«Moonbase Alpha» – Μασκ εναντίον Μπέζος για την κατάκτηση της Σελήνης

Eντείνεται o διαστημικός αγώνας μεταξύ των αμερικανών δισεκατομμυριούχων, με την SpaceX του Έλον Μασκ να σχεδιάζει την κατασκευή μιας σεληνιακής βάσης και τον Τζεφ Μπέζος να προωθεί τις φιλοδοξίες της Blue Origin, καθώς και οι δύο εταιρείες στοχεύουν στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη πριν από την προγραμματισμένη αποστολή της Κίνας το 2030.

Με προγραμματισμένη δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, δήλωσε σε πρόσφατες συνεντεύξεις σε podcast και σε εταιρικές συναντήσεις ότι θέλει να κατασκευάσει τη «Moonbase Alpha» και να τοποθετήσει μια συσκευή εκτόξευσης δορυφόρων στην επιφάνεια της Σελήνης. Η σεληνιακή βάση θα συμβάλει στην ανάπτυξη του δικτύου υπολογιστών τεχνητής νοημοσύνης που οραματίζεται, το οποίο θα περιλαμβάνει έως και ένα εκατομμύριο δορυφόρους.

Η εντατική προσπάθεια του Μασκ για την κατάκτηση της Σελήνης έχει μετατοπίσει το επίκεντρο των φιλοδοξιών της SpaceX από την αποστολή αποίκισης του Άρη, την οποία προωθεί σταθερά από την ίδρυση της εταιρείας το 2002. Μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ο Μάσκ δήλωσε ότι ήλπιζε να ξεκινήσει μια μη επανδρωμένη αποστολή του Starship στον Κόκκινο Πλανήτη, χαρακτηρίζοντας τη Σελήνη «απόσπαση της προσοχής».

Η βάση στη Σελήνη

Τις τελευταίες εβδομάδες, η διαστημική εταιρεία Blue Origin του Μπέζος έχει επίσης επικεντρωθεί περισσότερο στο δικό της πρόγραμμα για τη Σελήνη, κλείνοντας την υποτροχιακή επιχείρηση διαστημικού τουρισμού για να μεταφέρει τους πόρους της στο πρόγραμμα σεληνιακού οχήματος Blue Moon, ενόψει της προγραμματισμένης μη επανδρωμένης αποστολής στην επιφάνεια της Σελήνης φέτος.

Ο Μασκ θέλει τώρα να πείσει τους επενδυτές ότι η SpaceX θα παραμείνει η κυρίαρχη δύναμη στο διάστημα, ενόψει της προγραμματισμένης δημόσιας προσφοράς μετοχών αργότερα φέτος, η οποία θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Μετά από μια σειρά αναρτήσεων του Musk στο X αυτή την εβδομάδα σχετικά με μια «στροφή» προς τη Σελήνη, ο Μπέζος δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη εικόνα μιας χελώνας, θυμίζοντας τον μύθο του Αισώπου, στον οποίο η αργή και σταθερή χελώνα κερδίζει τον αγώνα εναντίον του γρήγορου αλλά παρορμητικού λαγού. Η Blue Origin έχει υιοθετήσει αυτόν τον μύθο στο σύνθημά της «Gradatim Ferociter», που στα λατινικά σημαίνει «βήμα βήμα, άγρια».

Στελέχη άλλων διαστημικών εταιρειών δηλώνουν ότι αναμένουν επίσης να επωφεληθούν από την αύξηση των δαπανών για το νέο πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης και των δύο κύριων διαστημικών αναδόχων της για την εξερεύνηση της Σελήνης.

Ο Μπέζος στα ίχνη του Μασκ

Η μη επανδρωμένη αποστολή της Blue Origin στη Σελήνη φέτος είναι προάγγελος της προσγείωσης αστροναυτών, μέρος του προγράμματος Artemis της NASA, το οποίο επίσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Starship της SpaceX.

Το σκάφος προσγείωσης της Blue Origin με έδρα το Σιάτλ μεταφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Johnson Space Center της NASA στο Τέξας για θερμικές δοκιμές και δοκιμές κενού, ένα βασικό βήμα στην πορεία του προς την εκτόξευση.

Η Blue Origin και η SpaceX κατασκευάζουν την απαραίτητη υποδομή με χρηματοδότηση δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη NASA, η οποία σκοπεύει να τη χρησιμοποιήσει για μια σειρά προσγειώσεων αστροναυτών στη Σελήνη, ξεκινώντας με το Starship της SpaceX.

Η NASA έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στη Σελήνη το 1969 και συνολικά 12 Αμερικανοί αστροναύτες περπάτησαν στη Σελήνη στο πλαίσιο του προγράμματος Apollo που ολοκληρώθηκε το 1972.

Το στοίχημα της NASA

Η NASA βλέπει την επιστροφή στη Σελήνη ως προετοιμασία για μελλοντικές αποστολές στον Άρη. Η υπηρεσία έχει πιέσει τις εταιρείες να επιταχύνουν την ανάπτυξη του σεληνιακού προσγειωτή τους για να κερδίσουν τον διαστημικό αγώνα με την Κίνα, η οποία έχει θέσει ως στόχο την προσγείωση δικών της αστροναυτών στη Σελήνη το 2030.

Ο Μασκ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θέλει να προχωρήσει μερικά βήματα παραπέρα, κατασκευάζοντας μια «αυτοαναπτυσσόμενη πόλη» στη Σελήνη και εκτοξεύοντας δορυφόρους τεχνητής νοημοσύνης από την επιφάνεια της Σελήνης — μέρος του ευρύτερου στόχου του να επεκτείνει την τεχνητή νοημοσύνη στο διάστημα.

Πηγή: OT.gr