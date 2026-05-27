science
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
weather-icon 28o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
27.05.2026 | 18:18
Πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Γεώργιος Δριτσάκος
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο
Διάστημα 27 Μαΐου 2026, 14:23

Η βάση της NASA στη Σελήνη θα έχει μέγεθος πόλης – Ο Τζεφ Μπέζος θα εκτοξεύσει την πρώτη σεληνάκατο

Η Blue Origin του Μπέζος θα μεταφέρει στη Σελήνη δύο τροχοφόρα οχήματα για την κατασκευή μιας βάσης έκτασης εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Λίγες εβδομάδες αφότου ανακοίνωσε το φιλόδοξο σχέδιο για δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη, η NASA παρουσίασε λεπτομέρειες για τις ρομποτικές σεληνακάτους, τα drone και τα σεληνιακά οχήματα που θα αρχίσουν φέτος να ετοιμάζουν το έδαφος.

«Οραματιζόμαστε μια σεληνιακή βάση που καταλαμβάνει έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων» δήλωσε ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, διευθυντής του προγράμματος Σεληνιακής Βάσης της NASA, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον.

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να απλωθούν σε μεγάλη έκταση προκειμένου να εξερευνηθεί αποτελεσματικά το τοπίο καθώς και για λόγους ασφάλειας, εξήγησε η Νουζούντ Μεράνσι, επικεφαλής αρχιτέκτονας του προγράμματος Σεληνιακής Βάσης.

«Οι μονάδες διαβίωσης θα βρίσκονται στις κορυφές λόφων για να δέχονται ηλιακό φως» είπε. «Τα συστήματα ενέργειας –πυρηνικά συστήματα- πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον ενός χιλιομέτρων για προστασία από την ακτινοβολία, οπότε όλα αυτά, όταν αρχίζεις να τα συνδυάζεις, καταλήγουν να απλώνονται σαν πόλη» συνέχισε.

Στη συνέντευξη Τύπου, η NASA ανακοίνωσε επίσης τις εταιρείες που ανέλαβαν τα σχετικά συμβόλαια.

Η Blue Origin για παράδειγμα, η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μέζος, εξασφάλισε συμβόλαιο 188 εκατ. δολαρίων για τη μεταφορά δύο τροχοφόρων οχημάτων με τη σεληνάκατό της που ονομάζεται Blue Μοοn.

H Astrolab θα λάβει 219 εκατ. δολάρια για το πρώτο ρομπότ, ενώ η Lunar Outpost 220 εκατ. δολάρια.

H πρώτη σεληνάκατος της Blue Origin, με την ονομασία Blue Moon, ολοκληρώνει τις δοκιμές στις εγκαταστάσεις της NASA (Blue Origin)

H πρώτη σεληνάκατος της Blue Origin, με την ονομασία Blue Moon, ολοκληρώνει τις δοκιμές στις εγκαταστάσεις της NASA (Blue Origin)

NASA εναντίον Κίνας

Τουλάχιστον ένα από τα δύο οχήματα πρέπει να βρίσκονται στη Σελήνη το 2028, οπότε προγραμματίζεται να εκτοξευτεί το Artemis IV, η αποστολή με την οποία οι Αμερικανοί αστροναύτες θα επιστρέψουν στην επιφάνεια του φεγγαριού έπειτα από μισό αιώνα απουσίας.

Μια άλλη αμερικανική εταιρεία, η Firefly Aerospace, εξασφάλισε συμβόλαιο 75 εκατ. δολαρίων για την ανάπτυξη του σκάφους που θα μεταφέρει το 2028 τα πρώτα drone «Moon Fall», ρομπότ που θα αναπηδούν στη σεληνιακή επιφάνεια για να εξερευνούν δυσπρόσιτα μέρη.

Η NASA ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι θα διαθέσει 20 δισ. δολάρια για την κατασκευή της βάσης την επόμενη δεκαετία. Η ακριβής τοποθεσία δεν έχει ακόμα επιλεχθεί, θα βρίσκεται όμως κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης, όπου μεγάλες ποσότητες νερού κρύβονται σε κρατήρες που δεν βλέπουν ποτέ το φως του Ήλιου.

Ο πάγος θα ήταν ένας πολύτιμος φυσικός πόρος, δεδομένου ότι εκτός από νερό μπορεί να δώσει επίσης οξυγόνο και καύσιμο υδρογόνο.

