Κλήση Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές ζητά το ΠΑΣΟΚ

Οι πρωταγωνιστές των υποκλοπών, Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης, ζητά να κληθούν και να καταθέσουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το ΠΑΣΟΚ.

Με αίτημά της, η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά τη σύγκλιση της Επιτροπής και την κλήση του Ταλ Ντίλιαν ως «ιδρυτή και επικεφαλής εταιρειών που συνδέθηκαν με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator», καθώς και του Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, προκειμένου να «πραγματοποιηθεί ακρόασή τους για ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτήν, καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας του κράτους δικαίου».

«Η ανάγκη κλήσης του κ. Ντίλιαν καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες του ‘πωλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς’, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, με την Χαριλάου Τρικούπη να επισημαίνει: «Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες διατυπώθηκαν δημοσίως και με πλήρη επίγνωση της βαρύτητάς τους, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία οφείλουν να διερευνηθούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου».

Στο πλαίσιο αυτό, ζητείται μάλιστα να προσκομιστεί ενώπιον της Επιτροπής κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, άδεια, πιστοποίηση ή άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς Ντίλιαν αναφορικά με τη διάθεση των εν λόγω συστημάτων σε κρατικές υπηρεσίες.

Για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει τις δημόσιες δηλώσεις του σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας την αναφορά: ‘Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα».

«Η δήλωση αυτή, προερχόμενη από πρόσωπο που κατείχε κομβική θέση στον πυρήνα της κυβερνητικής λειτουργίας κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθιστά αναγκαία την παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις τόσο για το περιεχόμενο και το εύρος της πολιτικής ευθύνης που ο ίδιος δηλώνει ότι ανέλαβε, όσο και για το περιεχόμενο της ‘προστασίας’ την οποία ισχυρίζεται ότι προσέφερε προς την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ στο αίτημά του.

Υπενθυμίζεται πως για να καταστεί υποχρεωτική η κλήση των δύο αυτών προσώπων στην Επιτροπή της Βουλής θα πρέπει αντίστοιχο αίτημα να καταθέσουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης (απαιτούνται συνολικά 10 υπογραφές βουλευτών σε σύνολο 26).

Διαβάστε ολόκληρο το αίτημα του ΠΑΣΟΚ

Προς

τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής

Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής,

κ. Αθανάσιο Μπούρα

Θέμα: Κλήση για ακρόαση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Ταλ Ντίλιαν και του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη

Κύριε Πρόεδρε,

Σας ζητούμε, σύμφωνα με το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής, την κλήση σε ειδική συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτή και επικεφαλής εταιρειών που συνδέθηκαν με την υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού Predator, καθώς και του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ακρόασή τους για ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, τις δημόσιες δηλώσεις τους σχετικά με αυτήν, καθώς και τις ευρύτερες πτυχές της υπόθεσης που άπτονται της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της προστασίας του κράτους δικαίου.

Η ανάγκη κλήσης του κ. Ντίλιαν καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική μετά τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του, στις οποίες αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες του «πωλούν σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς».

Οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες διατυπώθηκαν δημοσίως και με πλήρη επίγνωση της βαρύτητάς τους, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία οφείλουν να διερευνηθούν στο πλαίσιο του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για τον λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο ο κ. Ντίλιαν να προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής κάθε σχετικό έγγραφο, σύμβαση, άδεια, πιστοποίηση ή άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του αναφορικά με τη διάθεση των εν λόγω συστημάτων σε κρατικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης έχει προβεί δημοσίως σε δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, αναφέροντας επί λέξει ότι «εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου, αλλά πάνω από όλα την πατρίδα».

Η δήλωση αυτή, προερχόμενη από πρόσωπο που κατείχε κομβική θέση στον πυρήνα της κυβερνητικής λειτουργίας κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθιστά αναγκαία την παρουσία του ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει διευκρινίσεις τόσο για το περιεχόμενο και το εύρος της πολιτικής ευθύνης που ο ίδιος δηλώνει ότι ανέλαβε, όσο και για το περιεχόμενο της «προστασίας» την οποία ισχυρίζεται ότι προσέφερε προς την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης είχε αναδειχθεί μέσω της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, η οποία απορρίφθηκε από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η σε βάθος διερεύνηση κρίσιμων πτυχών της υπόθεσης και η εξέταση ουσιωδών μαρτύρων.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η κλήση των ανωτέρω προσώπων ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αποτελεί αναγκαία θεσμική ενέργεια προς τον σκοπό της διασφάλισης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της πλήρους ενημέρωσης της Βουλής των Ελλήνων.

Οι Αιτούντες Βουλευτές

Δουδωνής Παναγιώτης

Α΄ Αντιπρόεδρος Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Μπιάγκης Δημήτριος

Λιακούλη Ευαγγελία