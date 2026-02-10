science
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη
Διάστημα 10 Φεβρουαρίου 2026, 11:03

SpaceX: O Μασκ αλλάζει προτεραιότητα – Σχεδιάζει «πόλη στη Σελήνη» πριν επεκταθεί στον Άρη

Μέχρι τώρα ο Μασκ υποστήριζε ότι η Σελήνη είναι «απλός περισπασμός». Τώρα λέει ότι είναι «ταχύτερη λύση» από τον Άρη για τη σωτηρία της ανθρωπότητας σε περίπτωση καταστροφής.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Spotlight

Το φιλόδοξο σχέδιο για μια ανθρώπινη αποικία στον Άρη είναι πλέον δεύτερη προτεραιότητα για τον Έλον Μασκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η διαστημική εταιρεία του SpaceX θα εστιαστεί σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας «αυτοαναπτυσσόμενης πόλης» στο φεγγάρι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, o ιδιόρρυθμος δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι η κατασκευή μιας πόλης στον Άρη είναι εφικτό να αρχίσει σε πέντε με επτά χρόνια, «όμως υπέρτατη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού, και η Σελήνη είναι ταχύτερη λύση» στην περίπτωση που η Γη καταστραφεί.

Οι δηλώσεις του Μασκ δείχνουν να επιβεβαιώνουν ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η οποία έγραφε την Παρασκευή ότι η SpaceX ενημέρωσε τους επενδυτές της ότι θέτει ως προτεραιότητα μια πρώτη προσσελήνωση χωρίς πλήρωμα το 2027, ενώ ο Άρης θα ακολουθήσει αργότερα.

Το νέο σχέδιο έρχεται πάντως σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Μασκ. «Όχι, θα πάμε κατευθείαν στον Άρη, η Σελήνη είναι απλώς περισπασμός» έγραφε στο Χ τον Ιανουάριο του 2025. Αργότερα υποστήριξε ότι το Starship, το νέο σκάφος της SpaceX που σχεδιάστηκε για αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη, θα είναι έτοιμο για ένα ταξίδι χωρίς πλήρωμα στον κόκκινο πλανήτη εντός του 2206.

Καθυστερήσεις

Ο Μασκ, σχολιάζει το Reuters, έχει μακρύ παρελθόν υπεραισιόδοξων χρονοδιαγραμμάτων για τις επιχειρήσεις του, τα οποία τελικά διαψεύστηκαν.

Η SpaceX αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του Starship, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Artemis της NASA για την επιστροφή των Αμερικανών στο φεγγάρι, και η πρώτη προσσελλήνωση πληρώματος έχει αναβληθεί για το 2028εξαιτίας της εταιρείας.

Η τελευταία φορά που πάτησαν άνθρωποι στη Σελήνη ήταν με την αμερικανική αποστολή Apollo 17 το 1972. Τώρα, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κούρσα με τη Σελήνη, η οποία σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2030.

Ενόψει της εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο, ο Μασκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξαγοράζει μια άλλη εταιρεία του, την xAI, στην οποία ανήκε το X και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok. Η αποτίμηση της SpaceX εκτινάχθηκε έτσι σε πάνω από 1 τρισ. δολάρια.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η SpaceX υπέβαλε αίτηση στις αμερικανικές αρχές για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν ως διαστημικά κέντρα δεδομένων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ακρίβεια: Πώς επηρέασε την καθημερινότητα την περίοδο 2020–2025

Ακρίβεια: Πώς επηρέασε την καθημερινότητα την περίοδο 2020–2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Energy budget: Πόση ενέργεια έχεις να ξοδέψεις;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Stream science
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία
Διάστημα 29.01.26

«Δεν είναι αυτό που περιμέναμε» – Ο πιο μακρινός γνωστός γαλαξίας φέρνει νέο ρεκόρ στην Αστρονομία

Το φως του γαλαξία MoM-z14 ταξίδευε 13,53 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσει στη Γη. Η ανακάλυψή του προσφέρει νέα στοιχεία για ένα κεφάλαιο του Σύμπαντος που μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοούμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb προσφέρει τον λεπτομερέστο μέχρι σήμερα χάρτη
Διάστημα 27.01.26

Πού βρίσκεται η σκοτεινή ύλη; Το τηλεσκόπιο James Webb χαρτογραφεί το κοσμικό μυστήριο

Ο νέος χάρτης βρίσκεται σε συμφωνία με το στάνταρτ μοντέλο της Κοσμολογίας, σύμφωνα με το οποίο η σκοτεινή ύλη ηταν αυτό που επέτρεψε τον σχηματισμό γαλαξιών και πλανητών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα
Διάστημα 26.01.26

Μυστηριώδες σιδερένιο σύννεφο ανακαλύφθηκε σε διάσημο νεφέλωμα

Το σύννεφο ατόμων σιδήρου στο κέντρο του Δακτυλιοειδούς Νεφελώματος έχει μήκος 6 τρισεκατομμυρίων χιλιομέτρων. Μια εξήγξση είναι πως πρόκειται για τα λείψανα ενός εξαερωμένου πλανήτη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
Νέα δήλωση 10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
Κοινωνική πολιτική 10.02.26

