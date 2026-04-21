Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 21:04

Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

Βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο Μαξίμου κάτι που αποτυπώνεται και δημοσκοπικά.

Τι λένε οι πολίτες για τα ρουσφέτια, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις πρόωρες εκλογές, τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρόθεση ψήφου και τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όχι μόνο δεν γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία των πολιτών αλλά γνωρίζουν και την αποδοκιμασία των συμμετεχόντων στην έρευνα κοινής γνώμης με απόρριψη του αφηγήματος περί πολιτικά παράξενων ρόλων του ανεξάρτητου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χωρίς «καύσιμα» η Νέα Δημοκρατία

Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η οποία διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, σε δείγμα 1.631 ατόμων, δίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απαντήσεις τόσο ως προς τις προθέσεις ψήφου και τις εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος, όσο και ως προς το πώς διαμορφώνεται το συλλογικό θυμικό.

Από τα ευρήματα της έρευνας είναι εμφανές πως το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε, καθώς το κυβερνών κόμμα βρέθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση οι χειρισμοί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με πάταγο καταρρέει και το αφήγημα που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ –θέση στην οποία επιμένει, για παράδειγμα, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,7% συμφωνεί (11,6% «συμφωνώ»  και 12,1% «μάλλον συμφωνώ»), ενώ το 66,6% διαφωνεί: εντυπωσιακά, το 57,9% επιλέγει το κατηγορηματικό «διαφωνώ».

Στην ανάλυση που γίνεται του δημοσκοπικού ευρήματος αναφέρεται πως «η κυβερνητική παράταξη επέλεξε να μεταφέρει ένα μέρος της υπερασπιστικής γραμμής στη νομιμοποίηση του ερευνητικού οργάνου — μια τακτική που θεωρητικά λειτουργεί σε ψηφοφόρους που εμπιστεύονται τη ΝΔ και δυσπιστούν προς τους υπερεθνικούς θεσμούς. Στην πράξη, όμως, η δεξαμενή στην οποία η στρατηγική ‘πιάνει’ είναι μικρότερη του 24% — δηλαδή κάτω από τη δημοσκοπική βάση της ίδιας της ΝΔ».

Οι Έλληνες και το ρουσφέτι

Με το ρουσφέτι να έχει επανέλθει με εμφατικό τρόπο στη δημόσια σφαίρα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις με τους εμπλεκόμενους πολιτικούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα 9,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ευθέως ότι το έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά, ένα 29,2% ότι το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος δικός του· συνολικά, σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες (38,6%) έχουν άμεση εμπειρία από το ρουσφέτι και το δηλώνουν. Το 59,1% απαντά αρνητικά.

Τα ζητήματα για τα οποία γίνεται η διαμεσολάβηση είναι επίσης αποκαλυπτικά: πρώτη η στρατιωτική θητεία με 13,7%, δεύτερη η πρόσληψη/μετάθεση στο Δημόσιο με 12,7%, τρίτο το ραντεβού σε νοσοκομείο με 6,5%. Ακολουθούν η εγγραφή σε σχολείο / πανεπιστήμιο (2,9%), η επιδότηση (2%), το φορολογικό (1,3%), η οικοδομική άδεια (1,1%) και η δικαστική υπόθεση (0,5%).

Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία είναι το κεφάλαιο της έρευνας που αφορά τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη και την ασυλία των υπουργών συγκεντρώνει το εκπληκτικό 92,9% θετικών απαντήσεων (84,7% «σίγουρα ναι» και 8,2% «μάλλον ναι»), με μόλις 4,6% να αντιτίθεται.

Στο πλαίσιο της επικείμενης ψηφοφορίας της 22ης Απριλίου για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, το εύρημα λειτουργεί ως μια σχεδόν ομόφωνη εντολή: οι πολίτες δεν θέλουν πλέον το καθεστώς ειδικής προστασίας.

