ΔΕΠΑ: Βιωσιμότητα με ρεαλισμό – Η ενεργειακή μετάβαση ως στρατηγική ευθύνη

Η βιωσιμότητα στον κλάδο της ενέργειας δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση ούτε μια άσκηση εταιρικής εικόνας. Είναι μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για καθαρότερη ενέργεια, στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην ανθεκτικότητα των οικονομιών και των κοινωνιών. Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα του στρατηγικού της μετασχηματισμού.

Η εταιρεία επενδύει συστηματικά σε ένα πολυδιάστατο ενεργειακό μοντέλο που συνδυάζει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την αποθήκευση, τα ανανεώσιμα καύσιμα και τις σύγχρονες θερμικές μονάδες υψηλής απόδοσης. Στόχος δεν είναι μόνο η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά η δημιουργία ενός ενεργειακού συστήματος πιο ευέλικτου, πιο ασφαλούς και πιο ανθεκτικού στις συνεχείς μεταβολές της αγοράς.

Στις ΑΠΕ, η ΔΕΠΑ αναπτύσσει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα, με συνολικό σχεδιασμό που υπερβαίνει το 1 GW. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη έργα μεγάλης κλίμακας στη Δυτική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, μεταξύ των οποίων φωτοβολταϊκό συγκρότημα 400 MW στην Κοζάνη και επιπλέον έργα 100 MW στην περιοχή της Λάρισας και των Φαρσάλων. Η ανάπτυξη αυτών των έργων δεν αφορά μόνο την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Συνδέεται με τη μετάβαση λιγνιτικών περιοχών σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, τη δημιουργία τοπικής προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει ενεργά στα ανανεώσιμα καύσιμα και ιδιαίτερα στο βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο. Σε συνεργασία με τη Φάρμα Χητάς, υλοποίησε την πρώτη παραγωγή bio-CNG στην Ελλάδα, η οποία θα τροφοδοτεί το πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων FISIKON με καύσιμο χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος. Την ίδια στιγμή, μέσω του προγράμματος GREENH2ORN, συμμετέχει στην ανάπτυξη υποδομών πράσινου υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, με παραγωγή υδρογόνου από ηλεκτρολύτη που τροφοδοτείται από ενέργεια προερχόμενη από φωτοβολταϊκά πάρκα της εταιρείας.

Ωστόσο, η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στις ΑΠΕ. Όσο αυξάνεται η διείσδυσή τους, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η ανάγκη για σταθερότητα, ευελιξία και εξισορρόπηση του συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι νέες θερμικές μονάδες φυσικού αερίου παραμένουν κρίσιμες. Η ΔΕΠΑ συμμετέχει στη νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου 792 MW στη Λάρισα, μία από τις πλέον αποδοτικές μονάδες στην Ευρώπη, με θερμική απόδοση 62,6% και επένδυση περίπου 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συμμετέχει στη μονάδα 840 MW στην Αλεξανδρούπολη και στη μονάδα 174 MW στο Fier της Αλβανίας, διαμορφώνοντας συνολικό θερμικό χαρτοφυλάκιο που θα υπερβαίνει το 1 GW.

Αυτές οι μονάδες δεν αποτελούν επιστροφή στο παρελθόν. Αντιθέτως, αποτελούν κρίσιμο μηχανισμό στήριξης της μετάβασης. Είναι σχεδιασμένες ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά με τις ΑΠΕ, να εξασφαλίζουν επάρκεια ισχύος και να μπορούν μελλοντικά να υποστηρίξουν ανανεώσιμα αέρια, όπως το υδρογόνο.

Για τη ΔΕΠΑ, η βιωσιμότητα δεν είναι μονοδιάστατη επιλογή. Είναι η ικανότητα να συνδυάζεις την πράσινη μετάβαση με την ενεργειακή ασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία με την κοινωνική ευθύνη και το μακροπρόθεσμο όραμα με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να χτίσει: ένα ενεργειακό οικοσύστημα πιο καθαρό, αλλά και πιο ανθεκτικό για την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.