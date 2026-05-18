Φυλακές Κορυδαλλού: Κύκλωμα αλλοδαπών βασάνιζε κρατουμένους ζητώντας χρήματα από τις οικογένειές τους

Ένα αποκαλυπτικό βίντεο – ντοκουμέντο για την κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές της χώρας έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, αποκαλύπτοντας ντοκουμέντα από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, «τα δύο βίντεο είναι γυρισμένα τις τελευταίες μέρες στη Β’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού».

Σε αυτά, όπως σημείωσε ο Βασ. Λαμπρόπουλος απεικονίζεται άτομο ασιατικής καταγωγής «που είναι ισοβίτης και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας, να χτυπά συγκρατούμενούς του ζητώντας χρήματα από τους συγγενείς τους».

Στη Δικαιοσύνη οι συγγενείς των κρατουμένων

Όπως υπογράμμισε ο έμπειρος αστυνομικός συντάκτης, οι συγγενείς των θυμάτων θα απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα ζητήσουν εξηγήσεις για προφανώς προβληματικές επιλογές και ενέργειες των σωφρονιστικών υπαλλήλων των φυλακών Κορυδαλλού που επιτρέπουν αυτήν την κατάσταση και την κακοποίηση των συγγενών τους».

Την ίδια ώρα, σχολιάζοντας το συγκεκριμένο περιστατικό, «οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει».