18.05.2026 | 23:07
Πυροβολισμοί με θύματα σε τέμενος στο Σαν Ντιέγκο
Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό 150 ατόμων στην Τουρκία – «Η Τουρκία είναι αξιόπιστος εταίρος»

Η Γερμανία στέλνει Patriot και προσωπικό στην Τουρκία. Ο ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ την αποκαλεί «αξιόπιστο εταίρο της Γερμανίας, αλλά ξεκαθάρισε ότι για την ένταξη στην ΕΕ ισχύουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Ως «αξιόπιστο εταίρο» της Γερμανίας περιέγραψε την Τουρκία ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Για την πλήρη ένταξη της χώρας στην ΕΕ ωστόσο, τόνισε ο κ. Βάντεφουλ, προϋπόθεση παραμένουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Η Γερμανίδα πρέσβειρα Σιμπίλ Καθαρίνα Σοργκ ανακοίνωσε μια νέα εξέλιξη στον επίσημο λογαριασμό της στο X το βράδυ της Δευτέρας.

«Η Γερμανία θα στείλει μια αμυντική μονάδα Patriot και 150 στρατιώτες στην Τουρκία από τα τέλη Ιουνίου», ανέφερε η διπλωμάτης στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζουν έτσι την Τουρκία ως σημαντικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ και συμβάλλουν πολύτιμα στην αεράμυνα και την πυραυλική άμυνα της νοτιοανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ».

Ο Φιντάν καλεί την ΕΕ να σκεφτεί πιο ρεαλιστικά και στρατηγικά

Να σκεφτεί «πιο ρεαλιστικά και στρατηγικά» κάλεσε την ΕΕ ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν και ζήτησε «μη-πολιτικό τρόπο» εξέτασης του αιτήματος ένταξης και συμπερίληψη της Τουρκίας στον σχεδιασμό της Ένωσης για θέματα άμυνας και εμπορίου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Η Τουρκία «διαθέτει επιρροή» στην περιοχή και για αυτό είναι σημαντικό για τη Γερμανία να διατηρεί στενή συνεργασία μαζί της. Είναι αξιόπιστος εταίρος και θα συνεχίσουμε να την στηρίζουμε σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα απόψε από κοινού με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, στο πλαίσιο του διμερούς «Στρατηγικού Διαλόγου» των υπουργών Εξωτερικών στο Βερολίνο.

«Λέτε ότι η πλήρης ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί για εσάς σταθερή προτεραιότητα. Αυτό είναι καλό μήνυμα και το καλωσορίζουμε και λέμε ότι η στρατηγική σχέση με την ΕΕ πρέπει να εμβαθυνθεί περαιτέρω. Πρέπει να εργαστούμε από κοινού προκειμένου να υπερασπιστούμε τα κοινά μας συμφέροντα.

«Η Τουρκία πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε συζητήσεις για εμπόριο και άμυνα»

Η Τουρκία, ως σημαντικός εταίρος στο ΝΑΤΟ και επίσης σημαντικός εμπορικός εταίρος της ΕΕ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται «όταν συζητούμε για εμπόριο και άμυνα», τόνισε ο κ. Βάντεφουλ και πρόσθεσε ότι θα ήταν πολύ σημαντικός ο εκσυχρονισμός της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης ΕΕ – Τουρκίας.

«Αν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, η Γερμανία θα είναι πάντα ένας φιλικός και αξιόπιστος εταίρος της», υπογράμμισε ο υπουργός, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι δεσμευτική προϋπόθεση για να γίνει μια χώρα πλήρες μέλος της ΕΕ παραμένουν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης», τα ζητήματα δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου.

Ο κ. Φιντάν από την πλευρά του εξήγησε ότι η Άγκυρα αναμένει από την ΕΕ να αξιολογήσει την αίτησή της για ένταξη «με μη-πολιτικό» τρόπο. «Το πνεύμα της εποχής απαιτεί να είμαστε πιο ρεαλιστές και πιο στρατηγικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις EE με την Τουρκία», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά πλαίσια ασφάλειας και άμυνας έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους ασφάλειας που έχει θέσει η ίδια η ΕΕ για τον εαυτό της.

Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία και η Τουρκία «θα βοηθούσε την ΕΕ να αυξήσει την αντοχή της στους κραδασμούς», συνέχισε, ενώ ανέφερε ως πιθανούς τομείς συνεργασίας την παράτυπη μετανάστευση, την περιφερειακή ασφάλεια, τη διασφάλιση ενεργειακών διαδρόμων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ο Χακάν Φιντάν ζήτησε εκσυγχρονισμό στην τελωνειακή ένωση ΕΕ – Τουρκίας

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ζήτησε επίσης εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, ολοκλήρωση σύντομα του διαλόγου για απελευθέρωση των θεωρήσεων και να μην εξαιρείται η Τουρκία από τους μηχανισμούς άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Αυτό θα ήταν αντιπαραγωγικό», επισήμανε και αναφέρθηκε σε «μεγάλη πρόοδο» που έχει καταγράψει η χώρα του στα θέματα άμυνας. «Αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να αγνοηθεί – θα ήταν μειονέκτημα για την ΕΕ», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών τάχθηκαν επίσης υπέρ της προώθησης διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση στο Ιράν. «Μια στρατιωτική λύση δεν θα οδηγήσει σε κανένα αποτέλεσμα. Εάν το Ιράν ήταν πρόθυμο να εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικού εμπλουτισμού του, αυτό θα ήταν εποικοδομητικό», ανέφερε και τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Τεχεράνη να επιστρέψει στις παλιές πρακτικές της.

Η Τουρκία θέλει να δοθεί τέλος σε όλες τις μεγάλες κρίσεις

«Είναι προς το συμφέρον ολόκληρου του κόσμου να επιλυθούν οι μεγάλες κρίσεις διπλωματικά το συντομότερο δυνατό. Η συνέχιση του πολέμου θα είχε σημαντικές πολιτικές και οικονομικές συνέπειες», σημείωσε ο Χακάν Φιντάν.

Ερωτώμενος εάν η Άγκυρα θα δεχόταν το Ιράν να διαθέτει ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε περίπτωση συμφωνίας, υποστήριξε ότι μετά τις επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025, δεν υπήρχε πρακτικά κανένας τρόπος για οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτό το ουράνιο και άρα δεν υπάρχει άμεση απειλή.

Για να παραμείνει αυτό, τα εμπλεκόμενα μέρη στο πυρηνικό ζήτημα πρέπει να καταλήξουν σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε. Αναφερόμενος στην Ουάσινγκτον και στην Τεχεράνη, ο κ. Βάντεφουλ είπε ακόμη ότι «οι διαπραγματεύσεις μάλλον συνεχίζονται» και ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξετάσουν πολύ προσεκτικά την ιρανική απάντηση στην τελευταία πρότασή τους.

