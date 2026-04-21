Βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο Μαξίμου κάτι που αποτυπώνεται και δημοσκοπικά.

Τι λένε οι πολίτες για τα ρουσφέτια, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις πρόωρες εκλογές, τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρόθεση ψήφου και τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όχι μόνο δεν γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία των πολιτών αλλά γνωρίζουν και την αποδοκιμασία των συμμετεχόντων στην έρευνα κοινής γνώμης με απόρριψη του αφηγήματος περί πολιτικά παράξενων ρόλων του ανεξάρτητου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χωρίς «καύσιμα» η Νέα Δημοκρατία

Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η οποία διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, σε δείγμα 1.631 ατόμων, δίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απαντήσεις τόσο ως προς τις προθέσεις ψήφου και τις εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος, όσο και ως προς το πώς διαμορφώνεται το συλλογικό θυμικό.

Από τα ευρήματα της έρευνας είναι εμφανές πως το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε, καθώς το κυβερνών κόμμα βρέθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση οι χειρισμοί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με πάταγο καταρρέει και το αφήγημα που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ –θέση στην οποία επιμένει, για παράδειγμα, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,7% συμφωνεί (11,6% «συμφωνώ» και 12,1% «μάλλον συμφωνώ»), ενώ το 66,6% διαφωνεί: εντυπωσιακά, το 57,9% επιλέγει το κατηγορηματικό «διαφωνώ».

Στην ανάλυση που γίνεται του δημοσκοπικού ευρήματος αναφέρεται πως «η κυβερνητική παράταξη επέλεξε να μεταφέρει ένα μέρος της υπερασπιστικής γραμμής στη νομιμοποίηση του ερευνητικού οργάνου — μια τακτική που θεωρητικά λειτουργεί σε ψηφοφόρους που εμπιστεύονται τη ΝΔ και δυσπιστούν προς τους υπερεθνικούς θεσμούς. Στην πράξη, όμως, η δεξαμενή στην οποία η στρατηγική ‘πιάνει’ είναι μικρότερη του 24% — δηλαδή κάτω από τη δημοσκοπική βάση της ίδιας της ΝΔ».

Οι Έλληνες και το ρουσφέτι

Με το ρουσφέτι να έχει επανέλθει με εμφατικό τρόπο στη δημόσια σφαίρα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις με τους εμπλεκόμενους πολιτικούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα 9,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ευθέως ότι το έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά, ένα 29,2% ότι το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος δικός του· συνολικά, σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες (38,6%) έχουν άμεση εμπειρία από το ρουσφέτι και το δηλώνουν. Το 59,1% απαντά αρνητικά.

Τα ζητήματα για τα οποία γίνεται η διαμεσολάβηση είναι επίσης αποκαλυπτικά: πρώτη η στρατιωτική θητεία με 13,7%, δεύτερη η πρόσληψη/μετάθεση στο Δημόσιο με 12,7%, τρίτο το ραντεβού σε νοσοκομείο με 6,5%. Ακολουθούν η εγγραφή σε σχολείο / πανεπιστήμιο (2,9%), η επιδότηση (2%), το φορολογικό (1,3%), η οικοδομική άδεια (1,1%) και η δικαστική υπόθεση (0,5%).

Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία είναι το κεφάλαιο της έρευνας που αφορά τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη και την ασυλία των υπουργών συγκεντρώνει το εκπληκτικό 92,9% θετικών απαντήσεων (84,7% «σίγουρα ναι» και 8,2% «μάλλον ναι»), με μόλις 4,6% να αντιτίθεται.

Στο πλαίσιο της επικείμενης ψηφοφορίας της 22ης Απριλίου για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, το εύρημα λειτουργεί ως μια σχεδόν ομόφωνη εντολή: οι πολίτες δεν θέλουν πλέον το καθεστώς ειδικής προστασίας.

Στον αντίποδα πάντως, η πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 16 που απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξακολουθεί να διχάζει: συγκεντρώνει μεν θετική πλειοψηφίαστο 51,8% υπέρ (34,6% και 17,2%) αλλά ένα 41,9% τάσσεται κατά.

Η καθιέρωση ανώτατου αριθμού θητειών για αιρετούς αξιωματούχους συγκεντρώνει 83,8% (64,2% «σίγουρα ναι» και 19,6% «μάλλον ναι»), ενώ η μείωση των βουλευτικών εδρών από 300 σε 240 εγκρίνεται από ένα 71,6% (50,7% και 20,9%).

Η αναθεώρηση του άρθρου 103 περί μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων φτάνει στο 66,6% (48,4% + 18,2%).

Η κατεύθυνση της χώρας

Η ερώτηση σχετικά με την κατεύθυνση της χώρας παράγει ένα καθαρό αποτέλεσμα: 67,2% πιστεύει ότι η Ελλάδα κινείται «μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση», έναντι μόλις 30,1% που πιστεύει το αντίθετο.

Πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση

Στα ποσοτικά στοιχεία και συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου και πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%).

Παρά τη σαφή μείωση των ποσοστών στην πρόθεση ψήφου, η εικόνα είναι ελαφρά διαφορετική στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος: η έρευνα της RealPolls δίνει στη ΝΔ 30,6% (από 30,8% τον Μάρτιο), πτώση οριακή.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγράφει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο και 8,7% τον Φεβρουάριο) και 15,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 14,9% στην προηγούμενη μέτρηση και 12,7% τον Φεβρουάριο).

