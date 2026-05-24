Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο
AI 24 Μαΐου 2026, 14:04

Φρενίτιδα στη Wall Street για την είσοδο OpenAI, SpaceX και Anthropic στο χρηματιστήριο

Εκτιμάται ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πωλήσεις μετοχών από τις Anthropic, SpaceX και OpenAI, θα φέρει στη Wall Street περισσότερα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021.

Οι δημόσιες προσφορές της OpenAI, της SpaceX και της Anthropic προκαλούν φρενίτιδα στη Wall Street,  η οποία αναμένει ότι η «κούρσα των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης» θα φέρει δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι Σαμ Άλτμαν, ο Έλον Μασκ και ο Ντάριο Αμοντεϊ, κορυφαίο επιχειρηματίες στον τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, ετοιμάζουν δημόσιες προσφορές μείζονος ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εταιρείες αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, να αναζωογονήσουν τις ετοιμοθάνατες αγορές για τις αρχικές δημόσιες προσφορές στις ΗΠΑ και να δοκιμάσουν την ικανότητα των δημόσιων επενδυτών να απορροφήσουν ένα κύμα εισαγωγών εταιρειών τεχνολογίας στο χρηματιστήριο, σχολιάζουν οι Financial Times.

Η αντιπαλότητα — που οξύνθηκε από τις πικρές αποχωρήσεις των Μασκ και Αμοντέι από την OpenAI το 2018 και το 2020 — έχει επίσης δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό για το ποια εταιρεία μπορεί να ελέγξει τα μεγαλύτερα κεφάλαια.

Η Anthropic του Αμοντέι , η SpaceX του Μασκ και η OpenAI του Αλτμαν θα μπορούσαν να κάνουν το 2026 τη μεγαλύτερη χρονιά για τις δημόσιες προσφορές στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις μετοχών και από τις τρεις εταιρείες θα ωθήσουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων πολύ πέρα από το ρεκόρ των 156 δισ. δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021, τερματίζοντας τέσσερα δύσκολα χρόνια για τους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και τους τραπεζίτες της Wall Street.

Επενδυτές, τραπεζίτες και σύμβουλοι που εμπλέκονται στις προσφορές δήλωσαν ότι τα στελέχη σταθμίζουν πόσα κεφάλαια θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν από τις τρεις συναλλαγές χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά την αγορά.

Oι τρεις εταιρείες εξακολουθούν να παρουσιάζουν τεράστιες ζημίες και οι επενδυτές του χρηματιστηρίου ενδέχεται να αποδειχθούν λιγότερο ανεκτικοί

Πάντως, μια αδύναμη είσοδος ή είσοδοι στο χρηματιστήριο θα μπορούσαν επίσης να υπονομεύσουν τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος συνέβαλε στην άνοδο των αμερικανικών μετοχών παρά τον πληθωρισμό και τις γεωπολιτικές αναταραχές.

Και οι τρεις ιδιωτικές εταιρείες πλησίασαν περισσότερο στην εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο αυτή την εβδομάδα, καθώς οι διαρροές σχετικά με το επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς της OpenAI και τα πρώτα τριμηνιαία κέρδη της Anthropic συναγωνίζονταν για την προσοχή του κοινού με την πολυαναμενόμενη υποβολή του εντύπου S-1 από τη SpaceX.

Ο Ντάριο Άμοντεϊ της Anthropic στο περυσινό Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός (Reuters)

Αισιόδοξοι οι επενδυτές για την τεχνητή νοημοσύνη

Οι διαρροές αυτές σηματοδοτούν στους επενδυτές των δημόσιων αγορών ότι τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τη SpaceX σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο Ρομπ Χίλμερ, ιδρυτής της Goanna Capital, η οποία έχει θέση και στις τρεις εταιρείες, δήλωσε ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες προετοιμάζονται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο ταυτόχρονα.

«Σε ένα περιβάλλον έντονης διάθεσης για ανάληψη κινδύνου, στο οποίο βρισκόμαστε εδώ και αρκετό καιρό, πόσες μεγάλης κλίμακας εισαγωγές τεχνολογικών εταιρειών στο χρηματιστήριο θα περιμέναμε μετά από πέντε χρόνια που δεν υπήρξαν πολλές;» «Σε έναν κόσμο που αναζητά ανάπτυξη, υπάρχει έλλειψη τέτοιων περιουσιακών στοιχείων στις δημόσιες αγορές σήμερα… Πιστεύω ότι θα τύχουν εξαιρετικά θερμής υποδοχής», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι εταιρείες αυτές μπορούν να επωφεληθούν από το κύμα ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη που επικρατεί τόσο στους θεσμικούς όσο και στους ιδιώτες επενδυτές.

