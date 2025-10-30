H OpenAI φέρεται να ετοιμάζεται για εκρηκτική είσοδο στο χρηματιστήριο

H OpenAI προετοιμάζει το έδαφος για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, μια κίνηση που θα μπορούσε να ανεβάσει την αποτίμησή της στο ένα τρισ. δολάρια και να αναδειχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές (IPO) όλων των εποχών, αναφέρει το Reuters.

Πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση είπαν στο πρακτορείο ότι ο δημιουργός του ChatGPT εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση στις ρυθμιστικές αρχές το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σε προκαταρκτικές συζητήσεις, η OpenAI σχεδιάζει να συγκεντρώσει κεφάλαια τουλάχιστον 60 δισ. δολαρίων και πιθανώς περισσότερα, είπαν οι πηγές, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και το σχέδιο θα μπορούσε να αλλάξει ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας και τις συνθήκες της αγοράς.

Η οικονομική διευθύντρια της OpenAI Σάρα Φράιαρ φέρεται να είπε σε συνεργάτες της ότι η εταιρεία σχεδιάζει να εισέλθει στο χρηματιστήριο το 2027, αν και ορισμένοι σύμβουλοι προβλέπουν ότι αυτό θα συμβεί νωρίτερα, γύρω στα τέλη του 2026.

«Η IPO δεν είναι στις προτεραιότητές μας, οπότε δεν θα ήταν δυνατό να έχουμε ορίσει ήδη ημερομηνία» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η εξέλιξη έρχεται λίγο μετά την αναδιάρθρωση της OpenAI ώστε να αποκτήσει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και να περιορίσει την εξάρτησή της από την Microsoft, η οποία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην τεχνολογία του ChatGPT.

Η είσοδος στο χρηματιστήριο θα διευκόλυνε την αναζήτηση κεφαλαίων και την εξαγορά άλλων εταιρειών και θα ήταν σημαντικό βήμα για το όραμα του διευθύνοντος συμβούλου Σαμ Άλτμαν για επενδύσεις τρισεκατομμυρίων σε υποδομές ΑΙ, ανέφεραν οι πηγές του Reuters.

Τόνισαν ωστόσο ότι η OpenAΙ, της οποίας η αξία εκτιμάται σήμερα στα 500 δισ. δολάρια, παραμένει σε αρνητική κερδοφορία και ο ετήσιος ρυθμός εσόδων δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 20 δισ. δολάρια έως τα τέλη του έτους.

Σε διαδικτυακή του εμφάνιση την Τρίτη, ο Άλτμαν αναφέρθηκε στην πιθανότητα δημόσιας προσφοράς. «Νομίζω πως θα ήταν σωστό να πω ότι αυτός είναι ο πιθανότερος δρόμος, δεδομένων των κεφαλαιακών αναγκών που θα έχουμε» είπε.

Η OpenAI ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπική οντότητα το 2015. Λίγα χρόνια αργότερα, η δομή της άλλαξε έτσι ώστε το μη κερδοσκοπικό κομμάτι να επιβλέπει και να ελέγχει το κερδοσκοπικό σκέλος.

Κύριος στόχος του μη κερδοσκοπικού σκέλους ήταν να εγγυηθεί την ασφάλεια της τεχνολογίας ΑΙ, αντί να δίνει προτεραιότητα στα έσοδα όπως μια συμβατική επιχείρηση.

Αυτή την εβδομάδα, η OpenAI προχώρησε σε νέα αναδιάρθρωση. Παραμένει υπό τον έλεγχο του μη κερδοσκοπικού OpenAI Foundation, το οποίο όμως έχει πλέον μερίδιο 26% στον όμιλο OpenAI και έχει τη δυνατότητα να λάβει επιπλέον μετοχές αν η εταιρεία πετύχει ορισμένους στόχους. Η αλλαγή καθιστά το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα σημαντικό μέτοχο στην οικονομική επιτυχία της OpenAI.

Μια δημόσια προσφορά θα αποτελούσε σημαντική νίκη για επενδυτές όπως η Soft Bank, η Thrive Capital και η MGX του Άμπου Ντάμπι. Η Microsoft, η οποία επένδυσε 13 δισ. δολάρια στην OpenAI, είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχός της με μερίδιο 27%.