Από αριστερά, μοντέλα της σεληνακάτου της Blue Origin, των οχημάτων της Astrolab και της Lunar Outpost και το σκάφος Elytra Dark της Firefly (NASA)

Από αριστερά, μοντέλα της σεληνακάτου της Blue Origin, των οχημάτων της Astrolab και της Lunar Outpost και το σκάφος Elytra Dark της Firefly (NASA)

Το πρόγραμμα Artemis έχει καθυστερήσει σημαντικά και η NASA βιάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη πριν λήξει η θητεία του προέδρου Τραμπ το 2029.

Αναλυτές δεν αποκλείουν ωστόσο το ενδεχόμενο να την προλάβει η Κίνα, η οποία σκοπεύει να στείλει ανθρώπους στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2030. Για την επόμενη φάση σχεδιάζει την κατασκευή ξεχωριστής βάσης στον νότο πόλο σε συνεργασία με τη Ρωσία.

Η NASA σχεδιάζει να αναπτύξει τη βάση σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, η οποία θα διαρκέσει από φέτος μέχρι το 2026, θα συλλέξει λεπτομερή δεδομένα και θα εξασφαλίσει «ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση» στη σεληνιακή επιφάνεια.

Η δεύτερη φάση, από το 2029 έως το 2032, θα θέσει «τις αρχικές λειτουργικές δυνατότητες». Η Τρίτη φάση, μεγαλύτερης διάρκειας  «θα επιτύχει ημι-μόνιμη παραμονή πληρωμάτων», σύμφωνα με τη NASA.

Η μεγάλη απούσα από τις ανακοινώσεις της Τρίτης ήταν η SpaceX του Έλον Μασκ, σημαντικός εργολάβος της NASA.

Το 2021, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επέλεξε τη SpaceX ως βασικό συνεργάτη για τις δύο πρώτες αποστολές προσσελήνωσης του προγράμματος Artemis, ενώ οι επόμενες αποστολές ανατέθηκαν στην Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Το σχέδιο για τις πρώτες αποστολές προβλέπει ότι οι αστροναύτες θα αναχωρούν από τη Γη με το σκάφος Orion της NASA. Όταν όμως φτάνουν σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη θα μετεπιβιβάζονται στο Starship για την τελική κάθοδο στην επιφάνεια του φεγγαριού.

Ενοχλημένη από την πολυετή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Starship, η NASA ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τη σεληνάκατο της Blue Origin, αν είναι έτοιμη πρώτη.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρήκε τα καύσιμα και συνέχισε το ανοδικό σερί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Χωρισμός: Γίνεται να πονάει & σωματικά; Πώς πάμε παρακάτω…;

Business
Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

Motor Oil: Με νέα δομή και καθαρά κέρδη στα 203 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2026

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream science
NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» της NASA - Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Σύνταξη
Διάστημα: «Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς
Προσαρμοσμένη ξενάγηση 24.05.26

«Πλανητικός περίπατος» για τυφλούς

Η πρωτοβουλία του Σωματείου «Αρωγή» και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για τον «περίπατο στο Διάστημα» είναι ειδικά προσαρμοσμένη για άτομα με οπτική αναπηρία - Η συμμετοχή είναι ελεύθερη

Κατερίνα Ροββά
Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο – Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο
«Μικροσελήνη» 21.05.26

Με Μπλε Σελήνη θα αποχαιρετήσουμε τον Μάιο - Πότε θα δούμε το εντυπωσιακό και σπάνιο φαινόμενο

Το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, με δύο πανσελήνους μέσα σε 28 ημέρες - Παρά την ονομασία της, η Σελήνη δεν θα γίνει στην πραγματικότητα μπλε αλλά πορτοκαλί

Σύνταξη
Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα
Ώρα για αναβάθμιση 15.05.26

Νέος επεξεργαστής της NASA θα εκτοξεύσει την ΑΙ στο Διάστημα

To νέο τσιπ, ανθεκτικό στην ακτινοβολία και σε ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, θα επιτρέψει στις διαστημικές αποστολές να αντιδρούν σε πραγματικό χρόνο αντί να περιμένουν βοήθεια από τη Γη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουγκάντα: Κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα
«Σαρώνει» η επιδημία 27.05.26

Η Ουγκάντα κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό λόγω Έμπολα

Η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά κρούσματα Έμπολα και έναν θάνατο κατά τη διάρκειας της επιδημίας, επίκεντρο της οποίας είναι η επαρχία Ιτούρι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό

Σύνταξη
Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς
On Field 27.05.26

Πρωτοφανές: Η ΕΠΟ της διοίκησης Γκαγκάτση καταστρατηγεί τους κανονισμούς

Ούτε τα προσχήματα η ΕΠΟ που έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να πάει κόντρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Κατώτερος των περιστάσεων ο Γκαγκάτσης καθώς προηγήθηκε η γκάφα που είχε επιπτώσεις στα πλέι οφ 5-8

Βάιος Μπαλάφας
Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό – «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»
All that jazz 27.05.26

Μάιλς Ντέιβις και Ζυλιέτ Γκρεκό - «Με αγαπούσε πάρα πολύ για να με παντρευτεί και να με κάνει δυστυχισμένη»

Ο Μάιλς Ντέιβις ήταν μόλις 22 ετών όταν γνώρισε την ηθοποιό, και αργότερα τραγουδίστρια, Ζυλιέτ Γκρέκο. Στις 26 Μαΐου του 2026, εκείνος θα γινόταν 100 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Άρης: Τα επιχειρήματα των «κίτρινων» για να πείσουν τον Βασίλη Σπανούλη
Μπάσκετ 27.05.26

Τα «όπλα» του Άρη για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Άρης εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να αποσπάσει το πολυπόθητο «ναι» του Βασίλη Σπανούλη και να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Πού ποντάρουν οι «κιτρινόμαυροι» για να τον πείσουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας
Ελλάδα 27.05.26

Σέρρες: Πώς έγινε η τραγωδία με το παιδί που βρέθηκε νεκρό σε αρδευτικό κανάλι – Το ενδεχόμενο της ηλεκτροπληξίας

Τραγικό θάνατο βρήκε 10χρονος στις Σέρρες, όταν διέφυγε της προσοχής των γονιών του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης
Προδημοδίευση Climatebook 27.05.26

Καύσωνας τον Μάιο στην Ευρώπη: το νέο πρόσωπο της κλιματικής κρίσης

Γιατί είναι ανήσυχοι οι επιστήμονες με τον καύσωνα στη Γηραιά Ηπειρο- Για πρώτη φορά τροπική νύχτα στην Αγγλία - Μιλούν στο in ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ Κώστας Λαγουβάρδος και τα μέλη της ομάδας Σταύρος Ντάφης και Γιώργος Κύρος- Προδημοσίευση χαρτών του Climatebook- Τι θα συμβεί τις επόμενες 4 μέρες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του
Εξελίξεις 27.05.26

Θάνατος Μάθιου Πέρι: Ανατροπή και συγκάλυψη από τον βοηθό του – «Τον άφησε να πεθάνει» λένε οι αδελφές του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Μάθιου Πέρι, «καίγοντας» τον πρώην προσωπικό του βοηθό, Κένεθ Ιουαμάσα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»
Ελλάδα 27.05.26

Ρόδος: Συγκλονίζει η μητέρα της 24χρονης – «Μου είπε ότι πάει να κοιμηθεί και όταν πήγα να την ξυπνήσω ήταν νεκρή»

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου, μετά από νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ο θάνατος της 24χρονης Κυριακής αποδίδεται σε αιμορραγικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύνταξη
Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»
Πολιτική Γραμματεία 27.05.26

Προκλητικός Γεωργιάδης στη Βουλή: «Ε και που έστειλε επιστολή η Κοβέσι στην Κομισιόν; Θα γίνει ρεζίλι»

Αμετανόητος και αντιθεσμικός παραμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης - Απαξιώνει εκ νέου την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και συγκρούεται με τον Αλέξανδρο Καζαμία

Σύνταξη
Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 27.05.26

Σπείρα «εγκληματικού τουρισμού» έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς οικίες στην Αττική – Εξιχνιάστηκε κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ

Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 4 άτομα μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, το οποίο είναι έγκλειστο σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Σύνταξη
Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν
Ήττα για Τραμπ-Νετανιάχου 27.05.26

Η Ουγγαρία παραμένει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Οι βουλευτές ανέτρεψαν την απόφαση Όρμπαν

Με συντριπτική πλειοψηφία, το κοινοβούλιο στην Ουγγαρία ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας στο ΔΠΔ. Ο πρωθυπουργός Μαγιάρ έχει δηλώσει ότι ο Νετανιάχου, που διώκεται από το ΔΠΔ, θα συλληφθεί αν πάει στη χώρα.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 27 Μαϊου 2026
Cookies