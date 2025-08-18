Ο «άλλος» Βίκτορ Γκιόκερες…

Η Άρσεναλ κατάφερε να φύγει με τους τρεις πόντους από το «Ολντ Τράφορντ», με τον Καλαφιόρι να χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του Λονδίνου, αλλά το σίγουρο είναι πως δεν ήταν όλα… ρόδινα για τους πρωτευουσιάνους.

Αρκετοί στάθηκαν στην γενική εικόνα των «κανονιέρηδων» που δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή, αλλά αυτό που σίγουρα προβλημάτισε πολύ περισσότερο τους οπαδούς των πρωτευουσιάνων, ήταν η εμφάνιση του Βίκτορ Γκιόκερες.

Το μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της Άρσεναλ, η μεταγραφή του οποίου κόστισε 65 εκατ. λίρες κι έγινε σίριαλ, κινήθηκε σε πολύ… ρηχά νερά.

Όλα τα μάτια ήταν στραμμένα στον Σουηδό στράικερ στο «θέατρο των ονείρων», αλλά η απόδοση του σέντερ φορ των Λονδρέζων ήταν απογοητευτική.

Ο Γκιόκερες πήρε μια πρώτη… γεύση από τις δυσκολίες της Πρέμιερ Λιγκ και δεν χωρά αμφιβολία ότι κατάλαβε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, ότι τα πράγματα στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με την Πορτογαλία.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο αγγλικός Τύπος άσκησε σκληρή κριτική στον διεθνή σέντερ φορ της Άρσεναλ, για την απόδοση που είχε στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σε αρκετά μάλιστα ρεπορτάζ υπήρχε ιδιαίτερη αναφορά στην αδυναμία του Γκιόκερες ν’ απειλήσει την εστία της Γιουνάιτεντ, με την χαρακτηριστική μάλιστα επισήμανση, «δεν έκανε ούτε ένα σουτ στην αντίπαλη εστία».

Καταλαβαίνει βέβαια εύκολα κάποιος ότι οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, ειδικά μετά τον ντόρο που έγινε τους δύο προηγούμενους μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Σουηδού στην Άρσεναλ.

Ωστόσο μιλάμε μόλις για το πρώτο παιχνίδι της Πρέμιερ Λιγκ και είναι λογικό να χρειαστεί κάποιος χρόνος προσαρμογής για να δείξει ο Σουηδός στράικερ τις πραγματικές του δυνατότητες.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο παίκτης που είδαν χθες στο Ολντ Τράφορντ οι οπαδοί της Άρσεναλ, «δεν ήταν» ο Γκιόκερες, δεν ήταν αυτός που είχαν στο μυαλό τους.

Άλλο βέβαια να παίζεις στην Πρέμιερ Λιγκ κι εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι άλλο να φοράς την φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο πορτογαλικό πρωτάθλημα κι αυτό το κατάλαβε πολύ καλά χθες το απόγευμα το νέο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Λονδίνου.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης δεν… χαρίστηκαν στον Σουηδό και χρησιμοποίησαν «σκληρά» λόγια για να περιγράψουν την κακή εικόνα που είχε στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ.