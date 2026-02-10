Το φιλόδοξο σχέδιο για μια ανθρώπινη αποικία στον Άρη είναι πλέον δεύτερη προτεραιότητα για τον Έλον Μασκ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η διαστημική εταιρεία του SpaceX θα εστιαστεί σε πρώτη φάση στη δημιουργία μιας «αυτοαναπτυσσόμενης πόλης» στο φεγγάρι.

Σε ανάρτησή του στο Χ, o ιδιόρρυθμος δισεκατομμυριούχος ισχυρίστηκε ότι η κατασκευή μιας πόλης στον Άρη είναι εφικτό να αρχίσει σε πέντε με επτά χρόνια, «όμως υπέρτατη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση του μέλλοντος του πολιτισμού, και η Σελήνη είναι ταχύτερη λύση» στην περίπτωση που η Γη καταστραφεί.

Οι δηλώσεις του Μασκ δείχνουν να επιβεβαιώνουν ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η οποία έγραφε την Παρασκευή ότι η SpaceX ενημέρωσε τους επενδυτές της ότι θέτει ως προτεραιότητα μια πρώτη προσσελήνωση χωρίς πλήρωμα το 2027, ενώ ο Άρης θα ακολουθήσει αργότερα.

For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years. The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

Το νέο σχέδιο έρχεται πάντως σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του Μασκ. «Όχι, θα πάμε κατευθείαν στον Άρη, η Σελήνη είναι απλώς περισπασμός» έγραφε στο Χ τον Ιανουάριο του 2025. Αργότερα υποστήριξε ότι το Starship, το νέο σκάφος της SpaceX που σχεδιάστηκε για αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη, θα είναι έτοιμο για ένα ταξίδι χωρίς πλήρωμα στον κόκκινο πλανήτη εντός του 2206.

Καθυστερήσεις

Ο Μασκ, σχολιάζει το Reuters, έχει μακρύ παρελθόν υπεραισιόδοξων χρονοδιαγραμμάτων για τις επιχειρήσεις του, τα οποία τελικά διαψεύστηκαν.

Η SpaceX αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην ανάπτυξη του Starship, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο πρόγραμμα Artemis της NASA για την επιστροφή των Αμερικανών στο φεγγάρι, και η πρώτη προσσελλήνωση πληρώματος έχει αναβληθεί για το 2028εξαιτίας της εταιρείας.

Η τελευταία φορά που πάτησαν άνθρωποι στη Σελήνη ήταν με την αμερικανική αποστολή Apollo 17 το 1972. Τώρα, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε κούρσα με τη Σελήνη, η οποία σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες στην επιφάνεια του φεγγαριού το 2030.

Ενόψει της εισαγωγής της SpaceX στο χρηματιστήριο, ο Μασκ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εξαγοράζει μια άλλη εταιρεία του, την xAI, στην οποία ανήκε το X και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok. Η αποτίμηση της SpaceX εκτινάχθηκε έτσι σε πάνω από 1 τρισ. δολάρια.

Σχεδόν ταυτόχρονα, η SpaceX υπέβαλε αίτηση στις αμερικανικές αρχές για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν ως διαστημικά κέντρα δεδομένων.