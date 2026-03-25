Με τις ΗΠΑ και την Κίνα να βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την επιστροφή της ανθρωπότητας στο φεγγάρι, η NASA ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το σχέδιο για διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για να εστιαστεί στη δημιουργία της πρώτης σεληνιακής βάσης. Παράλληλα σχεδιάζει να στείλει στον Άρη ένα «πυρηνοκίνητο διαπλανητικό σκάφος», μια πρώτη δοκιμή για την αποστολή ανθρώπων την επόμενη δεκαετία.

Οι σαρωτικές αλλαγές ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τρίτης από τον Τζάρεντ Άιζακμαν, δισεκατομμυριούχο συνεργάτη του Έλον Μασκ που διορίστηκε διοικητής της NASA από την κυβέρνηση Τραμπ τον Δεκέμβριο.

«Η NASA δεσμεύεται να πετύχει για ακόμα μια φορά το σχεδόν αδύνατο, να επιστρέψει στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ, να χτίσει μια βάση στη Σελήνη, να εδραιώσει μόνιμη παρουσία και να κάνει όλα όσα απαιτούνται για την αμερικανική ηγεσία στο Διάστημα» δήλωσε ο Άιζακμαν.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, η NASA λάνσαρε το πρόγραμμα Artemis, διάδοχο του προγράμματος Apollo που έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στο φεγγάρι το 1969 (στην αρχαιοελληνική μυθολογία η Άρτεμη ήταν αδελφή του Απόλλωνα).

Το πρόγραμμα όμως πάσχει από σημαντικές καθυστερήσεις και η πρώτη προσσελήνωση με την αποστολή Artemis IV, δεν αναμένεται τώρα πριν το 2028. Όπως ανέφερε αυτό τον μήνα ο γενικός επιθεωρητής της NASA, η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία έχει αναλάβει να αναπτύξει μια σεληνάκατο για την τελική κάθοδο, έχει ήδη αργήσει δύο χρόνια, ενώ μια δεύτερη σεληνάκατος, σχεδιασμένη από την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, αντιμετωπίζει κι αυτή μεγάλες τεχνικές προκλήσεις.

Όπως ανέφερε το Reuters, η υπηρεσιακή αναπληρώτρια της NASA Λόρι Γκλέιζ δήλωσε στο περιθώριο των ανακοινώσεων ότι στη μεγάλη επιστροφή στη Σελήνη θα χρησιμοποιηθεί όποια σεληνάκατος είναι έτοιμη πρώτη.

Η Κίνα στο μεταξύ σκοπεύει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030 και στη συνέχεια να δημιουργήσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πραγματικό γεωπολιτικό αντίπαλο που αμφισβητεί την αμερικανική ηγεσία στο ανώτερο πεδίο του Διαστήματος» παραδέχτηκε ο Άιζακμαν σύμφωνα με το Space.com.

Οι ανακοινώσεις της NASA έρχονται μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευση του Artemis III, το οποίο θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε μια πτήση γύρω από τη Σελήνη. Είναι χονδρικά μια επανδρωμένη επανάληψη του Artemis II με το οποίο δοκιμάστηκε η νέα κάψουλα Orion της NASA.

Αντιδραστήρας στη Σελήνη

Στην ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσιγκτον, ο Άιζακμαν ανακοίνωσε ότι η NASA δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή του Lunar Gateway, ενός μικρού διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ερευνητικό εργαστήριο και ενδιάμεσος σταθμός για τους αστροναύτες που ταξιδεύουν προς και από το φεγγάρι.

Η ακύρωση αφήνει στον αέρα την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA και άλλους διεθνείς εταίρους της NASA που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Lunar Gateway. Ο επικεφαλής της ESA Γιόζεφ Άσμπαχερ ήταν παρών στην εκδήλωση και δήλωσε στο Reuters ότι η υπηρεσία θα εξετάσει τα νέα σχέδια και θα συνεχίσει τις επαφές με τη NASA.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της NASA, τμήματα του Lunar Gateway θα αξιοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων.

«Δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν ότι παγώνουμε το Lunar Gateway στη σημερινή του μορφή και εστιάζουμε στις υποδομές που υποστηρίζουν τις συνεχείς επιχειρήσεις στη σεληνιακή επιφάνεια» είπε ο Τζάρεντ Άιζακμαν.

Η βάση, η οποία ουσιαστικά είχε ήδη προαναγγελθεί, θα τροφοδοτείται στην τελική της μορφή έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην πυρηνική ενέργεια σχεδιάζεται να βασιστεί και η σινο-ρωσική βάση στη Σελήνη.

Αποστολή Skyfall

Η NASA ανακοίνωσε ακόμα ότι σχεδιάζει να εκτοξεύσει το 2028 την αποστολή Skyfall, ένα τρίο μικρών ελικοφόρων drone που θα εξερευνήσουν τον Άρη και θα ανοίξουν τον δρόμο για μια αποστολή ανθρώπων τη δεκαετία του 2ο30.

Τα drone θα βασίζονται στο ελικοπτεράκι Ingenuity που δοκιμάστηκε στον Άρη από το 2021 έως το 2024.

Όμως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αποστολής δεν είναι τα ίδια τα drone αλλά το σκάφος που θα τα μεταφέρει στον Άρη, με την ονομασία «Space Reactor 1 Freedom to Mars» (κεντρική εικόνα, καλλιτεχνική απεικόνιση).

Θα είναι το «πρώτο διαπλανητικό σκάφος που προωθείται με πυρηνική ενέργεια», ανέφερε η NASA, βασισμένο σε έναν μικρό αντιδραστήρα σύντηξης. Η θερμότητα των πυρηνικών αντιδράσεων θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, την οποία θα χρησιμοποιεί ο αντιδραστήρας για να εκτοξεύει έναν πίδακα ιονισμένου αερίου.

Η προσέγγιση αυτή, εξηγεί η NASA, προσφέρει μικρότερη επιτάχυνση από τους συμβατικούς χημικούς πυραύλους, όμως ο κινητήρας μπορεί να παραμένει σε λειτουργία για εβδομάδες ή μήνες και δίνει τελικά μεγαλύτερη τελική ταχύτητα.

Το Freedom to Mars θα είναι η πρώτη διαστημική αποστολή με αντιδραστήρα σύντηξης, ωστόσο μια διαφορετική τεχνολογία, οι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες που λειτουργούν με μια μικρή ποσότητα πλουτωνίου και προσφέρουν μικρή ισχύ, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στο Διάστημα, από τα Voyager μέχρι το πιο πρόσφατο ρομπότ Perseverance στον Άρη.

Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή θα ανοίξει τον δρόμο για ευρεία χρήση της πυρηνικής ενέργειας στις διαστημικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε η υπηρεσία, το SR-1 Freedom θα «ενεργοποιήσει τη βιομηχανική βάση για μελλοντικά συστήματα ισχύος από σχάση σε εφαρμογές πρόωσης, επιφανειακών αποστολών και αποστολών μεγάλης διάρκειας».