρσεναλ κατέκτησε τελικά την Premier League για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και ο Γκιόκερες ολοκλήρωσε τη σεζόν ως ο πιο παραγωγικός επιθετικός της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Το μεγάλο ραντεβού στη Βουδαπέστη

Τώρα, ο Γκιόκερες βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Στις 30 Μαΐου, η Άρσεναλ θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη, με στόχο ένα ιστορικό νταμπλ.

Για τον ίδιο, όμως, η βραδιά αποκτά και βαθύτερη προσωπική σημασία.

Θα αγωνιστεί στη χώρα από την οποία κάποτε αναγκάστηκε να φύγει ο παππούς του. Θα φορέσει το όνομα της οικογένειάς του μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στην Puskás Aréna, στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό στάδιο της Ουγγαρίας.

Και ίσως γι’ αυτό η λιτή ανάρτησή του μετά την πρόκριση της Άρσεναλ στον τελικό να αποτύπωσε τα πάντα καλύτερα από χίλιες λέξεις:

«Επιστροφή στις ρίζες».

