02.02.2026 | 10:46
Μεγάλη κατολίσθηση στην Ιόνια οδό – Έκλεισε και στα δύο ρεύματα [Βίντεο]
O Μασκ θέλει να εκτοξεύσει ένα εκατ. δορυφόρους για τροχιακά data center
02 Φεβρουαρίου 2026, 14:30

O Μασκ θέλει να εκτοξεύσει ένα εκατ. δορυφόρους για τροχιακά data center

Τα κέντρα δεδομένων χειάζονται πολύ χώρο και ενέργεια. Ο Έλον Μασκ πιστεύει ότι η λύση είναι η εκτόξευσή τους στο Διάστημα.

Spotlight

Αν το τελευταίο φουτουριστικό σχέδιο του Έλον Μασκ γίνει πραγματικότητα, το σμήνος δορυφόρων που γυροφέρνει τη Γη θα γίνει πολύ, πάρα πολύ μεγαλύτερο: η διαστημική εταιρεία SpaceX του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο υπέβαλε αίτηση στις αμερικανικές αρχές για την εκτόξευση ενός εκατομμυρίου δορυφόρων που θα λειτουργούν ως διαστημικά κέντρα δεδομένων.

Η αίτηση που υποβλήθηκε στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) έρχεται μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι η SpaceX βρίσκεται σε συνομιλίες για συγχώνευση με την xAI, την εταιρεία του Μασκ στην οποία ανήκει η πλατφόρμα Χ και το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Grok.

Μια τέτοια συγχώνευση θα έδινε ώθηση στις φιλοδοξίες του Μασκ να εκτοξεύσει διαστημικά κέντρα δεδομένων, τα οποία θα λειτουργούσαν με ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια για να προσφέρουν υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Με την άμεση αξιοποίηση της σχεδόν συνεχούς ηλιακής ενέργειας με χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, οι δορυφόροι θα πετύχουν πρωτοφανή αποδοτικότητα κόστους και ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσουν σημαντικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που συνδέεται με τα επίγεια κέντρα δεδομένων», αναφέρει στην αίτηση η SpaceX.

Το σχέδιο εξαρτάται από το Starship, τον πύραυλο «βαρέων βαρών» που αναπτύσσει η SpaceX (Reuters)

Το σχέδιο εξαρτάται από το Starship, τον πύραυλο «βαρέων βαρών» που αναπτύσσει η SpaceX (Reuters)

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε πόσο χρόνο θα χρειαζόταν για να εκτοξεύσει ένα εκατομμύριο δορυφόρους σε τροχιά, όπου κινούνται σήμερα μόνο 15.000 δορυφόροι. Από αυτούς, περίπου 9.500 ανήκουν στην SpaceX και προσφέρουν την υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου Starlink.

Ανάλογα σχέδια έχουν ανακοινώσει ο Τζεφ Μπέζος και η Google, καθώς η εκτόξευση data center που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια σχεδόν θα μηδένιζε το υψηλό ενεργειακό τους κόστος, αν και ειδικοί επισημαίνουν ότι τα τεχνικά εμπόδια είναι μεγάλα.

Η υλοποίηση του νέου έργου εξαρτάται από το Starship, τον γιγάντιοι επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο της SpaceX που αναμένεται να ρίξει δραστικά το κόστος εκτόξευσης φορτίων. Μέχρι σήμερα ο πύραυλος έχει πραγματοποιήσει 11 δοκιμαστικές πτήσεις αλλά δεν έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πτήση σε τροχιά γύρω από τη Γη.

«Ευτυχώς, η ανάπτυξη πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμων οχημάτων εκτόξευσης όπως το Starship, το οποίο θα μπορεί να μεταφέρει εκατομμύρια τόνους μάζας ανά έτος όταν εκτοξεύονται με μεγάλο ρυθμό, σημαίνει ότι η δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε τροχιά μπορεί να φτάσει σε πρωτοφανή κλίμακα και ταχύτητα σε σύγκριση με τις επίγειες εγκαταστάσεις, με σημαντικά μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο» υποστήριξε SpaceX.

Ο Μασκ έχει δηλώσει ότι το Starship θα πραγματοποιήσει την πρώτη αποστολή εκτόξευσης φορτίου εντός του 2026.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην πρώτη 10άδα παγκοσμίως το ΧΑ τον Ιανουάριο, λέει η Deutsche Bank

02.02.26

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο
25.01.26

Γνωρίστε την Amelia: Η AI ακροδεξιά γκοθ έφηβη που έχει καταλάβει το διαδίκτυο

Το avatar της Amelia, που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τους νέους από τον εξτρεμισμό, έχει διαστρεβλωθεί και εξαπλώνεται πέρα από τα στενά όρια του διαδικτύου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων στην Ευρώπη και που ανήκει η Ελλάδα
25.01.26

Η Ευρώπη στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Το χάσμα μεταξύ ουραγών και πρωτοπόρων και που ανήκει η Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επενδύει ταυτόχρονα σε νέα μέτρα για την υποστήριξη της υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο σε άτομα όσο και σε επιχειρήσεις

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Celia Kritharioti SS26 – Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα
02.02.26

Celia Kritharioti SS26 - Όταν το παλιό Χόλιγουντ συνάντησε την υψηλή ραπτική έγινε το θαύμα

Η Σίλια Κριθαριώτη γιόρτασε ένα καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μόδας: το ντεμπούτο της ως Προσκεκλημένο Μέλος (Invited Member) της Fédération de la Haute Couture et de la Mode κι εμείς βρεθήκαμε εκεί για να πούμε την ιστορία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ
02.02.26