Στον αντίποδα πάντως, η πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 16 που απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξακολουθεί να διχάζει: συγκεντρώνει μεν θετική πλειοψηφίαστο 51,8% υπέρ (34,6% και 17,2%) αλλά ένα 41,9% τάσσεται κατά.

Η καθιέρωση ανώτατου αριθμού θητειών για αιρετούς αξιωματούχους συγκεντρώνει 83,8% (64,2% «σίγουρα ναι» και 19,6% «μάλλον ναι»), ενώ η μείωση των βουλευτικών εδρών από 300 σε 240 εγκρίνεται από ένα 71,6% (50,7% και 20,9%).

Η αναθεώρηση του άρθρου 103 περί μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων φτάνει στο 66,6% (48,4% + 18,2%).

Η κατεύθυνση της χώρας

Η ερώτηση σχετικά με την κατεύθυνση της χώρας παράγει ένα καθαρό αποτέλεσμα: 67,2% πιστεύει ότι η Ελλάδα κινείται «μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση», έναντι μόλις 30,1% που πιστεύει το αντίθετο.

Πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση

Στα ποσοτικά στοιχεία και συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου και πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%).

Παρά τη σαφή μείωση των ποσοστών στην πρόθεση ψήφου, η εικόνα είναι ελαφρά διαφορετική στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος: η έρευνα της RealPolls δίνει στη ΝΔ 30,6% (από 30,8% τον Μάρτιο), πτώση οριακή.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγράφει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο και 8,7% τον Φεβρουάριο) και 15,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 14,9% στην προηγούμενη μέτρηση και 12,7% τον Φεβρουάριο).

Μάλιστα για πρώτη φορά λαμβάνει δημοσκοπική στήριξη η πολυσυζητημένη συνεδριακή διακήρυξη για μη συνεργασία με τη ΝΔ: στην ερώτηση «συμφωνείτε με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές» το 58,8% όλων των ερωτηθέντων απαντούν θετικά (49,7% «συμφωνώ», 9,1% «μάλλον συμφωνώ»), έναντι 29,6% που διαφωνεί.

Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει μια καθοδική πορεία. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχώρησε στην πρόθεση ψήφου στο 6,1% (από 8,1% τον Μάρτιο) και άλλες δύο μονάδες στην πρόβλεψη αποτελέσματος (10,7% από 12,7%).

Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 5,4% στην πρόθεση (από 6,3% τον Μάρτιο) και 6,3% πρόβλεψη (από 7,4%), συνεχίζοντας την καθοδική τάση. Η Ελληνική Λύση επίσης υποχωρεί στο 5,8% (από 6,9% – 8,1%).

Η «παράσταση» νίκης

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα πιστεύουν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, η ΝΔ παραμένει σαφώς και αδιαμφισβήτητα πρώτη, όμως με κάποια αισθητή υποχώρηση: στο 48,7% (από 54,3% τον Μάρτιο). Το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 7,8% (από 4,7% του Μαρτίου), η Ελληνική Λύση στο 2,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 1,3%. Ενα 13,7% επιλέγει «άλλο κόμμα» (από 11,2% τον Μάρτιο) και ένα αξιοσημείωτο 23,2% (από 20,9% στην προηγούμενη μέτρηση) απαντά «δεν γνωρίζω».

Στην ερώτηση αν η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές θα βοηθούσε τη χώρα η κοινωνία είναι διχασμένη: 51,1% απαντά θετικά (33,3% «σίγουρα ναι», 17,8% «μάλλον ναι») και 43,1% αρνητικά (21,8% «μάλλον όχι», 21,3% «σίγουρα όχι»).

Στην ερώτηση για το κριτήριο ψήφου στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν γίνουν αυτές, η κατάταξη είναι επίσης ενδιαφέρουσα: πρώτη με 35,5% είναι η οικονομία και η καθημερινότητα (πληθωρισμός, μισθοί, φόροι), δεύτερη με 33,9% η διαφάνεια και η διαφθορά. Η πολιτική σταθερότητα ακολουθεί στο 18,2%, ενώ η ιδεολογική ταύτιση καταλαμβάνει μόλις το 8,7%.

