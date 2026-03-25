25.03.2026 | 07:59
25η Μαρτίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα
Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA
Διάστημα 25 Μαρτίου 2026, 12:09

Βάση στη Σελήνη και πυρηνοκίνητη αποστολή στον Άρη – Aνατροπές στο πρόγραμμα Artemis της NASA

To πρόγραμμα Artemis για επιστροφή στη Σελήνη έχει καθυστερήσει και η Κίνα πλησιάζει. To νέο σχέδιο επιταχύνει την προσπάθεια και ανοίγει το δρόμο για πυρηνική ενέργεια στο Διάστημα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Με τις ΗΠΑ και την Κίνα να βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την επιστροφή της ανθρωπότητας στο φεγγάρι, η NASA ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το σχέδιο για διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη για να εστιαστεί στη δημιουργία της πρώτης σεληνιακής βάσης. Παράλληλα σχεδιάζει να στείλει στον Άρη ένα «πυρηνοκίνητο διαπλανητικό σκάφος», μια πρώτη δοκιμή για την αποστολή ανθρώπων την επόμενη δεκαετία.

Οι σαρωτικές αλλαγές ανακοινώθηκαν το βράδυ της Τρίτης από τον Τζάρεντ Άιζακμαν, δισεκατομμυριούχο συνεργάτη του Έλον Μασκ που διορίστηκε διοικητής της NASA από την κυβέρνηση Τραμπ τον Δεκέμβριο.

«Η NASA δεσμεύεται να πετύχει για ακόμα μια φορά το σχεδόν αδύνατο, να επιστρέψει στη Σελήνη πριν από το τέλος της θητείας του προέδρου Τραμπ, να χτίσει μια βάση στη Σελήνη, να εδραιώσει μόνιμη παρουσία και να κάνει όλα όσα απαιτούνται για την αμερικανική ηγεσία στο Διάστημα» δήλωσε ο Άιζακμαν.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας Τραμπ, η NASA λάνσαρε το πρόγραμμα Artemis, διάδοχο του προγράμματος Apollo που έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στο φεγγάρι το 1969 (στην αρχαιοελληνική μυθολογία η Άρτεμη ήταν αδελφή του Απόλλωνα).

Το πρόγραμμα όμως πάσχει από σημαντικές καθυστερήσεις και η πρώτη προσσελήνωση με την αποστολή Artemis IV, δεν αναμένεται τώρα πριν το 2028. Όπως ανέφερε αυτό τον μήνα ο γενικός επιθεωρητής της NASA, η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία έχει αναλάβει να αναπτύξει μια σεληνάκατο για την τελική κάθοδο, έχει ήδη αργήσει δύο χρόνια, ενώ μια δεύτερη σεληνάκατος, σχεδιασμένη από την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, αντιμετωπίζει κι αυτή μεγάλες τεχνικές προκλήσεις.

Όπως ανέφερε το Reuters, η υπηρεσιακή αναπληρώτρια της NASA Λόρι Γκλέιζ δήλωσε στο περιθώριο των ανακοινώσεων ότι στη μεγάλη επιστροφή στη Σελήνη θα χρησιμοποιηθεί όποια σεληνάκατος είναι έτοιμη πρώτη.

Η Κίνα στο μεταξύ σκοπεύει να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη το 2030 και στη συνέχεια να δημιουργήσει βάση σε συνεργασία με τη Ρωσία. «Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν πραγματικό γεωπολιτικό αντίπαλο που αμφισβητεί την αμερικανική ηγεσία στο ανώτερο πεδίο του Διαστήματος» παραδέχτηκε ο Άιζακμαν σύμφωνα με το Space.com.

Οι ανακοινώσεις της NASA έρχονται μία εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευση του Artemis III, το οποίο θα μεταφέρει τέσσερις αστροναύτες σε μια πτήση γύρω από τη Σελήνη. Είναι χονδρικά μια επανδρωμένη επανάληψη του Artemis II με το οποίο δοκιμάστηκε η νέα κάψουλα Orion της NASA.

Ο πύραυλος SLS της NASA περιμένει ήδη στην εξέδρα εκτόξευσης για την αναχώρηση του Artemis III στις αρχές Απριλίου (Reuters)

Αντιδραστήρας στη Σελήνη

Στην ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της NASA στην Ουάσιγκτον, ο Άιζακμαν ανακοίνωσε ότι η NASA δεν θα προχωρήσει στην κατασκευή του Lunar Gateway, ενός μικρού διαστημικού σταθμού σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη, ερευνητικό εργαστήριο και ενδιάμεσος σταθμός για τους αστροναύτες που ταξιδεύουν προς και από το φεγγάρι.

Η ακύρωση αφήνει στον αέρα την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA και άλλους διεθνείς εταίρους της NASA που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Lunar Gateway. Ο επικεφαλής της ESA Γιόζεφ Άσμπαχερ ήταν παρών στην εκδήλωση και δήλωσε στο Reuters ότι η υπηρεσία θα εξετάσει τα νέα σχέδια και θα συνεχίσει τις επαφές με τη NASA.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της NASA, τμήματα του Lunar Gateway θα αξιοποιηθούν τα επόμενα χρόνια για την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης κόστους 20 δισ. δολαρίων.

«Δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν ότι παγώνουμε το Lunar Gateway στη σημερινή του μορφή και εστιάζουμε στις υποδομές που υποστηρίζουν τις συνεχείς επιχειρήσεις στη σεληνιακή επιφάνεια» είπε ο Τζάρεντ Άιζακμαν.

Η βάση, η οποία ουσιαστικά είχε ήδη προαναγγελθεί, θα τροφοδοτείται στην τελική της μορφή έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Στην πυρηνική ενέργεια σχεδιάζεται να βασιστεί και η σινο-ρωσική βάση στη Σελήνη.

Αποστολή Skyfall

Η NASA ανακοίνωσε ακόμα ότι σχεδιάζει να εκτοξεύσει το 2028 την αποστολή Skyfall, ένα τρίο μικρών ελικοφόρων drone που θα εξερευνήσουν τον Άρη και θα ανοίξουν τον δρόμο για μια αποστολή ανθρώπων τη δεκαετία του 2ο30.

Τα drone θα βασίζονται στο ελικοπτεράκι Ingenuity που δοκιμάστηκε στον Άρη από το 2021 έως το 2024.

Όμως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της αποστολής δεν είναι τα ίδια τα drone αλλά το σκάφος που θα τα μεταφέρει στον Άρη, με την ονομασία «Space Reactor 1 Freedom to Mars» (κεντρική εικόνα, καλλιτεχνική απεικόνιση).

Θα είναι το «πρώτο διαπλανητικό σκάφος που προωθείται με πυρηνική ενέργεια», ανέφερε η NASA, βασισμένο σε έναν μικρό αντιδραστήρα σύντηξης. Η θερμότητα των πυρηνικών αντιδράσεων θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια, την οποία θα χρησιμοποιεί ο αντιδραστήρας για να εκτοξεύει έναν πίδακα ιονισμένου αερίου.

Η προσέγγιση αυτή, εξηγεί η NASA, προσφέρει μικρότερη επιτάχυνση από τους συμβατικούς χημικούς πυραύλους, όμως ο κινητήρας μπορεί να παραμένει σε λειτουργία για εβδομάδες ή μήνες και δίνει τελικά μεγαλύτερη τελική ταχύτητα.

Το Freedom to Mars θα είναι η πρώτη διαστημική αποστολή με αντιδραστήρα σύντηξης, ωστόσο μια διαφορετική τεχνολογία, οι θερμοηλεκτρικές γεννήτριες που λειτουργούν με μια μικρή ποσότητα πλουτωνίου και προσφέρουν μικρή ισχύ, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες στο Διάστημα, από τα Voyager μέχρι το πιο πρόσφατο ρομπότ Perseverance στον Άρη.

Σύμφωνα με τη NASA, η αποστολή θα ανοίξει τον δρόμο για ευρεία χρήση της πυρηνικής ενέργειας στις διαστημικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε η υπηρεσία, το SR-1 Freedom θα «ενεργοποιήσει τη βιομηχανική βάση για μελλοντικά συστήματα ισχύος από σχάση σε εφαρμογές πρόωσης, επιφανειακών αποστολών και αποστολών μεγάλης διάρκειας».

2024 YR4: Καθησυχαστική η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία – «Η Σελήνη είναι ασφαλής»
Ο αστεροειδής 2024 YR4 είχε μια μικρή πιθανότητα πρόσκρουσης στη Σελήνη διαταράσσοντας τη λειτουργία των δορυφόρων. Αυτή η μικρή πιθανότητα σχεδόν εκμηδενίστηκε σύμφωνα με νεότερες παρατηρήσεις.

Το James Webb αποκάλυψε έναν «γιγάντιο εγκέφαλο» στα βάθη του γαλαξία μας
Το James Webb κατέγραψε μια συγκλονιστική εικόνα: ένα ετοιμοθάνατο άστρο που δημιουργεί την απόκοσμη οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου ανθρώπινου εγκεφάλου αποβάλλοντας τα αέρια του.

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Ένα από τα μεγαλύτερα άστρα του Σύμπαντος ίσως ετοιμάζεται να εκραγεί  – Έλληνες αστρονόμοι παρακολουθούν
Το άστρο WOH G64, περίπου 1.600 φορές μεγαλύτερο από τον Ήλιο, προσφέρει νέα στοιχεία για το πώς εξελίσσονται και πεθαίνουν τα εξαιρετικά μεγάλα άστρα.

