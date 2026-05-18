18.05.2026 | 18:45
Τουρκία: Ένοπλη επίθεση στη Μερσίνη με τέσσερις νεκρούς
Έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καμπ των μεταναστών σε Μαλακάσα και Σιντική
Ελλάδα 18 Μαΐου 2026, 21:23

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τα 11 εκατ. ευρώ που κόστισαν οι καταυλισμοί μεταναστών, που κατασκευάστηκαν, χωρίς να προηγηθεί διαγωνισμός, την περίοδο 2020-2022. Υπόνοιες για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Ακόμη μια υπόθεση, πιθανής υπεξαίρεσης κονδυλίων της ΕΕ από την Ελλάδα, ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αφορά την κατασκευή των δύο κέντρων υποδοχής προσφύγων την περίοδο της πανδημίας στη Μαλακάσα και τη Σιντική Σερρών. Το θέμα έφερε στο φως η εφημερίδα «Καθημερινή».

Σύμφωνα με το Politico, που επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να δει πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια της ΕΕ, την περίοδο 2020-2022. Οι αξιωματούχοι μίλησαν με τον όρο της ανωνυμίας.

Είπαν ότι οι συμβάσεις για την κατασκευή των δύο καμπ ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό. Επίσης, κόστισαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταναστευτική κρίση

Όπως θυμίζει το ρεπορτάζ, κατά την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης το 2015, τα νησιά του Αιγαίου στην Ελλάδα ήταν το κύριο σημείο άφιξης μεταναστών από τη Μέση Ανατολή. Μέχρι το 2019, τα καμπ προσφύγων και μεταναστών κατασκευάστηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Στη συνέχεια, η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε στη συνέχεια την εποπτεία τέτοιων έργων. Οι συμβάσεις των έργων που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι από τις πρώτες που αναλήφθηκαν.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα αιτήματα να σχολιάσει τα ρεπορτάζ, δήλωσε ότι «δεν σχολιάζει τις τρέχουσες έρευνες». Ο εκπρόσωπός της δήλωσε στο Politico: «Αυτό γίνεται για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πιθανές τρέχουσες διαδικασίες και το αποτέλεσμά τους. Όποτε μπορούμε να πούμε κάτι για οποιαδήποτε από τις έρευνές μας, θα το κάνουμε».

Απευθείας αναθέσεις – υπερβολικό κόστος

Το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων των δύο έργων είχε θέσει στο ελληνικό κοινοβούλιο και η αντιπολίτευση το 2020. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τις αιτιολόγησε επικαλούμενη τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Αλλά και την πίεση για την ταχεία ολοκλήρωση και παράδοση των καμπ.

Σύμφωνα με το Politico, επίσημα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες δεν συμφωνούν με αυτόν τον ισχυρισμό. Δείχνουν ότι οι αφίξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν δραματικά το 2020 σε περίπου 15.696 άτομα, από 74.649 το προηγούμενο έτος.

Αξιωματούχος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το 2020 δήλωσε ότι το έργο «είχε ελεγχθεί τότε τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην Ελλάδα». Καθώς και ότι «έλαβε θετική έκθεση».

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης είχε προκαλέσει και ένα ακόμη γεγονός. Αξιωματούχος της Νέας Δημοκρατίας είχε διοριστεί διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου, η οποία ήταν υπεύθυνη και για τα δύο έργα.

Ο τότε υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης υπερασπίστηκε τον διορισμό. Υποστήριξε στη Βουλή το 2020 ότι η τεχνική υπηρεσία λειτουργούσε τότε μέσω ΜΚΟ. Και αυτές διαχειρίζονταν το 82% των κονδυλίων της ΕΕ για τη μετανάστευση.

Τα καμπ σε Μαλακάσα και Σιντική

Η πρώτη σύμβαση που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά την επέκταση του υπάρχοντος καταυλισμού στη Μαλακάσα. Κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει 1.500 πρόσφυγες και μετανάστες που μεταφέρθηκαν από τα νησιά. Η σύμβαση ανατέθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα, χωρίς προηγούμενη υποβολή προσφορών. Η αρχική συμφωνία για τη βασική συντήρηση της κατασκευής ήταν αξίας 4,3 εκατ. ευρώ. Αλλά το έργο τελικά παραδόθηκε μετά από τουλάχιστον πέντε επεκτάσεις και μια συμπληρωματική σύμβαση αξίας 1,7 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη σύμβαση αφορά το καμπ στη Σιντική. Ανατέθηκε τον Ιούλιο του 2020 σε τεχνική εταιρεία με έδρα την Καβάλα, με αρχικό κόστος 3,6 εκατ. ευρώ. Αλλά υπήρξαν τουλάχιστον τρεις επεκτάσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του, με κόστος επιπλέον 1,7 εκατ. ευρώ.