Ανοδική τάση για το «κόμμα Τσίπρα», πτωτική για το «κόμμα Καρυστιανού»

Σε αντίθεση με τη φθίνουσα τάση των προηγούμενων μηνών, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τον Απρίλιο ανοδική κίνηση: 12,3% «πολύ πιθανό» (από 9,6% τον Μάρτιο), 7,4% «αρκετά πιθανό» (από 5,8%), με συνολικό θετικό ποσοστό 19,7% (από 15,4%). Το «καθόλου πιθανό» υποχωρεί στο 67% (από 69,6%).

Η ανάκαμψη, σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τη δημοσκόπηση, «πιθανότατα αντανακλά την πιο συγκεκριμένη εικόνα του εγχειρήματος: ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη πριν το Πάσχα ότι το κόμμα του θα ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο, δίνοντας χρονοδιάγραμμα μετά από μήνες αναμονής». Επίσης, «ο συνδυασμός χρονικού ορίζοντα και εσωτερικής πολιτικής ατζέντας (ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτος δικαίου) φαίνεται να επαναφέρει κάποιους ψηφοφόρους στο ‘παιχνίδι Τσίπρα’».

Η δυνητική ψήφος για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει υποχώρηση στο «πολύ πιθανό» (10% από 12,6%) και μικρή άνοδο στο «αρκετά πιθανό» (11,1% από 9,6%) — συνολικό θετικό ποσοστό 21,1% (-1,1% από την προηγούμενη μέτρηση).

Στο σενάριο ψηφοδελτίου, η Καρυστιανού συγκεντρώνει 9,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον Τσίπρα.

Υποθετικό σενάριο με άλλους αρχηγούς

Η κλασική πλέον ερώτηση της έρευνας της RealPolls για το σενάριο στο οποίο όλα τα κόμματα είχαν διαφορετικούς αρχηγούς επιβεβαιώνει ευρήματα προηγούμενων μηνών. Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί ελαφρά στο 23,7% (από 24,6% στην πρόθεση), μια πτώση 0,9 μονάδων που υποδηλώνει ισχυρό κομματικό πυρήνα.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αντιθέτως εκτινάσσεται στο 17,5% (από 10,4%), επιβεβαιώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να υποαποδίδει ως αρχηγός του κόμματός του. Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στο 6,7% (από 3,8%). Το ΚΚΕ σχεδόν ίδιο στο 5,3% (από 5,4%). Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 3,6% (από 5,8%). Η Πλεύση Ελευθερίας, χωρίς την κυρία Κωνσταντοπούλου, εξαϋλώνεται στο 0,7% (από 6,1%) — το πιο ακραίο εύρημα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο προσωποκεντρικό χαρακτήρα της.

DBRS Morningstar: Οι τρεις κρίσιμοι δίαυλοι που θα καθορίσουν το ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη

Το Ιράν θα στείλει αντιπροσωπεία αν αρθεί ο αποκλεισμός των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές. Παρακολουθήστε live στις 22:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Αλαβές για την 33η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι
LIVE: Μπράιτον – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράιτον – Τσέλσι για την 34η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τα νέα κορίτσια του στίβου που σε λίγα χρόνια θα μιλάνε όλοι για τις επιτυχίες τους
Πολλά νέα κορίτσια με ικανότητες, όνειρα και φιλοδοξίες για μια καριέρα που θα ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, παρουσιάστηκαν στους Διασυλλογικούς Αγώνες στίβου για την κατηγορία Κ18.