Η Ρωσία επιβεβαίωσε τις νέες απευθείας διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ και Ουκρανία στα ΗΑΕ

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ συνεχίζουν τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου - Το Κρεμλίνο λέει ότι επιδιώκει να να αποκλιμακώσει τις εντάσεις γύρω από το Ιράν

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» και ο ρόλος των social media
02.02.26

Οι 7 λόγοι για τους οποίους οι έφηβοι λένε «όχι» στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ο ρόλος των social media

Οι έφηβοι, που μεγάλωσαν βλέποντας τα προβλήματα που προκαλούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υιοθετούν μια προσεκτική προσέγγιση σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ
02.02.26

Δεν είναι αυτό που νομίζετε… λέει ο Μαρινάκης για Αλεξοπούλου – Σφοδρή αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Ο Π. Μαρινάκης επιχείρησε να καλύψει την κ. Αλεξοπούλου, η δήλωση της οποίας προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων, υποστηρίζοντας ότι η βουλευτής της ΝΔ αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες

Σύνταξη
Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»
02.02.26

Σαράνια: «Οι Μπακς κάνουν αντιπροσφορές για την ανταλλαγή του Γιάννη – Οι ομάδες που έχουν προβάδισμα»

O γνωστός αναλυτής του NBA, οι Μπακς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Οι τέσσερις «μνηστήρες» φέρονται να έχουν προβάδισμα για την απόκτησή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας
02.02.26

Αναβαθμίζεται το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας

Με κοινή υπουργική απόφαση το Περιφερειακό Ιατρείο Παλαιόχωρας αναβαθμίζεται θεσμικά και λειτουργικά σε Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου.

Σύνταξη
Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση
02.02.26

Από το Beetlejuice στο The Studio: H Κάθριν Ο’Χάρα έκανε την κωμωδία σοβαρή υπόθεση

Με απαράμιλλο timing και βαθιά κατανόηση του ρόλου, η Κάθριν Ο’Χάρα διέσχισε πέντε δεκαετίες τηλεόρασης και κινηματογράφου, αφήνοντας πίσω της χαρακτήρες που γελούσες μαζί τους — όχι εις βάρος τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σαμαράς: Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει – Μήνυμα από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή
02.02.26

«Σε καιρούς κρίσης ο πατριωτισμός ενώνει» - Μήνυμα Σαμαρά από την Καλαμάτα παρουσία Καραμανλή

Ο Αντώνης Σαμαράς καλωσόρισε στην Καλαμάτα τον Κώστα Καραμανλή με αφορμή την γιορτή της Υπαπαντής και την ανακήρυξη του πρώην πρωθυπουργού σε επίτιμο δημότη της πόλης

Σύνταξη
O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως
02.02.26

O περίφημος αστρικός χάρτης του Ίππαρχου είχε σβηστεί από την ιστορία – Τώρα ξανάρχεται στο φως

Αστρικές συντεταγμένες του Ίππαρχου περίμεναν κρυμμένες σε ένα παλίμψηστο από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Το χαμένο κείμενο διαβάστηκε με ακτίνες Χ.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ
02.02.26

Αντίστροφη μέτρηση στη Μέση Ανατολή; Ο Τραμπ ετοιμάζει γρήγορα τις αεράμυνες του Ισραήλ

Αμερικανοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν πάρει το μάθημά τους από προηγούμενες αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιχειρήσεις, γι' αυτό και ανησυχούν για τις αδύναμες -προς το παρόν- αεράμυνες τους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»
02.02.26

Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς πατρίδα: Οι Ρώσοι επιστρέφουν, αλλά ως «αόρατοι»

Από το Πεκίνο στο Μιλάνο-Κορτίνα, οι κορυφαίοι αθλητές μιας υπερδύναμης του χειμερινού αθλητισμού ζουν ξανά την Ολυμπιακή εμπειρία χωρίς σημαία, ύμνο και εθνική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League
02.02.26

Ευαγγέλου στη Λεωφόρο, Τσακαλίδης στo Παγκρήτιο – Κατσικογιάννης στο Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Super League

Έγιναν γνωστοί οι διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson - Ο Κατσικογιάννης ορίστηκε στο εξ αναβολής Αστέρας - Ολυμπιακός για τη Super League

Σύνταξη
Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ
02.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση για «νέο μοντέλο διακυβέρνησης» – Προϋπολογισμοί λιτότητας, χτύπημα στη μονιμότητα και τα ΑΕΙ

Να κατοχυρώσει συνταγματικά αντιδραστικές επιλογές της, όπως η άρση μονιμότητας και η αναθεώρηση του άρθρου 16 επιχειρεί η κυβέρνηση - Ο Π. Μαρινάκης, με μπόλικη κινδυνολογία, αναφέρθηκε επίσης σε νέο μοντέλο διακυβέρνησης και «δικλίδες που θα εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία» με αντίστοιχες προβλέψεις στον προϋπολογισμό

Σύνταξη
«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη
02.02.26

«Πίσω από ποιες λέξεις θα κρύψετε αυτό που είπατε για να δικαιολογηθείτε;»: Η οργισμένη αντίδραση της Ελένης Βουλγαράκη

Με μια ανάρτησή της στα social media, η Ελένη Βουλγαράκη δεν έκρυψε τον εκνευρισμό της για τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα στην απόφασή της να αφήσει την ραδιοφωνική εκπομπή.

Σύνταξη