Αλλά, εκτός από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κατασκευή των καμπ αναφέρεται και σε εσωτερικό έγγραφο διεθνούς οργανισμού αρμόδιου για τη μετανάστευση με έδρα την Ελλάδα. Το έγγραφο σημειώνει ότι το κόστος και των δύο κέντρων ήταν υπερβολικό σε σύγκριση με οποιαδήποτε παρόμοια έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην Ελλάδα.

Αναφέρει: «Η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει πολύ παρόμοιες δράσεις που ολοκληρώθηκαν στο ίδιο χρονικό διάστημα (ή και σε μικρότερο χρονικό διάστημα) για ένα ποσό που ήταν 15 φορές χαμηλότερο από αυτό που κατέβαλε το MoMA [Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου]».

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οργανισμού, για άλλες εγκαταστάσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά, η ελληνική κυβέρνηση είχε δαπανήσει μόλις 270 ευρώ ανά δικαιούχο. Στη Μαλακάσα το ποσό εκτοξεύθηκε σε 23.900 ευρώ.

Αυξανόμενη πίεση

Το Politico επισημαίνει ότι η νέα έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυξάνει την πίεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίως γιατί άλλες έρευνες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ελέγχουν την πιθανή εμπλοκή αξιωματούχων της κυβέρνησης σε υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ. Και θυμίζει ότι αρκετοί υπουργοί παραιτήθηκαν πέρυσι το καλοκαίρι και φέτος τον Απρίλιο για την υποτιθέμενη εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΔΕΗ: Με προσφορές άνω των 12 δισ. ευρώ έκλεισε η πρώτη μέρα του βιβλίου για την ΑΜΚ

Η αισιοδοξία «σώζει» την καρδιά – Η επιστήμη το επιβεβαιώνει

ΣΕΤΕ: Νέα πρόεδρος η Αγάπη Σμπώκου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 18.05.26

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Ελλάδα 18.05.26

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ.: Ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για το Final Four – Τι προβλέπουν τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ελλάδα 18.05.26

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιλαμβάνει το σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας ενόψει της διεξαγωγής του Final Four της EuroLeague, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 24 Μαΐου στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Κρήτη: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια – Οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ελλάδα 18.05.26

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φθορές σε καλλιέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ και τις οποίες προκάλεσαν σε όσους δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς.

Σύνταξη
Ρόδος: Μαρτυρία σοκ για το τροχαίο δυστύχημα – «Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς»
Ελλάδα 18.05.26

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό βόμβο και αρχικά νομίσαμε πως γινόταν κάποια κόντρα, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο νησί», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας

Σύνταξη
Ο Γουέμπ ζήτησε συγγνώμη από τη Νότιγχαμ Φόρεστ – «Το γκολ του Κούνια δεν έπρεπε να μετρήσει»
On Field 18.05.26

Ο επικεφαλής των Άγγλων διαιτητών, απολογήθηκε στην διοίκηση των reds για την σκανδαλώδη απόφαση του διαιτητή, Μίκαελ Σάλισμπερι να μετρήσει το γκολ του Κούνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γερμανία: Τίγρης δραπέτευσε από την ιδιοκτήτρια και χτύπησε έναν φροντιστή – Τον σκότωσε η αστυνομία
Γερμανία 18.05.26

Η εκπαιδεύτρια δήλωνε ότι το ζώο ήταν ευερέθιστο και αν ένιωθε φόβο θα μπορούσε να «αισθανθεί ανασφαλές» - Ο τίγρης κατάφερε να φτάσει σε γειτονικούς λαχανόκηπους

Σύνταξη
Unmute Now Athens: Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλευρό της νέας γενιάς
Επικαιρότητα 18.05.26 Upd: 20:41

Το Unmute Now πάει Αθήνα. Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη σειρά έχει η πρωτεύουσα με τη νέα γενιά να «σπάει τη σιωπή της», να συζητά και να διεκδικεί το «κοινό της μέλλον». Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει τη φωνή τους.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Οι ΗΠΑ απορρίπτουν ξανά πρόταση του Ιράν για συμφωνία – Ορατός κίνδυνος επανέναρξης στρατιωτικών επιχειρήσεων
Τύμπανα πολέμου, ξανά 18.05.26 Upd: 21:20

Σύμφωνα με το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη νέα πρόταση του Ιράν «ανεπαρκή» για συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκαλεί συμβούλιο εθνικής ασφάλειας την Τρίτη για να εξετάσει επιλογές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ευρώπη αναθεωρεί επί τω χείρω τις προβλέψεις για ανάπτυξη και πληθωρισμό, λέει ο Ντομπρόβσκις
Υποβάθμιση 18.05.26

