Τροχαία: 24 συλλήψεις οδηγών σε ελέγχους σε όλη την Αττική – Υπό την επήρεια αλκοόλ οι 10
Σύμφωνα με την Τροχαία βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 21.126 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,92% επί του συνόλου
Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 28 Μαΐου 2026 έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (2-6-2026), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.
Στους ελέγχους συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν διενεργήθηκαν συνολικά 21.126 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 195 παραβάσεις και συνελήφθησαν 10 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.
Χιλιάδες παραβάσεις
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν -5.786- παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.
Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 487 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 612 άδειες ικανότητας οδήγησης και 265 άδειες κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,92% επί του συνόλου.
Οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.