Η SpaceX στοχεύει να συγκεντρώσει περίπου 75 δισ. δολάρια με αποτίμηση 1,75 τρισ. δολαρίων, ενώ η OpenAI αποτιμήθηκε πρόσφατα στα 852 δισ. δολάρια και η Anthropic βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός γύρου χρηματοδότησης ύψους 30 δισ. δολαρίων με αποτίμηση 900 δισ. δολαρίων. «Σήμερα υπάρχουν σχεδόν 8 τρισ. δολάρια σε αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς», δήλωσε ένας άλλος επενδυτής και στις τρεις εταιρείες.

«Η απορρόφηση της [αναμενόμενης] προσφοράς της SpaceX ύψους 75 δισ. δολαρίων αποτελεί μόλις το 1% αυτού του ποσού. Υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια έτοιμα να επενδυθούν». Οι επενδυτές του χρηματιστηρίου έχουν περάσει χρόνια «προσπαθώντας να αποκτήσουν έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη με παράπλευρους τρόπους, ιδίως μέσω μετοχών ημιαγωγών [όπως η Nvidia]. Μόλις αποκτήσουν πρόσβαση στα εργαστήρια, θα τα κατέχουν άμεσα. Δεν θα είναι αυτοί που θα αντιμετωπίσουν πρόκληση, αλλά αυτό θα διαχυθεί στον υπόλοιπο αγορά», πρόσθεσαν.

Ο Πίτερ Χέμπερτ, συνιδρυτής της εταιρείας επιχειρηματικών κεφαλαίων Lux Capital, ήταν επίσης βέβαιος ότι οι δημόσιες αγορές θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις τεράστιες προσφορές μετοχών. «Μια τεράστια άντληση κεφαλαίων ύψους 75 δισ. δολαρίων από την SpaceX δεν θα ήταν καν η μεγαλύτερη πρωτογενής άντληση κεφαλαίων που έχει ανακοινωθεί από τις αρχές του 2026, καθώς το ρεκόρ αυτό κατέχει η OpenAI», είπε, αναφερόμενος στον γύρο χρηματοδότησης ύψους 122 δισ. δολαρίων που πραγματοποίησε ο κατασκευαστής του ChatGPT νωρίτερα φέτος.

Ακριβές εισαγωγές

Ωστόσο, οι τρεις εταιρείες εξακολουθούν να παρουσιάζουν τεράστιες ζημίες και οι επενδυτές του χρηματιστηρίου ενδέχεται να αποδειχθούν λιγότερο ανεκτικοί απέναντι στην τεράστια κατανάλωση ρευστότητας και τις μη χρηματοδοτημένες δεσμεύσεις σε σύγκριση με τους ιδιώτες επενδυτές. Με την αποτίμηση των 1,75 τρισ. δολαρίων που στοχεύουν οι τραπεζίτες, η SpaceX θα διαπραγματευόταν σε 91 φορές τα έσοδά της ύψους 19 δισ. δολαρίων κατά το προηγούμενο έτος, ένας πολλαπλασιαστής που ξεπερνά ακόμη και τις πιο ακριβές εταιρείες του κλάδου της Big Tech.

Η Nvidia, η πιο ακριβή από τις μετοχές των «Magnificent 7» με βάση τα έσοδα, διαπραγματεύεται σε 21 φορές τις πωλήσεις και είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Για να πετύχει την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο, ο Μασκ χρειάζεται επενδυτές που να πιστεύουν στο όραμά του, καθώς και στους «αριθμούς». Το ενημερωτικό δελτίο μοιάζει περισσότερο με μανιφέστο παρά με οικονομική ανακοίνωση: 14 από τις πρώτες 16 σελίδες του κυριαρχούνται από εικόνες πυραύλων, δορυφόρων και πλανητών.

Η SpaceX καλωσορίζει επίσης επενδυτές να επισκεφθούν την έδρα της Starbase στο Τέξας για να προωθήσει το όραμά της, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. «Αν δεν το δεις, δεν μπορείς να το νιώσεις, και αν δεν μπορείς να το νιώσεις, δεν το καταλαβαίνεις πλήρως», δήλωσε ο Τζάστιν Φισμνερ – Γουόλφσον της 137 Ventures, η εταιρεία του οποίου επένδυσε για πρώτη φορά στη SpaceX το 2011. «Αυτό που βλέπετε είναι ένα από τα μεγαλύτερα κτίρια στον κόσμο που κατασκευάζει πυραύλους, σε κλίμακα που θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι αυτή των αεροπλάνων, καθώς και δύο εξέδρες εκτόξευσης και οι πύργοι που τις συνοδεύουν», είπε.

Επεσήμανε ότι οι πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμοι πύραυλοι που κατασκευάζει η SpaceX θα καταστήσουν εφικτή ολόκληρη την επιχειρηματική δραστηριότητα, από το διαδίκτυο μέσω δορυφόρου και τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στη Γη έως τα κέντρα δεδομένων στο διάστημα.

Αυξημένες δαπάνες

Η κερδοφορία της Anthropic ενδέχεται να αποδειχθεί εφήμερη καθώς αυξάνονται οι δαπάνες. Ο όμιλος υπέγραψε αυτό το μήνα για να γίνει ο μεγαλύτερος πελάτης της SpaceX, συμφωνώντας να δαπανήσει 15 δισ. δολάρια ετησίως για χωρητικότητα κέντρων δεδομένων και υπολογιστική ισχύ, αφού επίσης ανέλαβε δεσμεύσεις αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων επιπλέον σε συμφωνίες με την Google και την Amazon.

Οι δαπάνες της OpenAI είναι πιο φιλόδοξες. Η εταιρεία κατέγραψε έσοδα σχεδόν 6 δισ. δολαρίων το τελευταίο τρίμηνο, χάρη στο ChatGPT και στην αυξανόμενη χρήση του εργαλείου προγραμματισμού Codex, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. Ωστόσο, έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι αναμένει να δαπανήσει περίπου 600 δισ. δολάρια πριν καταστεί κερδοφόρα το 2030.

Έχει συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια από οποιαδήποτε άλλη νεοφυή επιχείρηση στην ιστορία, προσελκύοντας μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και κρατικούς επενδυτές, και στρέφεται προς τους ιδιώτες επενδυτές για να επεκτείνει τη δραστηριότητά της.

Οπως αναφέρουν οι FT, μέρος της προωθητικής στρατηγικής της OpenAI είναι ότι θα είναι η πρώτη που θα επιτύχει τη γενική τεχνητή νοημοσύνη — αυτό το αόριστα καθορισμένο σημείο στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνά τις ανθρώπινες ικανότητες — και ότι τα οφέλη θα επισκιάσουν κατά πολύ τις σημερινές δαπάνες.

Τα μεγαλεπήβολα οράματα που έχουν απήχηση στις ιδιωτικές αγορές δεν επιβιώνουν πάντα όταν έρχονται σε επαφή με τις δημόσιες. Η αποστολή της WeWork να «ανυψώσει τη συνείδηση του κόσμου» ενοικιάζοντας γραφεία με τραπέζια πινγκ-πονγκ και βρύσες μπύρας ενθουσίασε ιδιώτες επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο Masayoshi Son της SoftBank, αλλά δεν έτυχε καλής υποδοχής από τα δημόσια κεφάλαια, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αποσύρει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο ύψους 47 δισ. δολαρίων το 2019.

Αυτό το επεισόδιο στοιχειώνει ορισμένους ιδιώτες επενδυτές. Άλλοι όμως είναι πιο αισιόδοξοι: η σύγκριση μεταξύ της καταδικασμένης εταιρείας γραφείων και των σημερινών αγαπημένων της τεχνητής νοημοσύνης «συγχέει μια μεγάλη εταιρεία που ήταν μια φρικτή επιχείρηση με τρεις από τις εταιρείες καλύτερης ποιότητας που υπήρξαν ποτέ. Πρόκειται για επιχειρήσεις που διοικούνται καλά και παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη», δήλωσε ο Χιλμερ της Goanna. «Το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί είναι αν υπάρχει κεφάλαιο για να επενδύσω σε αυτές».

Πηγή: OT.gr