Μάλιστα για πρώτη φορά λαμβάνει δημοσκοπική στήριξη η πολυσυζητημένη συνεδριακή διακήρυξη για μη συνεργασία με τη ΝΔ: στην ερώτηση «συμφωνείτε με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές» το 58,8% όλων των ερωτηθέντων απαντούν θετικά (49,7% «συμφωνώ», 9,1% «μάλλον συμφωνώ»), έναντι 29,6% που διαφωνεί.

Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει μια καθοδική πορεία. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχώρησε στην πρόθεση ψήφου στο 6,1% (από 8,1% τον Μάρτιο) και άλλες δύο μονάδες στην πρόβλεψη αποτελέσματος (10,7% από 12,7%).

Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 5,4% στην πρόθεση (από 6,3% τον Μάρτιο) και 6,3% πρόβλεψη (από 7,4%), συνεχίζοντας την καθοδική τάση. Η Ελληνική Λύση επίσης υποχωρεί στο 5,8% (από 6,9% – 8,1%).

Η «παράσταση» νίκης

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα πιστεύουν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, η ΝΔ παραμένει σαφώς και αδιαμφισβήτητα πρώτη, όμως με κάποια αισθητή υποχώρηση: στο 48,7% (από 54,3% τον Μάρτιο). Το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 7,8% (από 4,7% του Μαρτίου), η Ελληνική Λύση στο 2,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 1,3%. Ενα 13,7% επιλέγει «άλλο κόμμα» (από 11,2% τον Μάρτιο) και ένα αξιοσημείωτο 23,2% (από 20,9% στην προηγούμενη μέτρηση) απαντά «δεν γνωρίζω».

Στην ερώτηση αν η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές θα βοηθούσε τη χώρα η κοινωνία είναι διχασμένη: 51,1% απαντά θετικά (33,3% «σίγουρα ναι», 17,8% «μάλλον ναι») και 43,1% αρνητικά (21,8% «μάλλον όχι», 21,3% «σίγουρα όχι»).

Στην ερώτηση για το κριτήριο ψήφου στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν γίνουν αυτές, η κατάταξη είναι επίσης ενδιαφέρουσα: πρώτη με 35,5% είναι η οικονομία και η καθημερινότητα (πληθωρισμός, μισθοί, φόροι), δεύτερη με 33,9% η διαφάνεια και η διαφθορά. Η πολιτική σταθερότητα ακολουθεί στο 18,2%, ενώ η ιδεολογική ταύτιση καταλαμβάνει μόλις το 8,7%.

Ανοδική τάση για το «κόμμα Τσίπρα», πτωτική για το «κόμμα Καρυστιανού»

Σε αντίθεση με τη φθίνουσα τάση των προηγούμενων μηνών, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τον Απρίλιο ανοδική κίνηση: 12,3% «πολύ πιθανό» (από 9,6% τον Μάρτιο), 7,4% «αρκετά πιθανό» (από 5,8%), με συνολικό θετικό ποσοστό 19,7% (από 15,4%). Το «καθόλου πιθανό» υποχωρεί στο 67% (από 69,6%).

Η ανάκαμψη, σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τη δημοσκόπηση, «πιθανότατα αντανακλά την πιο συγκεκριμένη εικόνα του εγχειρήματος: ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη πριν το Πάσχα ότι το κόμμα του θα ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο, δίνοντας χρονοδιάγραμμα μετά από μήνες αναμονής». Επίσης, «ο συνδυασμός χρονικού ορίζοντα και εσωτερικής πολιτικής ατζέντας (ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτος δικαίου) φαίνεται να επαναφέρει κάποιους ψηφοφόρους στο ‘παιχνίδι Τσίπρα’».

Η δυνητική ψήφος για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει υποχώρηση στο «πολύ πιθανό» (10% από 12,6%) και μικρή άνοδο στο «αρκετά πιθανό» (11,1% από 9,6%) — συνολικό θετικό ποσοστό 21,1% (-1,1% από την προηγούμενη μέτρηση).

Στο σενάριο ψηφοδελτίου, η Καρυστιανού συγκεντρώνει 9,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον Τσίπρα.

Υποθετικό σενάριο με άλλους αρχηγούς

Η κλασική πλέον ερώτηση της έρευνας της RealPolls για το σενάριο στο οποίο όλα τα κόμματα είχαν διαφορετικούς αρχηγούς επιβεβαιώνει ευρήματα προηγούμενων μηνών. Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί ελαφρά στο 23,7% (από 24,6% στην πρόθεση), μια πτώση 0,9 μονάδων που υποδηλώνει ισχυρό κομματικό πυρήνα.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αντιθέτως εκτινάσσεται στο 17,5% (από 10,4%), επιβεβαιώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να υποαποδίδει ως αρχηγός του κόμματός του. Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στο 6,7% (από 3,8%). Το ΚΚΕ σχεδόν ίδιο στο 5,3% (από 5,4%). Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 3,6% (από 5,8%). Η Πλεύση Ελευθερίας, χωρίς την κυρία Κωνσταντοπούλου, εξαϋλώνεται στο 0,7% (από 6,1%) — το πιο ακραίο εύρημα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο προσωποκεντρικό χαρακτήρα της.