Εξωγήινοι: Πιθανοί, αλλά άφαντοι
Η δήλωση Ομπάμα ότι οι εξωγήινοι είναι αληθινοί αναζωπυρώνει τη συζήτηση για ζωή στο Σύμπαν - Στατιστική πιθανότητα δεν σημαίνει απόδειξη, λένε οι επιστήμονες

Μήνυμα Κακλαμάνη για την 25η Μαρτίου: Η συνέχεια του ’21 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ιστορικό αγώνα των ηρώων του
Όπως ανέφερε στο μήνυμα του ο κ. Ν. Κακλαμάνης «205 χρόνια μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τιμούμε σήμερα τον αγώνα ενός λαού, που τόλμησε, διεκδίκησε και πέτυχε την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια

Τέμπη: Οργή των συγγενών για το χάος – Ασφυξία και καταγγελίες για την αίθουσα των 1,6 εκατ.
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα και μέσα σε συνθήκες που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ξεκίνησε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με συγγενείς θυμάτων και δικηγόρους να κάνουν λόγο για εικόνες χάους και σοβαρές ελλείψεις στην οργάνωση της διαδικασίας

Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν στο NBA ο Τζα Μοράντ
Η σεζόν στο NBA επί της ουσίας έχει ήδη τελειώσει για τους Γκριζλις, με την ομάδα του Μέμφις να ανακοινώνει παράλληλα και το ότι ο ηγέτης της, Τζα Μοραντ, δεν θα επιστρέψει φέτος στα παρκέ.

Τέμπη: «Συνειδητό σχεδιασμό αποκλεισμού», καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων – «Η κυβέρνηση συνεχίζει τον εμπαιγμό»
Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων, μετά την πρώτη μέρα διεξαγωγής της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη, που έγινε στις 23 Μαρτίου, δηλώνει ότι «το κράτος επιχειρεί να διεξαγάγει ουσιαστικά μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα μάτια της κοινωνίας»

Κουτσούμπας για την 25η Μαρτίου: Οι επαναστάσεις κινούν την ιστορία προς τα εμπρός
«Ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός, που παλεύει για το δίκιο του, για το καινούργιο και το προοδευτικό της κάθε εποχής, μπορεί να δώσει διέξοδο στις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα του παλιού», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας για την εθνική επέτειο

Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Η ιστορική μνήμη είναι ο οδηγός μας για το παρόν και το μέλλον του τόπου»
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη σημασία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Προς ενιαίο κόμμα και απόρριψη κάθε συνεργασίας με τη ΝΔ
Κοινή γραμμή για την απόρριψη της συνεργασίας με τη ΝΔ φαίνεται πως διαμορφώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), ενώ στο επικείμενο συνέδριο αναμένεται να αποφασιστεί, επίσης, η μετατροπή του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε ενιαίο κόμμα.

O 19χρονος γιος της Σάρον Στόουν αποκαλύπτεται – Χαλαρές στιγμές για τη μαμά, τον Κουίν και τον σκύλο
Η Σάρον Στόουν δημοσιεύει μια σπάνια φωτογραφία του 19χρονου γιου της Κουίν, ο οποίος ποζάρει με τον σκύλο της οικογένειας τυλιγμένο με μια πετσέτα.

NBA: Με τριπλ-νταμπλ και νικητήριο καλάθι του Γιόκιτς οι Νάγκετς «πέρασαν» από το Φοίνιξ (vids)
Μια ακόμη μυθική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς και ένα δικό του καλάθι στο φινάλε, χάρισαν στους Ντένβερ Νάγκετς την εκτός έδρας νίκη επί των Φοίνιξ Σανς - Τα αποτελέσματα του NBA.

Δίκη υποκλοπών: Πως οι δικηγόροι υπεράσπισης «έδειχναν» την ΕΥΠ ως βασική εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο
Στις αγορεύσεις τους στη δίκη των υποκλοπών ορισμένοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης αναφέρθηκαν ουκ ολίγες φορές στην ΕΥΠ και στον ρόλο της προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν υπέρ των πελατών τους. Πως τα επιχειρήματα «δένουν» με τα ευρήματα.

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη διπλωματία των ΗΠΑ» λέει ο Μπαγαΐ
Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό του Τραμπ για διαπραγματεύσεις και δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου ή στην προπολεμική τάξη πραγμάτων, έως ότου το αποφασίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του

Why March 25 Marks Greece’s Independence Day
While the Greek War of Independence began weeks earlier, March 25 was chosen for its symbolic link to the Annunciation and the official declaration of independence in 1822

Στενά του Ορμούζ: Σε κατάσταση σχεδόν πλήρους παράλυσης – Πώς διαμορφώνεται το κόστος μεταφοράς
Οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ είναι μειωμένες κατά 95%, με τις συνέπειες να διαχέονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα και τις διεθνείς αγορές, σύμφωνα με την Clarksons

Τι ψάχνει ο Παναθηναϊκός για την εξάδα της Euroleague – Οι 22 νίκες και το «διπλό»
Ο Παναθηναϊκός τρέχει ένα σερί νικών, όμως το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες που θα παλέψουν για την εξάδα της Euroleague. Τι χρειάζονται οι «πράσινοι» ως το φινάλε της regular season.

Ο Στίβεν Κολμπέρ συνυπογράφει τον νέο «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»
Ο Στίβεν Κολμπέρ αλλάζει καριέρα και μπαίνει στον κόσμο του Τόλκιν, συνυπογράφοντας νέα ταινία του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» με την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

