Το 80% των πνιγμών στη θάλασσα σε άτομα άνω των 60 ετών

Κάθε χρόνο 373 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στην Ελλάδα και το 80% αυτών είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη.

Για το λόγο αυτό, το υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΟΔΥ και σε συνεργασία με τον οργανισμό Safe Water Sports, ξεκινούν καμπάνια ενημέρωσης για την πρόληψη των πνιγμών σε άτομα άνω των 60 ετών.

Στις δράσεις που σχεδιάζονται για το σκοπό αυτό, περιλαμβάνεται η αποστολή sms μέσω της ΗΔΥΚΑ προς τα άτομα άνω των 60 ετών, με το οποίο θα εφιστάται η προσοχή κατά την κολύμβηση και η αποφυγή παραγόντων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των κολυμβητών.

Παράλληλα, οι οδηγίες πρόληψης προγραμματίζεται να φτάσουν σε όσους αντιμετωπίζουν χρόνια νοσήματα, με τη δημιουργία μιας μπλε κάρτας με οδηγίες προφύλαξης που θα δίνει στους ενδιαφερόμενους ο φαρμακοποιός ή ο γιατρός τους, ενώ η ενημερωτική εκστρατεία θα συμπεριλάβει και ενημέρωση από τους επαγγελματίες υγείας που στελεχώνουν τις κινητές μονάδες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες παραθαλάσσιες περιοχές.

Η εκστρατεία ξεκινά με βίντεο ευαισθητοποίησης που έχει δημιουργηθεί από τον οργανισμό Safe Water Sports και προβάλλεται ήδη στην τηλεόραση. Η καμπάνια αναπτύσσεται μέσω ενημερωτικών δράσεων σε ΚΑΠΗ και άλλους χώρους που επισκέπτονται συχνά άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με στόχο η έγκυρη ενημέρωση να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, συμβάλλοντας στη μείωση των ατυχημάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πολλά περιστατικά συμβαίνουν τις μεσημεριανές ώρες και πρέπει να τους πείσουμε να μην κάνουν μπάνιο το μεσημέρι στο κατακαλόκαιρο

Σχετικές ανακοινώσεις έκαναν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεοδ. Βασιλακόπουλος και ο πρόεδρος του Safe Water Sports Παναγιώτης Πασχαλάκης.

«Είναι σημαντικό να αλλάξει η κουλτούρα των ανθρώπων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πασχαλάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, σημειώνοντας πως σύμφωνα με τα στοιχεία του παρατηρητηρίου του Οργανισμού, το 80% των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό είναι άνω των 60 ετών, το 70% είναι Έλληνες και η πλειονότητα των περιστατικών συμβαίνει σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη.

Μέσω sms κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, θα ενημερωθούν τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω για τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, ενώ φαρμακοποιοί, γιατροί και φροντιστές ηλικιωμένων θα ενημερώνουν τους ηλικιωμένους για τις βασικές οδηγίες για το μπάνιο στη θάλασσα.

Το σχετικό υλικό του ΕΟΔΥ θα διανεμηθεί σε δομές υγείας, ενώ παράλληλα θα προβάλλεται και το βίντεο στα μέσα ενημέρωσης.

Στα φαρμακεία θα διανέμεται η «μπλε κάρτα υγείας» για την προστασία της ζωής τους στη θάλασσα και μέσω της δικής του ενεργούς συμμετοχής, θα καταφέρουμε να ανατρέψουμε τη δυσμενή στατιστική.

Ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ Θεοδ. Βασιλακόπουλος τόνισε ότι μέρος των πνιγμών οφείλεται σε παθολογικά αίτια, και εξήρε τη βοήθεια που παρέχει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη μείωση των ατυχημάτων, καθώς μια καρδιοπάθεια μπορεί να προκαλέσει αρρυθμία την ώρα της κολύμβησης, λόγω στεφανιαίας νόσου.

Σημείωσε ότι πολλά περιστατικά συμβαίνουν επειδή πολλοί ηλικιωμένοι κολυμπούν κατά τις μεσημεριανές ώρες και επεσήμανε ότι «πρέπει να τους πείσουμε να μην κάνουν μπάνιο το μεσημέρι στο κατακαλόκαιρο».

Ο κ. Βασιλακόπουλος αναφερόμενος στις κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΥ, ανέφερε ότι στις δυσπρόσιτες περιοχές, το προσωπικό των μονάδων μπορεί να μεταφέρουν τις οδηγίες πρόληψης και να συμβάλει ακόμη περισσότερο στην πρόληψη των ατυχημάτων.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι κατά μέσο όρο κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη χώρα μας 373 άτομα. Τονίζοντας ότι η πρόληψη και η σωστή ενημέρωση μπορούν να σώσουν ζωές, δήλωσε ότι θα ζητήσει από την ΗΔΥΚΑ να σταλεί sms και email σε όλους τους ανθρώπους αυτής της ηλικίας με το σποτάκι και το ενημερωτικό. «Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την κουλτούρα ασφάλειας στο υδάτινο περιβάλλον και να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα τραγικά περιστατικά που καταγράφονται κάθε χρόνο. H κολυμβητική περίοδος ξεκινάει, να είμαστε όλοι λίγο πιο προσεκτικοί», είπε χαρακτηριστικά.