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Νότια Κορέα: Γιατί κατηγορείται ο μεγιστάνας πίσω από τους K-Pop θρύλους, BTS;
Οι αρχές στη Νότια Κορέα κινούν διαδικασίες για τη σύλληψη του Μπάνγκ Σι-Χιουκ, επικεφαλής της Hybe πίσω από την K-pop μπάντα BTS, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη εξαπάτηση επενδυτών

Βρετανία: Έρευνα για το Telegram, με την κατηγορία ότι διακινείται παιδική πορνογραφία μέσω της πλατφόρμας
Στο στόχαστρο της ρυθμιστικής αρχής για τα ΜΜΕ της Βρετανίας είναι και επισήμως το Telegram. Ξεκίνησε έρευνα καθώς αναφέρει ότι υπάρχουν στοιχεία για διακίνηση παιδικής πορνογραφίας.

Παγκόσμιος σάλος: Μπάλα, Formula 1, Ολυμπιονίκες, συνοδοί πολυτελείας και «ντόπα του γέλιου» σε Μιλάνο και Μύκονο!
Σοκάρουν οι συνεχείς αποκαλύψεις για το «χρυσό» δίκτυο εκατομμυρίων στο Μιλάνο, με συνοδούς πολυτελείας, πάνω από 70 αστέρες της Serie A, συμμετέχοντες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πιλότο της Formula 1, και συλλήψεις των ηγετών ενός άρτια δομημένου κυκλώματος που «έσπρωχνε» μέχρι και ναρκωτικά!

Τροχαίο στη Λιοσίων: Οι καταθέσεις του 16χρονου και του 20χρονου για την παράσυρση της ανήλικης – «Ήθελα να αυτοκτονήσω»
Η 16χρονη δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ μετά το τροχαίο στην οδό Λιοσίων στο κέντρο της Αθήνας

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για τα play in της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Θρίλερ στην Κρήτη: Στο μικροσκόπιο οι κάμερες ασφαλείας και το κινητό της 43χρονης – Το μυστήριο με το θάνατο του πρώην συντρόφου της
Οι Αρχές ερευνούν κάθε στοιχείο για τη διαδρομή που ακολούθησε η 43χρονη προτού εξαφανιστεί - Τι εξετάζεται για το θάνατο του πρώην συντρόφου της

Μονακό: Οι οκτώ διαθέσιμοι παίκτες της για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό
Ο προπονητής της Μονακό Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι έχει μόλις οκτώ παίκτες διαθέσιμους για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο των πλέι ιν. Αυτοί είναι οι διαθέσιμοι.

Ουγγαρία: Το Δικαστήριο της ΕΕ χαρακτηρίζει τον νόμο κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων ασύμβατο με τις αρχές της Ένωσης
Το Δικαστήριο της ΕΕ ορίζει ότι ο νόμος του 2021 που πέρασε η κυβέρνηση Όρμπαν για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι μεροληπτικός. Επίσης ότι είναι «αντίθετος με την ταυτότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παναθηναϊκός: Ο Μπαλντίνι ψάχνει ήδη τον αντί-Μπενίτεθ
O Γιάννης Αλαφούζος έχει αποφασίσει την αντικατάσταση του Ράφα Μπενίτεθ και ο Φράνκο Μπαλντίνι έχει αναλάβει την εύρεση του νέου προπονητή.

Κόκκινο της φωτιάς – Οι εμφανίσεις από την παγκόσμια πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»
H Aν Χάθαγουεϊ, η Μέριλ Στριπ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι, περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με άλλους κορυφαίους αστέρες από τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2».

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Έκρυβαν σε βόθρο καραμπίνες και πινακίδες, 10 συλλήψεις
Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν μέσα σε βόθρο κλεμμένες καραμπίνες και πινακίδες κυκλοφορίας - Αποξηλώθηκαν πάνω από 2.100 μέτρα καλώδια για ρευματοκλοπή

Τσερνόμπιλ: Πώς η φύση επέστρεψε εκεί που ο άνθρωπος εξαφανίστηκε
Σαράντα χρόνια μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, η απουσία ανθρώπων μετέτρεψε τη ζώνη αποκλεισμού σε ένα απρόσμενο καταφύγιο άγριας ζωής — με λύκους, βίσονες και σπάνια είδη να επιστρέφουν

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

