Δίκη για τα Τέμπη: Τα δύο «όχι» και το ένα «ναι» της εισαγγελέως – Συνεδριάσεις έως τα τέλη Ιουλίου 

Με τις προτάσεις της εισαγγελέως για τις δηλώσεις παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, η έβδομη δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις στη Λάρισα.

Ειδικότερα, απορριπτική ήταν η πρόταση της εισαγγελέως ως προς τις παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (σωματείο μηχανοδηγών).

Ως προς το δημόσιο, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων υπογράμμισε πως δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 63 του ποινικού κώδικα, λέγοντας ότι το δημόσιο δεν ζημιώνεται άμεσα.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του σταθμάρχη Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, Βασίλειου Σαμαρά, των σταθμαρχών Παναγιώτη Χαμηλού και Κωνσταντίνου Πουλόπουλου, οι οποίοι φέρονται να αποχώρησαν πρόωρα από τα καθήκοντά τους, καθώς και του επιθεωρητή διοίκησης Λάρισας του ΟΣΕ, Δημήτρη Νικολάου.

Αντίθετα, η εισαγγελέας εισηγήθηκε να γίνει δεκτή η παράσταση των Δικηγορικών Συλλόγων ως προς το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 291 παρ. 1 του ποινικού κώδικα).

«Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 90. Οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν νομιμοποιούνται για παράσταση για την ανθρωποκτονία από αμέλεια και τη βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, διότι επλήγησαν συγκεκριμένα πρόσωπα και δεν εμπίπτουν στην έννοια του γενικότερου κοινωνικού ενδιαφέροντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εισαγγελέας πρότεινε επίσης να γίνει δεκτή η υποστήριξη της κατηγορίας από συγγενείς πρώτου βαθμού και συμβίους των θυμάτων, όχι όμως από συγγενείς δεύτερου βαθμού.

«Νηφάλια και ισορροπημένη η πρόταση»

Ο Θεόδωρος Μαντάς, εκπροσωπώντας την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, τόνισε ότι οι σύλλογοι συμμετέχουν στη διαδικασία «με βαρύτατη ευθύνη», περιοριζόμενος, όπως είπε, στην ενίσχυση της εισαγγελικής πρότασης για την αποδοχή της παράστασής τους. Παράλληλα, χαρακτήρισε την εισήγηση της εισαγγελέως «νηφάλια και ισορροπημένη». Ακολούθως και ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ, Δημήτρης Βερβεσός, ανέπτυξε τα επιχειρήματά του για τη δήλωση υποστήριξης των δικηγορικών συλλόγων. «Βρισκόμαστε εδώ για την αποκάλυψη της αλήθειας και την υποστήριξη του κράτους δικαίου», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι «γίνονται πράγματα που διακινούνται με άλλους τρόπους, παραδιαδικαστικά και παραδικαστικά», μιλώντας για τη δίκη.

Δικάσιμοι έως τα τέλη Ιουλίου

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε επίσης το πρόγραμμα των δικασίμων έως το τέλος Ιουλίου. Η τελευταία συνεδρίαση πριν από τη διακοπή του Αυγούστου έχει οριστεί για τις 28 Ιουλίου, ενώ μέχρι τότε έχουν προγραμματιστεί ακόμη 17 συνεδριάσεις.

Είχε προηγηθεί ο συνήγορος Μιχάλης Καλογήρου, εκπροσωπώντας την οικογένεια Βλάχου, όπου ζήτησε την αύξηση των συνεδριάσεων από δύο σε τουλάχιστον τρεις ανά εβδομάδα.

Το υπόλοιπο της διαδικασίας αναλώθηκε στις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης.

Στην αίθουσα βρέθηκαν συγγενείς θυμάτων, μεταξύ των οποίων η Ελένη Βασάρα, ο Πάνος Ρούτσι, ο Νίκος Πλακιάς, η Μαρία Θεοδωρή και ο Χρήστος Βλάχος. Σαφώς λιγότερη ήταν και η αστυνομική παρουσία στο συγκρότημα.

Παρόντες στη δικάσιμο ήταν τρεις από τους 36 κατηγορουμένους – ο επιβλέπων Σιδηροδρομικών Συστημάτων Παύλος Κουζής, ο επιβλέπων μηχανικός της ΕΡΓΟΣΕ Απόστολος Τσακίρης, και ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας. Ορισμένοι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας αναφέρθηκαν δηκτικά στην απουσία των κατηγορουμένων.

Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη 3 Ιουνίου.