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εξήγησε ότι η εαρινή πρόβλεψη, που θα δημοσιευθεί αυτή την εβδομάδα, αναθεωρεί επί τω χείρω την ανάπτυξη και ανοδικά τον πληθωρισμό

Σύνταξη
Η χειρότερη κινηματογραφική εμπειρία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο
Τα πάντα αλλάζουν; 18.05.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο επέστρεψε στις Κάννες, όπου και αποκάλυψε τις δυσκολίες με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος εισχωρώντας στην κινηματογραφική βιομηχανία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΤτΕ: Διπλάσιες οι ενεργειακές αυξήσεις στην Ελλάδα από την ευρωζώνη – Πληθωρισμό 10% αναμένουν τα νοικοκυριά
Inflation Monitor 18.05.26

Η έκθεση Inflation Monitor - Παρατηρητήριο Πληθωρισμού, που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ), αποκαλύπτει ένα δυσοίωνο τοπίο για ελληνικά νοικοκυριά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΥΠΕΞ: Διάβημα προς το Ισραήλ για τη λήψη μέτρων προστασίας των Ελλήνων που συμμετέχουν στο «Global Sumud Flotilla»
Στολίσκος 18.05.26

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Εκλογές: Η Ελλάδα στο δρόμο προς τις κάλπες και στο μικροσκόπιο διεθνών οίκων – Το εύρημα που ανάβει «φωτιές»
Τα σενάρια 18.05.26

Ειδική έκθεση για τις εκλογές και την ελληνική οικονομία. Τα επικρατέστερα σενάρια, το μέγα ερώτημα και η απάντηση που θα δοθεί αφού κλείσουν οι κάλπες και ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από τα μαθήματα ρωσικών στο κόμμα της Καρυστιανού – Είδε φως και… μπήκε ο Νίκος Ζιάγκος
Έπος 18.05.26

Όλα και πιο θεαματικό γίνεται το σκηνικό, λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού. Συμπόρευση του ηθοποιού Νίκου Ζιάγκου που εκτός από το να μαθαίνει ρωσικά και να βλέπει τα αξιοθέατα της Αγίας Πετρούπολης αποφάσισε να αλλάξει… πίστα.

Σύνταξη
Επίθεση Τραμπ στα ΜΜΕ για τον πόλεμο στο Ιράν: Ακόμη και αν παραδοθεί άνευ όρων η Τεχεράνη, θα λένε ότι νίκησε
«Βλακοκράτες» και China Street 18.05.26

Με ανάρτησή του στο Truth Social, o Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στα μεγαλύτερα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Τους κατηγορεί ότι διακινούν fake news και αρνούνται να δουν ότι το Ιράν έχει χάσει τον πόλεμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Ελλάδα 18.05.26

Συλλογικότητες, φορείς και πολιτικά κόμματα της Αριστεράς πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εξωτερικών για την αναχαίτιση πλοίων που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
«Λένε ότι δεν ξέρω να παίζω» – Ο Γουάλας Σον για το Χόλιγουντ, τη ψυχοθεραπεία και την Παλαιστίνη
Στάση ζωής 18.05.26

Στα 82 του, ο θαυμάσιος ρολίστας, Γουάλας Σον, αποδέχεται το γεγονός ότι «είναι ιδιόρρυθμος, ακόμα κι αν δεν τον καταλαβαίνουν όλοι» όπως λέει στον Guardian σε μια μεγάλη συνέντευξη για όλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόντρα υπουργείου Οικονομικών – ΠΑΣΟΚ για τις δεσμεύσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος
Πολιτική Γραμματεία 18.05.26

Το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση για να απαντήσει στις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, να απαντά επιτιθέμενος στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Γλέντησαν σε ελληνικό club, σπάζοντας πιάτα, οι παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 18.05.26

Η αγγλική ομάδα εξασφάλισε την συμμετοχή της στο Champions League της επόμενης σεζόν και οι παίκτες της το… γλέντησαν σε ελληνικό club του Μάντσεστερ, σπάζοντας πιάτα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο θάνατος του Βαλυράκη προήλθε από χτυπήματα» κατέθεσε ο ιατροδικαστής Καλόγρηας
Ελλάδα 18.05.26

Όπως υποστήριξε ο έμπειρος ιατροδικαστής τα τραύματα στη σορό του πρώην υπουργού ήταν καθοριστικά - «Δεν ζητήθηκε ποτέ αυτοψία στο σημείο της τραγωδίας» αποκάλυψε ο κ. Καλόγρηας

Σύνταξη