Μαθήματα προετοιμασίας γονεϊκότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αίσθησης ασφάλειας των νέων γονέων από τις πρώτες ημέρες με το βρέφος, σύμφωνα με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
ICE: Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε υπό κράτηση
Ανησυχία για την υγεία της 10.02.26

Έχασε 175 συγγενείς στη Γάζα, διαδήλωσε για την Παλαιστίνη στο Κολούμπια και βρέθηκε στα χέρια της ICE

Η Αμερικανοπαλαιστίνια, Λέκα Κόρντια, κρατείται σχεδόν ένα χρόνο μετά τη σύλληψή της από την ICE - Οι οικείοι της ανησυχούν για την υγεία της καθώς μεταφέρθηκε εσπευσμένα με επιληπτική κρίση στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Σκέφτεται επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί
Μπάσκετ 10.02.26

Σκέφτεται επιστροφή στην Ευρώπη ο Σάριτς και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί

Πιο πιθανή από ποτέ είναι η επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη όπως αναφέρουν οι Σέρβοι για τον συμπατριώτη τους, ο οποίος δεν έχει προτάσεις από το ΝΒΑ. Την ίδια ο Παναθηναϊκός που ψάχνει για ψηλό, παρακολουθεί πολύ στενά την υπόθεση...

Σύνταξη
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε – «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη»
Στην Άρτα 10.02.26

Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε - «Τίποτα δεν είχε παιδάκι μου, δεν ξέρω τι συνέβη»

Στην θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Άρτας, μετά τον ξαφνικό θάνατο μιας 35χρονης λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Σύνταξη
Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»
Άκυρος 10.02.26

Η Μάργκο Ρόμπι νευριάζει με τον ηθοποιό που της έδωσε κάποτε ύπουλα τη συμβουλή «να τρώει λιγότερο»

Η ηθοποιός της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Μάργκο Ρόμπι, θυμήθηκε το χειρότερο δώρο που έχει λάβει ποτέ κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν – Δορυφορικές φωτογραφίες
Μέτρα προφύλαξης 10.02.26

Το Ιράν κάλυψε με χώμα τις εισόδους των τούνελ στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Δορυφορικές φωτογραφίες

Δεξαμενή σκέψης παρουσιάζει δορυφορικές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τα μέτρα που έχει πάρει το Ιράν στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν - Τι φοβάται η Τεχεράνη, σύμφωνα με το think tank

Σύνταξη
Πολάκης: Άρση ασυλίας εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας μετά τη μήνυση πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ
Ποιοι υπερψήφισαν 10.02.26

Άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη εισηγείται η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής

Ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να αντέδρασε έντονα στην απόφαση της επιτροπής για άρση της ασυλίας του μετά τη μήνυση του πολιτευτή της ΝΔ και πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7
Ο ρόλος Τραμπ 10.02.26

Θα γίνει μέλος της ΕΕ το 2027 η Ουκρανία; Το σχέδιο των Βρυξελλών, το εμπόδιο Όρμπαν και το Άρθρο 7

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν η Ουκρανία να γίνει μέλος της Ένωσης από το 2027 - Ποια είναι τα «αγκάθια» που υπάρχουν, τα πέντε βήματα που εξετάζει η ΕΕ για να ξεπεραστούν τα εμπόδια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση κάνει κακό στη Δημοκρατία
AI 10.02.26

Μήπως τελικά η υπερβολική διαφήμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης κάνει κακό στη Δημοκρατία

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ξεπεράσει τα όρια των τεχνικών προδιαγραφών της, περιορίζοντας τον χώρο για δημοκρατική εμπλοκή και έλεγχο της τεχνολογίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)
Σκι 10.02.26

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)

Η σπουδαία Λίντσεϊ Βον των 11 μεταλλίων σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμια Πρωταθλήματα ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι έχει υποστεί κάταγμα κνήμης, όμως ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα με το οποίο δεν δείχνει διάθεση να τα παρατήσει, αν και ήδη 41 ετών...

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»
«Ήμουν ντροπαλή» 10.02.26

Το μακρινό 1987, η Μάριαμ Ντάμπο δεν είχε την αυτοπεποίθηση να υποδυθεί το «κορίτσι του Μποντ»

Δεκαετίες αργότερα αφότου εμφανίστηκε στην ταινία, η Μάριαμ Ντάμπο μιλάει για την εμπειρία της ως «κορίτσι του Τζέιμς Μποντ» σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο
Στη Γερμανία 10.02.26

Ο 26χρονος που σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή είχε νωρίτερα προκαλέσει επεισόδιο και σε άλλο τρένο

Σύμφωνα με το Spiegel, πριν τη μοιραία επίθεση ο 26χρονος είχε κλωτσήσει μια πόρτα τρένου αλλά οι αστυνομικοί τον άφησαν ελεύθερο επειδή δεν προκάλεσε φθορές.

Σύνταξη
Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τι είπε ο Κάρικ για το… κούρεμα του οπαδού της Γιουνάιτεντ, λίγο πριν το κρίσιμο ματς με τη Γουέστ Χαμ

Ο Μάικλ Κάρικ αναφέρθηκε στον οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που περιμένει το βράδυ της Τρίτης την πέμπτη σερί νίκη της ομάδας του προκειμένου να ολοκληρωθεί το μαρτύριό του και να πάει επιτέλους για κούρεμα!

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο