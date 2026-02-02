O Μασκ θέλει να εκτοξεύσει ένα εκατ. δορυφόρους για τροχιακά data center

Αν το τελευταίο φουτουριστικό σχέδιο του Έλον Μασκ γίνει πραγματικότητα, το σμήνος δορυφόρων που γυροφέρνει τη Γη θα γίνει πολύ, πάρα πολύ μεγαλύτερο: η διαστημική εταιρεία SpaceX του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο υπέβαλε αίτηση στις αμερικανικές αρχές για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν ως διαστημικά κέντρα δεδομένων.

Η αίτηση που υποβλήθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) έρχεται μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι η SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες για συγχώνευση με την xAI, την εταιρεία του Μασκ στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Χ και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Μια τέτοια συγχώνευση θα έδινε ώθηση στις φιλοδοξίες του Μασκ να εκτοξεύσει διαστημικά κέντρα δεδομένων, τα οποία θα λειτουργούσαν με ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια για να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Με την άμεση αξιοποίηση της σχεδόν συνεχούς ηλιακής ενέργειας με χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, οι δορυφόροι θα πετύχουν πρωτοφανή αποδοτικότητα κόστους και ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσουν σημαντικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συνδέεται με τα επίγεια κέντρα δεδομένων», αναφέρει στην αίτηση η SpaceX.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να εκτοξεύσει ένα εκατομμύριο δορυφόρους σε τροχιά, όπου κινούνται σήμερα μόνο 15.000 δορυφόροι. Από αυτούς, περίπου 9.500 ανήκουν στην SpaceX και προσφέρουν την υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου Starlink.

Ανάλογα σχέδια έχουν ανακοινώσει ο Τζεφ Μπέζος και η Google, καθώς η εκτόξευση data center που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια σχεδόν θα μηδένιζε το υψηλό ενεργειακό τους κόστος, αν και ειδικοί επισημαίνουν ότι τα τεχνικά εμπόδια είναι μεγάλα.

Η υλοποίηση του νέου έργου εξαρτάται από το Starship, τον γιγάντιοι επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο της SpaceX που αναμένεται να ρίξει δραστικά το κόστος εκτόξευσης φορτίων. Μέχρι σήμερα ο πύραυλος έχει πραγματοποιήσει 11 δοκιμαστικές πτήσεις αλλά δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πτήση σε τροχιά γύρω από τη Γη.

«Ευτυχώς, η ανάπτυξη πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμων οχημάτων εκτόξευσης όπως το Starship, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει εκατομμύρια τόνους μάζας ανά έτος όταν εκτοξεύονται με μεγάλο ρυθμό, σημαίνει ότι η δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε τροχιά μπορεί να φτάσει σε πρωτοφανή κλίμακα και ταχύτητα σε σύγκριση με τις επίγειες εγκαταστάσεις, με σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο» υποστήριξε SpaceX.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι το Starship θα πραγματοποιήσει την πρώτη αποστολή εκτόξευσης φορτίου εντός του 2026.